Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu.

Goldex AI, altındaki destek ve direncin kırılmasıyla fiyat hareketini kullanan, piyasanın New York seansındaki hareketlerden en iyi şekilde yararlanan ve böylece mümkün olan en yüksek karı elde eden yüksek performanslı bir ticaret robotudur.

Bu robotun akıllıkurtarma adı verilen bir stratejisi vardır, b strateji kayıplar yaşadıktan sonra etkinleştirilir ve olası kayıpları kısa sürede telafi etmek için daha büyük bir lot açar, ancak kullanıcı isterse çarpan azaltılabilir.

Goldex AI, orta ve yüksek etkili haberlerin olmadığı günleri filtreleyen ve böylece ticareti devre dışı bırakan yerleşik bir akıllı haber filtresine sahiptir, bunun nedeni bu günlerde piyasanın çok yavaş olması ve doğru fiyat eylemini gerçekleştirmek için yeterli harekete sahip olmamasıdır. destek ve direncin kırılması. Goldex AI, günümüzün en iyi haber sağlayıcılarından biri olan ForexFactory'yi veri kaynağı olarak kullanmaktadır. Canlı işlem yapıyorsanız etkinleştirmeniz ve geriye dönük test için kullanacaksanız devre dışı bırakmanız önerilir.

Goldex AI, işlemleri tam olarak ihtiyaç duyulan zamanda doğru bir şekilde açmak için komisyoncunun GMT'sini otomatik olarak algılayan bir AutoGMT ofset işlevine sahiptir. Geriye dönük test için parametrelerde GMT'yi manuel olarak ayarlamanız gerekir, varsayılan olarak IC Markets vb. gibi +3 (DST) olarak ayarlanmıştır.

Goldex AI - Akıllı trend filtresi, tam o anda altın ticareti yapmak için en iyi trendi tespit eder, böylece sahte sinyalleri filtreler ve mümkün olduğunca çok sayıda negatif işlemden kaçınır. Bu, işlem sayısını azaltacak ve bu nedenle karı azaltabilir, ancak kazanma olasılığını artıracaktır. Trend filtresinin kullanılması her zaman tavsiye edilir.

Goldex'e sahip olan AI, AI kütüphanelerini kullanarak oluşturduğum bir Python programı. Yani, verileri MT4'ten dışa aktardım, modeli Python'da Scikit-learn adlı bir kütüphane ile eğittim ve ardından EA'nın tahminler üzerinde hareket etmesini sağlamak için bir köprü (ZeroMQ veya dosyalar gibi) kullandım.

Not: Goldex AI, hesabı yakabilecek ızgara, riskten korunma veya agresif stratejiler kullanmaz.

Resimlerde IC Markets (mevcut en iyi brokerlerden biri) üzerinde 2010'dan bugüne kadar 15 yıl boyunca yapılan geriye dönük testi görebilirsiniz, daha zamanında ve objektif sonuçlar için TDS veya% 99,90 kaliteli geriye dönük test programlarının kullanılması önerilir.





Geriye dönük test için GMT:

ICMarkets +2 / +3 DST (Önerilen)

Başlangıç işlem saati 16:30 olmalıdır!

FTMO (Özel FTMO setleri için benimle iletişime geçin)

Brokeriniz farklıysa lütfen benimle iletişime geçin.