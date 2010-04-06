Auto SF Scalping EA mt

AUTO SF SCALPING EA - MT4 için tamamen otomatik, swap gerektirmeyen, çok pariteli bir işlem sistemidir - istikrarlı büyümesiyle oldukça güvenlidir.





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 parite için 7 Set_file mevcuttur!









EA'nın öne çıkan özellikleri:

- Rollover'dan etkilenmez.

- Swap Yok.

- Hafta sonu boyunca işlem yok.

- Scalping teknikleri.

- Sistem güvenlidir ve Grid veya Martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi sabit SL'si vardır.

- Bu EA oldukça kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak (aşağıdaki basit "Nasıl kurulur" prosedürünü izleyin) ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak veya VPS kullanmaktır. - 1 dakikalık hassasiyetle hassas çalışma süresi filtresiyle.

- Bileşik faiz para yönetim yöntemi uygulanmıştır.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100 ABD dolarıdır.

- Zaman Dilimi: sadece M15.

- İşlem çiftleri: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- İşlem süresi: EA, Asya işlem seansının başlangıcında giriş sinyalleri arıyor.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %2-6 risk (ayarlardan değiştirilebilir) VEYA sabit lot.





Nasıl kurulur:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.

- GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin. - Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafiğe karşılık gelen "Set_file"ı EA'ya uygulayın. Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü bilgisayarda (veya VPS'de) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir.





Sadece bu MQL5 sitesinde sunulan orijinal üründür.