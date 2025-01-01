MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectZ_Order
- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Get 方法)
获取点击图表上图形对象时的优先权 (CHARTEVENT_CLICK)。
long Z_Order() const
返回值
已挂载到类实例中的图形对象的优先权。如果此处没有对象加载, 则返回 0。
Z_Order (Set 方法)
设置点击图表上图形对象时的优先权 (CHARTEVENT_CLICK)。
bool Z_Order(
参数
value
[输入] 点击图表上图形对象时的新优先权 (CHARTEVENT_CLICK).
返回值
true - 如果成功, false - 如果您未能改变优先权。
注释
Z_Order 是点击图表上图形对象时的优先权 (CHARTEVENT_CLICK)。通过设置大于 0(省缺) 的值, 您可以提升对象优先权。