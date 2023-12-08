KT Gold Nexus EA MT4

5

KT Gold Nexus EA, altın spot piyasası (XAUUSD) için profesyonel olarak tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Geniş ve yüksek hassasiyetli tarihsel veriler kullanılarak geliştirilmiş olup, farklı piyasa rejimleri ve döngülerinde sıkı stres testlerinden ve sağlamlık kontrollerinden geçmiştir. Makine öğrenimi optimizasyonları da dahil olmak üzere gelişmiş algoritmik tekniklerden yararlanan bu EA, uzun vadeli istikrar için tasarlanmıştır. Sadece alış yönünde çalışır.

Ticaret, sabır gerektiren bir yolculuktur çünkü her sistem iniş çıkışlar yaşar. Performansını net ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmek için en az bir yıl boyunca kullanılması tavsiye edilir.

Bu EA, özel makine öğrenimi modülümüzü kullanarak Laguerre, ATR, Smoothed RSI, DPO, CCI ve AO gibi birçok teknik göstergeyi sorunsuz bir şekilde entegre ederek güçlü bir ticaret stratejisi oluşturur. Bir ticaret fırsatı ortaya çıktığında, pozisyonu stratejik olarak 10 ayrı emre böler ve her birini bağımsız olarak yöneterek işlem yürütmesini optimize eder ve piyasa dinamiklerine uyum sağlar.

Bu EA, değişen piyasa dinamiklerine ve duyarlılıklarına uyum sağlamak için her yıl optimize edilir ve güncellenir.

Uygulama

  • Enstrüman: XAUUSD (Altın).
  • Zaman Dilimi: 4 Saat
  • Yön: Sadece alış (long pozisyonlar).
  • Minimum Depozito: $1200
  • Geri Test: 2007'den günümüze kadar.
  • Hesap Türü: Herhangi bir hesap türü
  • Broker: EA, belirli bir broker koşuluna bağımlı değildir, bu nedenle dilediğiniz brokeri seçebilirsiniz.

Özellikler

  • EA, grid, hedge, martingale veya ortalama maliyet gibi riskli stratejiler kullanmaz.
  • Her işlem, dahili gizli stop-loss ve take-profit ile korunur.
  • EA, özel ayar dosyalarına veya ek yapılandırmalara ihtiyaç duymaz. Varsayılan parametreler, en güncel piyasa koşullarına göre optimize edilmiştir.
  • Hafta sonu oluşabilecek fiyat boşluklarını ve ani piyasa dalgalanmalarını önlemek için Cuma gecesi tüm pozisyonlar kapatılır.
  • Kullanımı ve yorumlanması kolay, basit giriş parametreleri.

KT Gold Nexus EA, kayıpları gizlemek için grid ticareti, hedge veya martingale gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır. Bunun yerine, disiplinli ve şeffaf bir yaklaşım benimser ve ticaretin doğal olarak hem kâr hem de zarar içerdiğini kabul eder. Uzun vadeli başarının anahtarı, ortalama kârın ortalama zarardan daha yüksek olmasını sağlamak ve böylece uzun süre boyunca sürdürülebilir büyümeyi garanti etmektir.

İncelemeler 2
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

