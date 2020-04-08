Ichimoku Higher Time Frame mh
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için.
- Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir.
- Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir.
- HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altındaki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun altındadır).
- Sadece fiyat Ichimoku bulutunun üst sınırını aştığında SATIN AL emirleri açın.
- Sadece fiyat Ichimoku bulutunun alt sınırını aştığında SATIŞ emirleri açın.
- HTF Ichimoku Göstergesi büyük trendleri yakalama fırsatı sunar.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.