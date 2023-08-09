Quantum Emperor MT4

Tanıtımı Quantum Emperor EA , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.



IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.



***Quantum Emperor EA satın alın ve Quantum StarMan ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun



Büyüme Doğrulandı Sinyali: Profilimi kontrol et MT4 Sürümü: Buraya Tıklayın





Kuantum EA'lar kanalı: Buraya tıklayın



Fiyat her 10 satın alımda 50$ artacaktır. Son fiyat 1999$





Kuantum İmparatoru EA tek bir ticareti sürekli olarak beş küçük ticarete böldüğü benzersiz bir strateji kullanır. Bu, EA'nın her ticaret yaptığında, onu otomatik olarak beş küçük pozisyona böldüğü anlamına gelir.

Kuantum İmparatoru EA Kaybeden işlemleri ele alma konusundaki dikkat çekici yaklaşımı nedeniyle diğer uzman danışmanlardan sıyrılır. Kayıpları sınırlamak için yalnızca Stop Loss emirlerine güvenen geleneksel yöntemlerin aksine, Quantum Emperor EA, kaybeden pozisyonları etkili bir şekilde yönetmek için karmaşık bir teknik kullanır. Kaybeden beş işlem grubuyla karşı karşıya kaldığında, bunları hemen kapatmak yerine, Quantum Emperor EA bir sonraki pozisyonu beş küçük pozisyona böler. Daha sonra, kazanan işlemlerden elde edilen karları, hepsi başarıyla atılana kadar, kaybeden pozisyonları tek tek kademeli olarak kapatmak için stratejik olarak kullanır.

Bu benzersiz strateji, Quantum Emperor EA'nın risk yönetimini optimize etmesine, kayıpları en aza indirmesine ve potansiyel olarak zarar eden işlemleri karlı işlemlere dönüştürmesine olanak tanır. Birden fazla küçük pozisyonun ve kâr yeniden dağıtımının gücünden yararlanarak, zorlu piyasa koşullarında daha yüksek düzeyde uyum sağlama ve dayanıklılık gösterir.

Öneriler:

Döviz çifti: GBPUSD

Zaman dilimi: H1

Minimum yatırım : 1000$



Hesap türü: Çok düşük spreadlerle ECN, Raw veya Razor.

Aracı kurumlar: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor hesapları en düşük spread'lere sahip

ÖNEMLİ: En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir!

En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir! Kaldıraç - en az 1:100, 1:500 önerilir

- Düşük-Orta, Düşük ve Çok Düşük risk seviyeleri için en az 1:30

- Düşük-Orta, Düşük ve Çok Düşük risk seviyeleri için en az 1:30 Hesap türü: Hedge

Özellikler:



GBPUSD ticareti

Her işlem 250 pip SL ile korunmaktadır

Çıkış stratejisi, H1 Grafiği kullanarak takip eden bir durdurmayı içerir

Emirler 6 küçük emre bölünür ve kaybeden emirler, kazanan emirlerden elde edilen kar kullanılarak kapatılabilir.

Otomatik lot işlevi dahil

Kurulumu çok kolaydır, ayarlarda herhangi bir değişiklik gerektirmez, varsayılan ayarlar , DST sunucu saatiyle GMT+2 kullanan çoğu aracı için mükemmeldir. Brokerınızın sunucu zamanı farklıysa küçük zaman ayarı ayarlamaları yapılması gerekir

EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (Şiddetle Tavsiye Edilir)

Backtest sonuçlarını yorum bölümünde bulabilirsiniz!







