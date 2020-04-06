Auto SF Scalping EA mt

AUTO SF SCALPING EA – ein vollautomatisches, swapfreies Multi-Pair-Handelssystem für MT4 – sehr sicher und mit stetigem Wachstum.

Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 7 Set_files für 7 Paare verfügbar!

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Herausragende Funktionen des EA:
– Kein Rollover-Effekt.
– Keine Swaps.
– Scalping-Techniken.
– Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Order hat einen eigenen festen SL zum Schutz des Kontos.
– Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für Forex-Profis als auch für Einsteiger.
– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren (folgen Sie einfach der einfachen Installationsanleitung unten) und den PC laufen lassen oder einfach einen VPS verwenden.
– Mit präzisem Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.
- Mit implementierter Zinseszins-Geldverwaltungsmethode.
- Der Mindestkontostand für den Betrieb des Roboters beträgt nur 100 $.
- Zeitrahmen: nur M15.
- Handelspaare: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Betriebszeit: Der EA sucht zu Beginn der asiatischen Handelssitzung nach Einstiegssignalen.
- Hebel des Kontos: Jeder Hebel im Bereich von 1:30 bis 1:2000.
- Risikomanagement: 2–6 % Risiko pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER festes Lot.

Installation:
- Das System erfordert ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
- Öffnen Sie GBPCHF-, GBPAUD-, GBPCAD-, EURCHF-, USDCHF-, EURAUD- und EURCAD-Charts.
- Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jedes Chart.
- Hängen Sie den EA an jedes Chart an.
- Wenden Sie die entsprechende Set-Datei auf den EA für jedes Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.
- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen MT4 lediglich auf Ihrem PC (oder VPS) laufen lassen.

WICHTIG!!! Für eine optimale Performance des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:
- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) zu verwenden. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone verwenden, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set-Dateien zur Verfügung.
- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

