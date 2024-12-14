Vortex Gold MT4

Vortex - geleceğe yatırımınız



Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik göstergeleri içerir. Vortex Gold EA'nın kalbinde gelişmiş sinir ağı ve makine öğrenimi teknolojisi yer alır. Bu algoritmalar hem geçmiş hem de gerçek zamanlı verileri sürekli olarak analiz ederek EA'nın gelişen piyasa trendlerine daha doğru bir şekilde uyum sağlamasına ve yanıt vermesine olanak tanır. Vortex Gold EA, derin öğrenmeden yararlanarak kalıpları tanır, gösterge parametrelerini otomatik olarak ayarlar ve zaman içinde performansını artırır. Vortex Gold EA'nın tescilli göstergeler, makine öğrenimi ve uyarlanabilir ticaret algoritmalarının güçlü kombinasyonu. Vortex Gold EA ile geleceğinize yatırım yapın.



Fiyat 675 $ (2/10 kaldı), sonraki fiyat 795 $

Şartname:



Çalışma sembolleri: XAUUSD (ALTIN)



Çalışma Zaman Dilimi: H1



Önerilen minimum depozito 300 $



Kaldıraç risk ayarlarına bağlıdır, muhafazakar ve düşük riskte 1:30 kaldıraç uygundur



Hesap türü: Herhangi bir



İyi bir ECN komisyoncusu gereklidir (Yazardan bir komisyoncu tavsiyesi isteyin)



VPS şiddetle tavsiye edilir



Faydaları:



Martingale yok



Tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz



Her pozisyon için zararı durdur ve kar al



99,9'luk kalite teklifleri ile istikrarlı test sonuçları



Komisyoncu koşullarına duyarlı değil



Kurulumu kolay



FTMO ve Prop firması hazır

Vortex Advisor aşağıdakileri sunar



İki bağımsız stratejinin her biri ek emir işlevini içerir. Tüm stratejiler, depozito kaybını en aza indiren sert Zararı Durdur ile korunmaktadır. Uzman Danışman ayarlarda son derece esnektir ve herhangi bir RR oranına sahip herhangi bir ticaret ihtiyacı için, herhangi bir stop loss seviyesi ve kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak herhangi bir kar alma ile optimize edilebilir. Varsayılan olarak, yazarın aralarından seçim yapabileceği iki strateji sunulur. Uzman ayrıca akıllı bir risk seçim sistemine sahiptir. Kullanıcının yalnızca bir strateji ve risk seviyesi seçmesi ve danışmanı grafiğe eklemesi gerekir.



Prop firması ticarete hazır:



EA, gerçek zamanlı düşüş kontrolünden uyarlanabilir lot boyutlandırmasına kadar risk yönetimine kapsamlı bir odaklanma ile tasarlanmıştır. Bu, onu güvenli ve uyumlu ticaret için tüm büyük risk standartlarına uygun hale getirerek çoğu Prop Firması gereksinimleriyle tamamen uyumlu hale getirir.



Göstergeler:



CCI (Emtia Kanal Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olarak trend yönüne ve gücüne göre hassas giriş ve çıkışlar sağlar.



Parabolik SAR: Piyasa trendlerine uyum sağlayan dinamik stop seviyeleri belirleyerek trend piyasalarında etkin risk yönetimi ve kâr maksimizasyonu sağlar.



Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları:

Uyarlanabilir sinir ağı teknolojisi, piyasa koşullarındaki değişikliklere dinamik yanıt verilmesini sağlar.



Alım satım kararlarını iyileştirmek ve alım satım doğruluğunu artırmak için piyasa verilerinden sürekli öğrenme.



Risk Yönetimi Araçları:



Her işlem için riski yönetmek üzere ayarlanabilir zararı durdurma ve kâr alma ayarları.



İşlemler olumlu yönde ilerledikçe karları kilitlemek için takip eden durdurma özelliği.



Olumsuz piyasa koşulları altında işlemlere girmekten kaçınmak için spread ve kayma filtreleri.



Özelleştirilebilir Parametreler:



Kullanıcı dostu ayarlar, yatırımcıların risk seviyelerini, lot büyüklüklerini ve diğer parametreleri işlem tarzlarına ve risk toleranslarına göre ayarlamalarına olanak tanır.

Risk Uyarısı: Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Lütfen ilgili risklerin farkında olun. Geçmiş performans gelecekteki kârlılığın garantisi değildir (EA zarar da edebilir).



