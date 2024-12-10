Aura Neuron MT4
- Uzman Danışmanlar
- Stanislav Tomilov
- Sürüm: 1.855
- Güncellendi: 29 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Fiyat 1000$ 3/10 kaldı, sonraki fiyat 1250$, son fiyat 2000 $ olacak
Canlı sonuçları buradan takip edebilirsiniz:
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)
Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)
Aura Neuron, sinir ağı algoritmaları tarafından desteklenen uzun vadeli, güvenilir performans için tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı, martingale veya grid ticareti gibi riskli stratejilerin olmamasını sağlayarak onu otomatik ticaret için güvenli bir seçenek haline getirir.
Bilgi:
- Çalışan işlem çiftleri : XAUUSD, ALTIN
- Zaman dilimi: H1
- Minimum depozito: 100$
- Min kaldıraç 1:20
- Herhangi bir broker ile çalışır, ancak bir ECN brokeri önerilir
Özellikler:
- Martingale yok
- Şebeke ticareti yok
- Ortalama yok
- Tehlikeli para yönetimi teknikleri yok
- Her işlem için sert zarar durdurma ve kar alma
- 1999'dan beri istikrarlı sonuçlar ve %99,9 kaliteli teklifler
- Aracı kurum koşullarına duyarlı değil
- Kurulumu ve kullanımı kolay
- FTMO ve Prop firması hazır
- FIFO kurallarına uygundur (EA ayarlarında Hedging'i devre dışı bırakmanız gerekir)
Aşırı optimizasyondan kaçınmak için neler yapıldı?
- İleriye Dönük Optimizasyon: Tarihsel verileri parçalara ayırın, bir parçada optimizasyon yapın ve aşırı uyumu önlemek için diğer parçada test edin.
- Sağlamlık Kontrolleri: Parametre değişimlerini test edin ve stratejinin farklı senaryolarda tutarlılığını sağlamak için rastgele gürültü uygulayın.
- Minimum Kar Faktörü / Performans Ölçümleri: Aşırı optimize edilmiş parametrelerin seçilmesini önlemek için temel performans ölçümleri için eşikler belirleyin.
- Parametre İstikrarı: Optimize edilmiş parametrelerin farklı piyasa koşullarında istikrarlı kalmasını sağlayın.
- Veri Araştırması Önyargısı Kontrolü: Test dönemlerini rastgele belirleyin ve uygun sonuçları seçmekten kaçınmak için birden fazla veri kümesi kullanın.
- Çapraz Piyasa Testi: Stratejinin farklı piyasa koşullarındaki sağlamlığını garantilemek için stratejiyi çeşitli araçlar üzerinde test edin.
- Optimizasyon Döngülerinde Sınırlama: Aşırı eğri uyumunu önlemek için optimizasyon çalıştırma sayısını sınırlayın.
- Verilere Rastgele Gürültü Ekleyin: Optimizasyon sırasında belirli fiyat hareketlerini ezberlemekten kaçınmak için geçmiş verilere rastgele gürültü ekleyin.
- Sabit Kodlanmış Verilerden Kaçının: Gerçek zamanlı ticarette esneklik sağlamak için statik geçmiş veriler yerine dinamik değişkenler kullanın.
- Genetik Algoritma Optimizasyonu: Her kombinasyonu test etmeden, umut verici parametre kümelerine öncelik vermek için genetik algoritmaları kullanın; böylece aşırı optimizasyon riskini azaltın.
Risk Uyarısı: Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aura Neuron, herhangi bir işlem sisteminde olduğu gibi, yine de kayıp riski taşıyabilir.
It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!