MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectZ_Order 

Z_Order (Get 方法)

获取点击图表上图形对象时的优先权 (CHARTEVENT_CLICK)。

long  Z_Order() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的优先权。如果此处没有对象加载, 则返回 0。

Z_Order (Set 方法)

设置点击图表上图形对象时的优先权 (CHARTEVENT_CLICK)。

bool  Z_Order(
   long  value      // 新优先权
   )

参数

value

[输入]  点击图表上图形对象时的新优先权 (CHARTEVENT_CLICK).

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变优先权。

注释

Z_Order 是点击图表上图形对象时的优先权 (CHARTEVENT_CLICK)。通过设置大于 0(省缺) 的值, 您可以提升对象优先权。