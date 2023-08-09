Quantum Emperor MT4
- Uzman Danışmanlar
- Bogdan Ion Puscasu
- Sürüm: 7.4
- Güncellendi: 3 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Tanıtımı Quantum Emperor EA , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.
Fiyat her 10 satın alımda 50$ artacaktır. Son fiyat 1999$
Kuantum İmparatoru EA tek bir ticareti sürekli olarak beş küçük ticarete böldüğü benzersiz bir strateji kullanır. Bu, EA'nın her ticaret yaptığında, onu otomatik olarak beş küçük pozisyona böldüğü anlamına gelir.
Kuantum İmparatoru EA Kaybeden işlemleri ele alma konusundaki dikkat çekici yaklaşımı nedeniyle diğer uzman danışmanlardan sıyrılır. Kayıpları sınırlamak için yalnızca Stop Loss emirlerine güvenen geleneksel yöntemlerin aksine, Quantum Emperor EA, kaybeden pozisyonları etkili bir şekilde yönetmek için karmaşık bir teknik kullanır. Kaybeden beş işlem grubuyla karşı karşıya kaldığında, bunları hemen kapatmak yerine, Quantum Emperor EA bir sonraki pozisyonu beş küçük pozisyona böler. Daha sonra, kazanan işlemlerden elde edilen karları, hepsi başarıyla atılana kadar, kaybeden pozisyonları tek tek kademeli olarak kapatmak için stratejik olarak kullanır.
Bu benzersiz strateji, Quantum Emperor EA'nın risk yönetimini optimize etmesine, kayıpları en aza indirmesine ve potansiyel olarak zarar eden işlemleri karlı işlemlere dönüştürmesine olanak tanır. Birden fazla küçük pozisyonun ve kâr yeniden dağıtımının gücünden yararlanarak, zorlu piyasa koşullarında daha yüksek düzeyde uyum sağlama ve dayanıklılık gösterir.
Öneriler:
- Döviz çifti: GBPUSD
- Zaman dilimi: H1
- Minimum yatırım : 1000$
- Hesap türü: Çok düşük spreadlerle ECN, Raw veya Razor.
- Aracı kurumlar: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor hesapları en düşük spread'lere sahip
- ÖNEMLİ: En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir!
- Kaldıraç - en az 1:100, 1:500 önerilir
- Düşük-Orta, Düşük ve Çok Düşük risk seviyeleri için en az 1:30
- Hesap türü: Hedge
- GBPUSD ticareti
- Her işlem 250 pip SL ile korunmaktadır
- Çıkış stratejisi, H1 Grafiği kullanarak takip eden bir durdurmayı içerir
- Emirler 6 küçük emre bölünür ve kaybeden emirler, kazanan emirlerden elde edilen kar kullanılarak kapatılabilir.
- Otomatik lot işlevi dahil
- Kurulumu çok kolaydır, ayarlarda herhangi bir değişiklik gerektirmez, varsayılan ayarlar , DST sunucu saatiyle GMT+2 kullanan çoğu aracı için mükemmeldir. Brokerınızın sunucu zamanı farklıysa küçük zaman ayarı ayarlamaları yapılması gerekir
- EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (Şiddetle Tavsiye Edilir)
I've using Quantum emperor for about a mounth on my real account.Tbh I highly recommend this EA for one who wants a steady and consistent profit!It is easy to setup and Bogdan will help and guide you.However,be careful to choose the risk level and BT in demo account is needed.I decided to purchasing other EA from him!