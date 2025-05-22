Set TP and SL by Price
- Uzman Danışmanlar
- Antonio Franco
- Sürüm: 2.1
- Güncellendi: 2 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar
⚙️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir
Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir.
🔧 Temel Özellikler:
-
🧮 TP ve SL'yi kesin fiyatla anında ayarla
-
📍 Tüm emirlere, mevcut sembole veya belirli magic number'lara uygular
-
♻️ TP veya SL’yi kaldırmak için sıfır kullanın
-
⚡ Grafik eklendikten sonra otomatik olarak çalışır
-
🧩 Tüm işlem araçlarıyla uyumlu
✅ Kimler için ideal:
-
📌 TP/SL’yi hızlıca kontrol etmek isteyen manuel traderlar
-
🤖 Çıkış mantığını özelleştirmek isteyen EA kullanıcıları
-
🔁 Çok sayıda emri yöneten işlemciler
💬 Sorularınız veya önerileriniz mi var?
Yorum olarak bize bildirin.
Geri bildiriminiz geliştirmemize yardımcı olur!
