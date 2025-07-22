Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda!

Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin.

Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar.

Mevcut kopyalar: 5

Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper, bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde birleştirmek için tasarlanmıştır ve altın piyasasında işlemleri optimize etmeye yöneliktir. En son teknolojiler ve gelişmiş stratejiler kullanarak, Golden Scalper hem yeni başlayan hem de profesyonel yatırımcılara destek sağlar; böylece bu dinamik piyasadaki fırsatları güvenle yakalayabilirler. Golden Scalper ile altının özel koşullarını yönetmek için güvenilir bir araç elinizde olur.


Sembol XAUUSD (ALTIN)
Zaman Dilimi M30
PropFirm Hazır
Sermaye min. 1000 $
Broker herhangi bir broker
Hesap Türü her türlü, tercihen düşük spreadli
Kaldıraç 1:500 ve üzeri
VPS tercih edilir, zorunlu değil


Javier Gold Scalper İçinde!

Piyasa Analizi için Grafik Formasyonları

Golden Scalper sadece grafik bilgilerini kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı analiz yaparak tekrarlayan fırsatları kesin şekilde tespit eder. Hareketleri alım-satım emir hacimleri ile birleştirerek analizleri ve girişleri çok daha hassas hale getirir.

Bu yaklaşım, Golden Scalper’ın zor piyasa koşullarında bile etkinliğini sürdürmesini sağlar, istikrar ve tutarlılığı korur. Piyasadaki alışılmadık davranışları önceden tahmin ederek sistem, sermaye koruması ve uyum yeteneğini güçlendirir; böylece her senaryoya hazır, daha güvenli bir işlem deneyimi sunar.


İşlem Sıklığının Dinamik Ayarlanması

Javier Gold Scalper’ın önemli özelliklerinden biri, piyasa volatilitesine göre işlem sıklığını dinamik olarak ayarlayabilmesidir. Yüksek volatilite dönemlerinde sistem, hızlı hareketlerden ve sık fırsatlardan yararlanmak için işlem sayısını artırır. Düşük volatilite dönemlerinde ise sadece yüksek başarı şansı olan, nitelikli kurulumlara odaklanarak girişleri azaltır.

Kapsamlı Testlerle Kanıtlanmış Performans

Gerçek hesaplarda on yılı aşkın süredir tüm olası senaryolarda test edilen Javier Gold Scalper, zorlu piyasa koşullarında bile sağlamlık ve kârlılık göstermiştir. EA, kontrollü zararlarla tutarlı büyüme eğrileri sunarak farklı broker veri akışları ve yüksek volatilite dönemlerinde, özellikle ekonomik krizlerde bile istikrarını kanıtlamıştır.

*Demo hesaplarda test yapmanız ve geliştiricinin önerilerine TAM olarak uymanız şiddetle tavsiye edilir. Daha agresif kullanıcılar için: Her 1.000 USD için 0.01 lot giriş. Daha muhafazakar veya prop firm hesapları için: Her 5.000 USD için 0.01 lot.


Kullanımı Kolay ve Özelleştirilebilir

Javier Gold Scalper’ın varsayılan ayarları kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir ve yeni başlayanlar için erişilebilir kılınmıştır. Ancak deneyimli traderlar, işlem sıklığı, strateji, emir aralığı, lot yönetimi ve diğer birçok ayarı kişiselleştirebilir.

Javier Gold Scalper sadece bir işlem aracı değil, altın ticaretinde güvenilir bir partnerdir. İster algoritmik işlemde yeni olun ister deneyimli, sermayenizi koruyarak ve uzun vadede hassasiyet sunan esnek, kişiselleştirilebilir bir çözüm sunar. Gelişmiş analizler ve kanıtlanmış stratejilerle altın piyasasındaki karmaşıklıkları aşarken kârlı fırsatlar yakalamanıza yardımcı olur.

Yatırım yolculuğunuzda bir sonraki adımı atın, Javier Gold Scalper’ı portföyünüze entegre edin ve altın işlemlerinde yeni bir hassasiyet, güvenlik ve verimlilik seviyesi açın.


İncelemeler 2
Luis Arsenio Velez Hernandez
191
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

Luis Arsenio Velez Hernandez
191
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Geliştiriciden yanıt Felipe Jose Costa Pereira 2025.09.10 20:17
Thank you very much for the Feedback, friend! We are working on a big update that we will release soon! I hope you continue to have a great experience, count on me
GREMMY
38
GREMMY 2025.07.22 14:27 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Geliştiriciden yanıt Felipe Jose Costa Pereira 2025.07.22 14:29
Thank you very much for your trust, we will make a lot of money.
