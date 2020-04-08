Hanging Man and Inverted Hammer mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" MT4 için.
- "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- Gösterge grafikte boğa Ters Çekiç ve ayı Asılan Adam desenlerini algılar:
- Boğa Ters Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Asılan Adam - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleri ve Bekleyen Emirlerle birleştirmek için mükemmeldir.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.