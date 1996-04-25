Quantum King MT4

Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Özel Lansman Fiyatı

Canlı Sinyal:   BURAYA TIKLAYIN

Quantum King kanalı:   Buraya tıklayın

***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun!

Kural   İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın.

Kuantum Kralı EA   Yapılandırılmış bir şebekenin gücünü ve uyarlanabilir Martingale'nin zekasını tek bir kusursuz sistemde bir araya getiriyor — M5'teki AUDCAD için tasarlanmış ve hem yeni başlayanlar hem de istikrarlı, kontrollü büyüme isteyen profesyoneller için oluşturulmuştur.

Kuantum Kralı EA   M5 zaman diliminde AUDCAD paritesi için geliştirilmiş tam otomatik bir işlem sistemidir.
Grid stratejisinin yapısını Martingale'in adaptif kurtarma mantığıyla birleştirerek, piyasanın tüm aşamalarında işlemleri akıllıca yöneten bir sistem oluşturur.

Erişilebilirlik ve tutarlılık için tasarlandı,   Kuantum Kralı   Sürekli manuel müdahale olmadan sermayelerini büyütmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Kurulumu basittir, yürütme hızı hızlıdır ve performansı dengelidir; bu da onu hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Algoritma, denge ve verimliliği korumak için şebekesini genişleterek veya daraltarak oynaklığa dinamik olarak uyum sağlar. Bu akıllı davranış,   Kuantum Kralı   gereksiz maruziyeti en aza indirerek aktif olarak ticaret yapmak.

Özellikle AUDCAD için optimize edilen EA, çiftin istikrarlı, tekrarlayan fiyat hareketlerinden yararlanarak hassas ve tutarlı bir şekilde kar elde eder.

Ana Özellikler

  • AUDCAD (M5) için tam otomatik ticaret

  • Uyarlanabilir kontrol ile Grid + Martingale hibrit

  • Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için tasarlandı

  • Küçük mevduatlarla çalışır — minimum 200$

  • Uzun vadeli istikrar ve sermayenin korunması için optimize edilmiştir

  • Kurulumu kolay ve hemen ticarete hazır

Öneriler

  • Döviz Çifti: AUDCAD

  • Zaman dilimi: M5

  • Minimum Yatırım: 200$; Önerilen 500$+

  • Hesap Türü: ECN, Raw veya Razor (çok düşük spreadler)

  • Kaldıraç: 1:100

  • Hesap Türü: Koruma

  • Önerilen Aracı Kurumlar: IC Markets, IC Trading
En iyi performans için her zaman düşük spreadli hesapları kullanın.
Tavsiye edilen brokerlar ve resmi kurulum kılavuzu için benimle özel olarak iletişime geçin.

Kuantum Kralı EA   yapıyı, zekayı ve erişilebilirliği tek bir güçlü sistemde birleştirir.
Güvenle, tutarlı, verimli ve her zaman kontrol altında ticaret yapmak için tasarlanmıştır.

İster küçük bir başlangıç yapın, ister daha büyük bir portföyü yönetin,   Kuantum Kralı   Quantum serisinin zarafetiyle geliştirilmiş profesyonel düzeyde bir araç sunar.

Güvenle ticaret yapın. Dengeli ticaret yapın.   Kralla ticaret yapın .

