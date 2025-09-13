Jesko EA –

Jesko, yıllardır test edilmiş ve optimize edilmiş bir stratejiye dayanan özel bir Uzman Danışman (EA)’dır.

Gerçek hesaplarda test edilmiş ve sürekli olarak karlı ve düşük riskli performans göstermiştir.

Şimdi, herkese açık hale getirmeye karar verdik.

Kolay kurulum

Her broker ile çalışır (ECN hesap önerilir)

Minimum depozito: 100 USD

7/24 destek

Jesko’yu bir kez satın alın – diğer ürünlerimizi ücretsiz edinin!

1,5 dakikalık altın



Backtest için: Grafikte INCORRECT görünmemesine dikkat edin.

Eğer görünürse, ayarları değiştirmeniz gerekir.

Seçenekler yalnızca True/False’dur — grafikte yeşil OK görünene kadar değiştirin, bu da sorun olmadığını gösterir.

Girdi Parametreleri

Genel Ayarlar

AccountType – Hesap türünü seçin (Normal / ECN / diğer).

RiskMode – Risk yönetimi modu seçin (Düşük, Orta, Yüksek).

Lot ve Risk Kontrolü

FixedLotSize – Sabit lot boyutu (varsayılan: 0.01).

MaxDailyTrades – Günlük maksimum işlem sayısı (varsayılan: 1000).

DailyProfitLimit – Günlük kar limiti; ulaşıldığında EA işlem yapmayı durdurur (varsayılan: 15000.0).

İşlem Yürütme Ayarları

Limit – Emir mesafesi pip cinsinden (varsayılan: 35).

PlaceAtConfirmationCandle – true ise, emirler onay mumunun High/Low seviyesinden açılır.

def_MaxSpread – İzin verilen maksimum spread (pip cinsinden, varsayılan: 0.8).

PendingOrderExpiryMinutes – Bekleyen emirlerin geçerlilik süresi (dakika, varsayılan: 10).

MyMagicNumber – EA işlemleri için benzersiz kimlik (varsayılan: 12345679).

Slippage – İzin verilen maksimum kayma (varsayılan: 3).

Diğer Bilgiler

Author_ – Yazar bilgisi (Instagram: Ebtrade.tk).

Jesko, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel traderlar için stabil, tutarlı ve az bakım gerektiren bir işlem çözümü arayan herkes için tasarlanmıştır.

Jesko ile bugün işlem yapmaya başlayın ve tüm gelecekteki ürünlerimize ücretsiz erişim kazanın!



