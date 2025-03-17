Goldex AI

4.76

Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak

SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM!

FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD.

Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set

Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin.

Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır.

Mevcut kopya sayısı: 2

Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu.

Goldex AI, altındaki destek ve direncin kırılmasıyla fiyat hareketini kullanan, piyasanın New York seansındaki hareketlerden en iyi şekilde yararlanan ve böylece mümkün olan en yüksek karı elde eden yüksek performanslı bir ticaret robotudur.

Bu robotun akıllıkurtarma adı verilen bir stratejisi vardır, b strateji kayıplar yaşadıktan sonra etkinleştirilir ve olası kayıpları kısa sürede telafi etmek için daha büyük bir lot açar, ancak kullanıcı isterse çarpan azaltılabilir.

Goldex AI, orta ve yüksek etkili haberlerin olmadığı günleri filtreleyen ve böylece ticareti devre dışı bırakan yerleşik bir akıllı haber filtresine sahiptir, bunun nedeni bu günlerde piyasanın çok yavaş olması ve doğru fiyat eylemini gerçekleştirmek için yeterli harekete sahip olmamasıdır. destek ve direncin kırılması. Goldex AI, günümüzün en iyi haber sağlayıcılarından biri olan ForexFactory'yi veri kaynağı olarak kullanmaktadır. Canlı işlem yapıyorsanız etkinleştirmeniz ve geriye dönük test için kullanacaksanız devre dışı bırakmanız önerilir.

Goldex AI, işlemleri tam olarak ihtiyaç duyulan zamanda doğru bir şekilde açmak için komisyoncunun GMT'sini otomatik olarak algılayan bir AutoGMT ofset işlevine sahiptir. Geriye dönük test için parametrelerde GMT'yi manuel olarak ayarlamanız gerekir, varsayılan olarak IC Markets vb. gibi +3 (DST) olarak ayarlanmıştır.

Goldex AI - Akıllı trend filtresi, tam o anda altın ticareti yapmak için en iyi trendi tespit eder, böylece sahte sinyalleri filtreler ve mümkün olduğunca çok sayıda negatif işlemden kaçınır. Bu, işlem sayısını azaltacak ve bu nedenle karı azaltabilir, ancak kazanma olasılığını artıracaktır. Trend filtresinin kullanılması her zaman tavsiye edilir.

Goldex'e sahip olan AI, AI kütüphanelerini kullanarak oluşturduğum bir Python programı. Yani, verileri MT4'ten dışa aktardım, modeli Python'da Scikit-learn adlı bir kütüphane ile eğittim ve ardından EA'nın tahminler üzerinde hareket etmesini sağlamak için bir köprü (ZeroMQ veya dosyalar gibi) kullandım.

Not: Goldex AI, hesabı yakabilecek ızgara, riskten korunma veya agresif stratejiler kullanmaz.

Resimlerde IC Markets (mevcut en iyi brokerlerden biri) üzerinde 2010'dan bugüne kadar 15 yıl boyunca yapılan geriye dönük testi görebilirsiniz, daha zamanında ve objektif sonuçlar için TDS veya% 99,90 kaliteli geriye dönük test programlarının kullanılması önerilir.


Geriye dönük test için GMT:

ICMarkets +2 / +3 DST (Önerilen)

Başlangıç işlem saati 16:30 olmalıdır!

FTMO (Özel FTMO setleri için benimle iletişime geçin)

Brokeriniz farklıysa lütfen benimle iletişime geçin.


Teknik Özellikler:

Sembol XAUUSD (ALTIN)
Zaman Çerçevesi M5
Sermaye Min. 200$
Broker  Herhangi bir broker, tercihen IC Markets
Hesap Türü Herhangi biri, tercihen Ham/ECN
Kaldıraç  Yalnızca 1: 500 kaldıraç veya daha yüksek, yalnızca daha düşük kaldıraç kullanabiliyorsanız, FTMO olarak özel dosyalar için lütfen benimle iletişime geçin
VPS Herhangi bir VPS


Sorularınız için benimle iletişime geçmekten çekinmeyin: https://www.mql5.com/tr/users/mateopp
En son haberlerimi ve güncellemelerimi takip etmek için profilimi ekleyin!



İncelemeler 22
FXcompliance007
150
FXcompliance007 2025.09.20 16:15 
 

Hi there, I have purchased Goldex AI and I am very happy with the purchase. I have been in contact with Mateo for more than a month and his customer service is just amazing. Very hopeful the EA will bring nice returns over time. Thanks!

Alex Gal
144
Alex Gal 2025.09.17 15:53 
 

I've been waiting a long time to write a comment. The robot has been running on my live account for three months now. And it's been consistently profitable. Stop-losses are triggered, but they're quickly covered by profits. Today, the robot opened two trades, and both were profitable. Great job. It just works.

Martin
22
Martin 2025.09.02 14:58 
 

Thank you for this really efficient robot.

Önerilen ürünler
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Uzman Danışmanlar
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Experts Advisors Bima
David Antonius
Uzman Danışmanlar
Meet BIMA — your elite scalping weapon, forged for traders who demand precision, power, and profit in every tick of the market. BIMA isn’t just a trading robot — it’s a relentless market predator. Designed to hunt opportunities in the smallest price fluctuations, BIMA strikes with split-second execution and unshakable discipline. Every move is calculated, every entry is timed to perfection, and every exit is backed by a smart, adaptive algorithm that reads the market like an open book. Engineer
Bot Speed
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
B ot Speed Forex trading advisor is an automatic scalping system that opens and closes deals using a special tick analysis algorithm programmed in code without human intervention. The main task of the ego is to instantly make a deal where a person loses time for analysis and decision making. They also automate trading, removing the emotional burden from a person and allowing you to save time. Scalping is one of the varieties of short-term strategies, moreover, the shortest of them. Using this t
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Uzman Danışmanlar
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Trend rollback ea
Ivan Lysenkov
Uzman Danışmanlar
Trend rollback ea -  полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15 . Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал. Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по тренду) , после убытка  робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс. Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса. Также советник использует фильтры ,  для бо
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
EagleEye
Mhd Amran Bin Lop
Uzman Danışmanlar
EagleEye is an automated trading system that uses a indicator and price action to open and close trades. Trades every day at a full time. Every trade has Stop Loss from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for steady and stable growth over the long run. The EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Doesn't use grid, martingale or other dangerous money management methods. Timeframe H1, currency pairs EURUSD, GBPUSD
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Uzman Danışmanlar
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Factor EA
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Factor EA   is a fully automated scalping strategy expert advisor that runs on the M1 timeframe. Advisor settings are based on a safe trading strategy, the essence of which is to close the transaction, upon reaching a positive dynamism of profitability of several points, which allows the user to reduce the cost of opening losing trades. The EA is multifunctional and does not require a certain type of account for normal functioning. The EA’s mechanism of work is arranged so that before opening a
Wave Scalper EA MT4
Robots4Forex Ltd
Uzman Danışmanlar
The Wave Scalper EA is fully automated scalping system that uses price action to identify good scalping trades and executes them with an invisible trailing stop loss. It also includes a money management feature which calculates lot size based on account size and risk with an option to set a maximum draw down at which the EA will stop trading. This is a long term strategy combined with money management which works well on most pairs, but predominantly GBPUSD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD & USDJPY. Plea
FREE
Armageddon EURUSD
Raphael Schwietering
Uzman Danışmanlar
Armageddon is a fully automated EA designed to trade EURUSD M15 only. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators.  Entry and exit logic operates on Bar Close only. This filters market noise, dramatically speeds up optimizations, avoids stop loss hunting, and ensures proper operation at any broker with a reasonable spread. The EA uses an advanced algorithm to
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Uzman Danışmanlar
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Team Trading Audusd
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Harmonic EA
Farhad Kia
Uzman Danışmanlar
This robot is multi pair and multi timeframe.  It monitors several instruments on different timeframes to find Shark and Bat harmonic patterns . You can use this Robot as a fully automated trading system. Or you can use it as a trigger for your entry points with your own trading systems. Entry point, Stop loss and take profit are well defined based on Harmonic pattern! Entry points  are indicated by golden lines. Stop loss is indicated by red line and finally we have 6 take profit points which a
BlackHero
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The tactics of the work is based on determining the definition of price patterns, confirming a long trend movement. Thanks to a unique algorithm, a trading expert controls the “market pulse” and, in determining patterns of attenuation or trend reversal, stops trading until the next protracted wave movement appears. Each position of the adviser has a stop loss and take profit. The martingale method is NOT used. The grid is NOT used. The default settings are recommended for use on EURUSD (15m)
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
IntradayEA
Stefano Bonato
Uzman Danışmanlar
Intelligent and efficient EA, based on long-term trading. Limited trading, limited daily trades (1 trade per day). It is based on weekly volatility and directionality. No overnight trading, no swaps. It opens and closes intraday. It can also be used for props, and has a stop loss feature. Easy and intuitive for everyone, simply enter the desired size based on your account size and the EA will do the rest. Use the EA on EURUSD $500 for the first 10 clients!! Minimum requirements and recommend
Team Trading Gbpusd
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Uzman Danışmanlar
OtmScalp EA V1 - EUR, Altın & BTC için Yapay Zeka Destekli Scalping Robotu OtmScalp EA V1 - EUR, Altın ve BTC için Yapay Zeka Destekli Ultimate Scalping Robotu Sınırlı Teklif: Sadece 499$ (Orijinal Fiyat 1200$ - Yakında Zam Geliyor!) Neden OtmScalp EA V1'i Seçmelisiniz? Günlük sabit kazanç - Kontrollü ama agresif scalping için tasarlandı 3 özelleştirilmiş versiyon - EUR çiftleri, altın (XAU/USD) ve Bitcoin (BTC/USD) için optimize edildi %100 otomatik trading - Müdahale olmadan 24/5 çalışır Akıll
Market Prop MT4
Ian Plakushko
Uzman Danışmanlar
Market Prop, yapay zeka tabanlı tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Bu EA, birden fazla zaman dilimini aynı anda analiz eder ve %90 kazanç olasılığıyla işlem giriş noktaları bulur. Market Prop EA, gelişmiş algoritmik stratejisi sayesinde prop firmalarının zorluklarını başarıyla geçebilir ve prop hesaplarında ticaret için idealdir. Her işlemde, EA otomatik olarak stop-loss ve take-profit seviyelerini ayarlar ve güvenilir risk yönetimi sağlar. Her işlem için risk seviyesi ayrı ayrı ayarlana
BiBoosterix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Filtrele:
FXcompliance007
150
FXcompliance007 2025.09.20 16:15 
 

Hi there, I have purchased Goldex AI and I am very happy with the purchase. I have been in contact with Mateo for more than a month and his customer service is just amazing. Very hopeful the EA will bring nice returns over time. Thanks!

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.09.23 02:01
Thanks for your kind words FXcompliance007, I'm glad you're happy with the EA and it's meeting your expectations.
Alex Gal
144
Alex Gal 2025.09.17 15:53 
 

I've been waiting a long time to write a comment. The robot has been running on my live account for three months now. And it's been consistently profitable. Stop-losses are triggered, but they're quickly covered by profits. Today, the robot opened two trades, and both were profitable. Great job. It just works.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.09.23 01:57
Thanks for your kind words Alex, I'm glad you're being consistent and profitable using Goldex AI.
Martin
22
Martin 2025.09.02 14:58 
 

Thank you for this really efficient robot.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:17
Thanks for your kind words, Martin. I'm so glad Goldex is working efficiently for you, just as it is for me!
chenhsinghan
27
chenhsinghan 2025.09.02 07:05 
 

EA only opens 2 limit orders per day. And if it did not strike, no trade. Owner say its meant to open just 2 order per day. I think it should be fair if it is stated on the EA page. its been 5 days and i have only made 1.46 USD on Gold. LOL

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:15
I'm very sorry the product didn't meet your expectations, and I'll work hard to achieve your expectations and the changes you need. I'll take your suggestion into account. However, money makes money. If you use a little money, sadly, you'll also make little money. In my 5K account, I've made over 2K USD, so the problem isn't the EA, but your deposit, because it's still very profitable.
Guntis Grants
1061
Guntis Grants 2025.08.26 09:57 
 

On August 12. 2025 I purchased the Goldex AI. I immediately put it on live account as I had run the backtests before. On my live account Goldex AI works systematically and profitably - exactly as described by author and as I saw it in backtests. Author is helpful and replies promptly. So far only all five stars! I will update my review after some months.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:57
Thanks for your kind words, Guntis. I'm glad you're making a profit using Goldex AI. This makes me very happy that my clients are doing well and are profitable with me.
Roby1973
366
Roby1973 2025.08.26 04:59 
 

Sto usando questo ea e posso ritenermi molto soddisfatto matteo un vero professionista che risponde subito e cerca di darti il necessario supporto. TOP

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:55
Grazie per le tue parole Roby, sono felice che tu stia ottenendo buoni risultati utilizzando il mio prodotto. Sono qui per aiutarti a ottenere risultati redditizi e per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda tu possa avere.
seftony
86
seftony 2025.08.26 00:07 
 

I have been using goldex on a Ftmo accout over a month with great success. I am up over 5% and looking to pass the account soon. Support is also great with quick replys and help with any questions.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:50
Thanks for your kind words, Seftony. I'm glad you're getting good results with your FTMO account. You have to be very careful with these types of challenges. However, with effort and good management, it can be achieved.
Lucian85
98
Lucian85 2025.08.25 18:16 
 

I'm using this EA since 2 months with medium risk sets and since that time i had very good results with only one lost transaction that was recovered later one by the EA. I kindly recommend this EA and follow Mateo instructions and you will gone have a good results. Very Good Job Mateo 👍👍👍

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:49
Thanks for your kind words, Lucian. It's indeed normal to hit SL at some point in Forex. The important thing is to use a good recovery strategy to recover as quickly as possible and continue growing your account and profits. I'm glad you're profitable.
Mr Kankawee Koenpa
128
Mr Kankawee Koenpa 2025.08.25 17:06 
 

I've been using it for almost a month and it's increased by 17%, which is quite extraordinary. Thank you so much for creating such a great product for us to use.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:48
Thanks for your kind words Mr Kankawee, having obtained 17% profit is really amazing, not any EA can give this kind of results, I am happy that you have made so many profits.
Karl Hakan Peter Hellstrom
229
Karl Hakan Peter Hellstrom 2025.08.25 15:29 
 

Just bought Goldex AI and its up and running, looking good in bouth backtesting and realtime, i can recommend it so far! / Peter

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:47
Thanks for your kind words Peter, I'm very glad that Goldex AI is working well for you, I'm here for you for any doubt, support or question.
Ichigotoro
57
Ichigotoro 2025.08.25 09:29 
 

EA works as intended to and was quite consistent and author was kind enough to guide me :)

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:45
Thanks for your kind words Ichigotoro, I'm glad that Goldex is giving you consistent results, that's the idea, that you become profitable using this great tool.
Cliffon Anandi Pryce
234
Cliffon Anandi Pryce 2025.08.25 04:04 
 

Excellent and consistent EA, no regrets for me.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:44
Thanks for your kind words Cliffon, I'm glad you think Goldex AI is excellent, if you have any questions or concerns I'm here.
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
584
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.08.25 01:25 
 

The EA is excellent, it has TP and SL, the signal shows the true consistent history. I do not regret for a moment having acquired this EA.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:43
Thanks for your kind words, Joabe. I'm glad you're having a good experience using my product. If you ever need more information or have any questions, don't hesitate to ask. That's why I'm here to help you be profitable.
NtokozoMpungose06
19
NtokozoMpungose06 2025.08.24 19:03 
 

Mateo has been really helpful and responsive to every request. This EA is the best on the platform with very few losses and an outstanding risk system. Ive even learned better risk management from this ea than any youtube video. Thank you for this system man.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.24 23:19
Thanks Ntokozo for those nice words, I'm glad you liked my EA and it's giving you good results!
Stefano Di Paola
2090
Stefano Di Paola 2025.08.11 14:28 
 

Extremely disappointing — poor communication with the developer and a flawed system overall. High statistical likelihood of losses make this a highly unreliable choice. Told you I have 1:30 leverage before buying and you made me a personal set file to tell me after losses that I couldn't use for leverage. You had to tell me before buying and not after. And I have experienced frequent losses regardless of the leverage

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.08.11 14:51
You're the only customer who's complained, starting with your problem because you didn't read the EA specifications before buying it. It clearly states that you must use a minimum leverage of 1:500, and you're using a leverage of 1:30. It's impossible for the EA to open trades with such low leverage. For this reason, after any SL, the EA won't be able to open the recovery trade because it doesn't have enough margin. It's your fault as a user for not knowing how to read and use an EA. I sent you a PDF guide, and you didn't read it either, so the problem isn't with the EA. Anyway, it's a shame that there are still people like this who want to get rich in a day without reading instructions or even knowing the basics of trading. Because if you had at least backtested it before buying it, you would know how it works and wouldn't have had any problems. Btw, you didn't tell me you were going to use 1:30 leverage, you only told me after you bought it and I told you very well that it won't open trades for you because you don't have enough margin, it's not my problem that you can't read, learn English and then learn to trade, because sadly you have no idea what you're doing, stop misinforming people.
tarigstyle
20
tarigstyle 2025.07.25 19:18 
 

🌟🌟🌟🌟🌟 Outstanding Performance with Mr. Mateo Goldex’s AI Bot! After testing countless trading tools, this one truly stands out. In just one month, I achieved a 21.6% profit using Mr. Mateo’s AI bot—with 16 trades, 15 wins, and only a single loss. That kind of precision speaks volumes about the bot’s logic, risk management, and signal quality.

What impressed me most is the consistent execution and resilience under market pressure. It’s not just a “smart” bot—it’s professionally engineered for serious traders. If you're aiming for results and reliability, this is the kind of system you want on your side.

Highly recommended for anyone who values performance, structure, and accuracy. Hats off to Mr. Mateo for creating a tool that delivers exactly what it promises.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.07.30 16:57
Thanks for your great review, Tarig. I'm sure your kind opinion will be very helpful to people who haven't yet purchased this great and profitable tool like Goldex AI. It can be wonderful and very good if used properly. 🤙🏻
Ronfx00
547
Ronfx00 2025.07.21 09:19 
 

Good day traders! Just purchased this EA today. Backtesting looking good but most importantly is the forward test. I will update again after a month from today. Mateo is helpful and his support was excellent. Thank you. Ron.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.07.21 15:48
Thank you so much for your kind words and for trusting Goldex AI, Ron!
hyb
25
hyb 2025.06.27 04:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.06.27 11:45
Hi and thanks for buying. I just sent it to you in private.
Mauricio Cavicchioli
138
Mauricio Cavicchioli 2025.06.09 21:44 
 

Thank you, Matheo, for your support and for this incredible EA! It is profitable and consistent. What is more important to me is that the EA does not use unsafe strategies such as grid or martingale.

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.06.13 00:11
Thank you so much for your kind words and for trusting Goldex AI, Mauricio! I'm so happy to read that you've had a good experience using Goldex and that you like it.
Szilagyi Gabor
293
Szilagyi Gabor 2025.06.04 05:28 
 

I have spent several months testing the robots available here. To be honest, not many will survive the 2024-25 movements... It doesn't matter if it's $50 or $5000. Almost all of them will kill your account in such periods. I have had several robots that I thought were good and safe, I have been trading for several years. But in practice this year it turned out that none of them were. I am extremely confident that I have now found what I was looking for! Simple, safe and makes a profit!

Mateo Perez Perez
1062
Geliştiriciden yanıt Mateo Perez Perez 2025.06.04 16:11
Thank you so much for your kind words and for trusting Goldex AI, Szilagyi! It's indeed a simple but highly profitable EA over time. You rarely see an EA that survives so many years in backtesting and actually uses a highly profitable strategy: gold's big movements during the New York session.
12
İncelemeye yanıt