KT Gold Nexus EA MT4

KT Gold Nexus EA, altın spot piyasası (XAUUSD) için profesyonel olarak tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Geniş ve yüksek hassasiyetli tarihsel veriler kullanılarak geliştirilmiş olup, farklı piyasa rejimleri ve döngülerinde sıkı stres testlerinden ve sağlamlık kontrollerinden geçmiştir. Makine öğrenimi optimizasyonları da dahil olmak üzere gelişmiş algoritmik tekniklerden yararlanan bu EA, uzun vadeli istikrar için tasarlanmıştır. Sadece alış yönünde çalışır.

Ticaret, sabır gerektiren bir yolculuktur çünkü her sistem iniş çıkışlar yaşar. Performansını net ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmek için en az bir yıl boyunca kullanılması tavsiye edilir.

Bu EA, özel makine öğrenimi modülümüzü kullanarak Laguerre, ATR, Smoothed RSI, DPO, CCI ve AO gibi birçok teknik göstergeyi sorunsuz bir şekilde entegre ederek güçlü bir ticaret stratejisi oluşturur. Bir ticaret fırsatı ortaya çıktığında, pozisyonu stratejik olarak 10 ayrı emre böler ve her birini bağımsız olarak yöneterek işlem yürütmesini optimize eder ve piyasa dinamiklerine uyum sağlar.

Bu EA, değişen piyasa dinamiklerine ve duyarlılıklarına uyum sağlamak için her yıl optimize edilir ve güncellenir.

Uygulama