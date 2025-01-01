文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectShiftObject 

ShiftObject

移动一个图形对象。

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // 时间坐标增量
   double    d_price      // 价格坐标增量
   )

参数

d_time

[输入]  所有锚点的时间坐标增量。

d_price

[输入]  所有锚点的价格坐标增量。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能平移对象。

例如:

//--- 例程 CChartObject::ShiftObject  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- 平移图表对象  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  