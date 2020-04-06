Auto SF Scalping EA mt

AUTO SF SCALPING EA는 MT4용 완전 자동 스왑프리 멀티페어 거래 시스템으로, 안정적인 성장과 함께 매우 안전합니다.





모든 거래를 자동으로 처리해 주는 "설정 후 잊어버리는" Expert Adviser입니다! 7개 통화쌍에 대한 7개의 Set_files를 사용할 수 있습니다!









EA의 주요 특징:

- 롤오버의 영향 없음.

- 스왑 없음.

- 스캘핑 기법.

- 시스템은 안전하며 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문은 계정 보호를 위해 고정된 SL을 갖습니다.

- 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다.

- 로봇이 모든 것을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하기만 하면 됩니다(아래의 간단한 "설치 방법" 절차 참조). PC를 켜두거나 VPS를 사용하세요.

- 1분 정확도의 정밀한 작동 시간 필터

- 복리 이자 자금 관리 방식 구현

- 로봇 실행에 필요한 최소 계좌 잔액은 $100입니다.

- 시간 단위: M15.

- 거래 쌍: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- 운영 시간: EA는 아시아 거래 세션 시작 시 진입 신호를 기다립니다.

- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위의 모든 레버리지.

- 위험 관리: 거래당 2~6% 위험(설정에서 변경 가능) 또는 고정 랏.





설치 방법:

- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)의 MT4 계정이 필요합니다.

- GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD 차트를 엽니다.

- 각 차트에서 M15 시간 단위를 선택합니다.

- 각 차트에 EA를 첨부합니다.

- 각 차트에 해당하는 "Set_file"을 EA에 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인하세요.

- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4를 PC(또는 VPS)에서 실행 상태로 두기만 하면 됩니다.





중요! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.

- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시) 및 GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우 EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 메시지를 보내주세요. 제가 도와드리고 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 최상의 성능을 위해 스프레드가 낮은 계좌(Raw Spread 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.





