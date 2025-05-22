Set TP and SL by Price

✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar

⚙️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir

Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir.

🔧 Temel Özellikler:

🧮 TP ve SL'yi kesin fiyatla anında ayarla

📍 Tüm emirlere, mevcut sembole veya belirli magic number'lara uygular

♻️ TP veya SL’yi kaldırmak için sıfır kullanın

⚡ Grafik eklendikten sonra otomatik olarak çalışır

🧩 Tüm işlem araçlarıyla uyumlu

✅ Kimler için ideal:

📌 TP/SL’yi hızlıca kontrol etmek isteyen manuel traderlar

🤖 Çıkış mantığını özelleştirmek isteyen EA kullanıcıları

🔁 Çok sayıda emri yöneten işlemciler

💬 Sorularınız veya önerileriniz mi var?

Yorum olarak bize bildirin.

Geri bildiriminiz geliştirmemize yardımcı olur!

Keywords: fiyatla TP SL ayarla, MT4 emir yöneticisi, otomatik TP SL EA, MT4 emir değiştirme, işlem yönetici EA, TP SL kontrol EA, MT4 yardımcı araç