Auto SF Scalping EA mt
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 25.11
- Ativações: 10
AUTO SF SCALPING EA - um sistema de negociação multipar totalmente automático e sem swap para MT4 - muito seguro e com crescimento constante.
Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis para 7 pares!
Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação:
Características de destaque do EA:
- Sem influência de rollover.
- Sem swaps.
- Técnicas de scalping.
- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grids ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL fixo para proteção da conta.
- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais de Forex e iniciantes.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 (basta seguir o procedimento simples de "Como instalar" abaixo) e deixar o PC rodando ou simplesmente usar o VPS.
- Com filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.
- Com método de gestão de juros compostos implementado.
- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 100.
- Período: apenas M15.
- Pares de negociação: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Horário de operação: o EA busca sinais de entrada no início da sessão de negociação na Ásia.
- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.
- Gerenciamento de Risco: 2 a 6% de risco por operação (pode ser alterado nas configurações) OU lote fixo.
Como instalar:
- O sistema requer uma conta MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).
- Abra gráficos de GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD e EURCAD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexe o EA a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- O robô faz tudo automaticamente - basta deixar o MT4 rodando no PC (ou VPS).
IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.