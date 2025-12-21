XAU Flux MT4

XAU FLUX - Professional Gold Scalping Expert Advisor

XAU FLUX, altın piyasasında hızlı ve disiplinli işlem yapmak için tasarlanmış profesyonel bir ticaret robotudur. Günlük küçük fiyat hareketlerinden istikrarlı kazançlar elde etmeyi hedefleyen trader'lar için geliştirilmiştir.

Temel Özellikler:

XAU FLUX, M1 & M5 zaman diliminde çalışarak piyasadaki mikro fırsatları değerlendiren gelişmiş bir scalping sistemi kullanır. EA, piyasa koşullarını sürekli analiz ederek uygun giriş noktalarını belirler ve otomatik olarak işlem açar.

Risk Yönetimi ve Sermaye Koruma:

EA, açılan her pozisyonu dinamik trailing stop mekanizması ile korur. Bu sayede karlar güvence altına alınırken, olumsuz hareketlerde zarar minimize edilir. Spread kontrolü ve volatilite filtresi sayesinde sadece uygun piyasa koşullarında işlem gerçekleştirilir.

Hesap Büyütme Potansiyeli:

XAU FLUX, küçük lot büyüklükleri ile başlayarak hesabınızı istikrarlı bir şekilde büyütmek için idealdir. Günlük küçük kazançlar biriktirerek uzun vadede sürdürülebilir bir getiri hedefler. Agresif martingale veya grid sistemler kullanmaz, bu sayede hesap güvenliği önceliklidir.

Kullanım Kolaylığı:

Minimum parametre ayarı gerektiren XAU FLUX, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader'lar için uygundur. Kurulum sonrası otomatik olarak çalışmaya başlar ve sürekli takip gerektirmez.

Görsel Kontrol Paneli:

EA ile birlikte gelen interaktif dashboard, tüm önemli bilgileri tek ekranda sunar. Bakiye, marjin, açık kar-zarar, toplam kazanç ve aktif emir sayısı gibi kritik verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Teknik Gereksinimler:

  • Platform: MetaTrader 4
  • Sembol: XAUUSD (Altın)
  • Zaman Dilimi: M1
  • Minimum Bakiye: 100 USD (0.01 lot için)
  • VPS Önerilir: 7/24 kesintisiz çalışma için

Uyarılar:

XAU FLUX, geçmiş performans garantisi sunmaz. Forex ve altın ticareti yüksek risk içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile kullanın. Demo hesapta test ettikten sonra gerçek hesapta kullanmanız önerilir.

Destek:

Satın alma sonrası teknik destek ve kurulum yardımı sağlanmaktadır. Sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.


