Aura Neuron MT4

4.5
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi tekniklerinden kaçınarak onu her türlü broker koşuluna uygun hale getirir. Aura Neuron, piyasa eğilimlerini ve hareketlerini tahmin etmek için kullanan çok katmanlı bir algılayıcı (MLP) sinir ağı tarafından desteklenmektedir. MLP'ler, özellikle tek bir gizli katmandan oluştuklarında genellikle "vanilya" sinir ağları olarak adlandırılan bir tür ileri beslemeli yapay sinir ağıdır (ANN). Bir MLP, üç temel katmandan oluşur: bir giriş katmanı, bir gizli katman ve bir çıktı katmanı. Giriş düğümleri hariç her nöron, doğrusal olmayan bir aktivasyon işlevi kullanır. Ağ, geri yayılım adı verilen denetlenen bir öğrenme tekniği kullanılarak eğitilir. MLP'nin çoklu katmanları ve doğrusal olmayan aktivasyonu, onu doğrusal bir algılayıcıdan ayırır ve doğrusal olarak ayrılamayan verilerdeki kalıpları tanımasını sağlar. Aura Neuron, gelişmiş NN zekası sayesinde kalıpları tanımlama ve döviz kurlarındaki değişiklikler veya tüccar davranışları gibi değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Karmaşık verileri işleme kapasitesi, daha doğru tahminler yapmasını ve zamanla performansını iyileştirmesini sağlar.  

Fiyat 1000$ 3/10 kaldı, sonraki fiyat 1250$, son fiyat 2000 $ olacak

Canlı sonuçları buradan takip edebilirsiniz:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480  (All by default, Risk 4%)

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Aura Neuron,   sinir ağı algoritmaları tarafından desteklenen uzun vadeli, güvenilir performans için tasarlanmıştır.   Yenilikçi tasarımı, martingale veya grid ticareti gibi riskli stratejilerin olmamasını sağlayarak onu otomatik ticaret için güvenli bir seçenek haline getirir.

Bilgi:

  • Çalışan işlem çiftleri  : XAUUSD, ALTIN 
  • Zaman dilimi: H1
  • Minimum depozito: 100$
  • Min kaldıraç 1:20 
  • Herhangi bir broker ile çalışır, ancak bir ECN brokeri önerilir

Özellikler:

  • Martingale yok
  • Şebeke ticareti yok
  • Ortalama yok
  • Tehlikeli para yönetimi teknikleri yok
  • Her işlem için sert zarar durdurma ve kar alma
  • 1999'dan beri istikrarlı sonuçlar ve %99,9 kaliteli teklifler
  • Aracı kurum koşullarına duyarlı değil
  • Kurulumu ve kullanımı kolay
  • FTMO ve Prop firması hazır
  • FIFO kurallarına uygundur (EA ayarlarında Hedging'i devre dışı bırakmanız gerekir)

Aşırı optimizasyondan kaçınmak için neler yapıldı?

  • İleriye Dönük Optimizasyon: Tarihsel verileri parçalara ayırın, bir parçada optimizasyon yapın ve aşırı uyumu önlemek için diğer parçada test edin.
  • Sağlamlık Kontrolleri: Parametre değişimlerini test edin ve stratejinin farklı senaryolarda tutarlılığını sağlamak için rastgele gürültü uygulayın.
  • Minimum Kar Faktörü / Performans Ölçümleri: Aşırı optimize edilmiş parametrelerin seçilmesini önlemek için temel performans ölçümleri için eşikler belirleyin.
  • Parametre İstikrarı: Optimize edilmiş parametrelerin farklı piyasa koşullarında istikrarlı kalmasını sağlayın.
  • Veri Araştırması Önyargısı Kontrolü: Test dönemlerini rastgele belirleyin ve uygun sonuçları seçmekten kaçınmak için birden fazla veri kümesi kullanın.
  • Çapraz Piyasa Testi: Stratejinin farklı piyasa koşullarındaki sağlamlığını garantilemek için stratejiyi çeşitli araçlar üzerinde test edin.
  • Optimizasyon Döngülerinde Sınırlama: Aşırı eğri uyumunu önlemek için optimizasyon çalıştırma sayısını sınırlayın.
  • Verilere Rastgele Gürültü Ekleyin: Optimizasyon sırasında belirli fiyat hareketlerini ezberlemekten kaçınmak için geçmiş verilere rastgele gürültü ekleyin.
  • Sabit Kodlanmış Verilerden Kaçının: Gerçek zamanlı ticarette esneklik sağlamak için statik geçmiş veriler yerine dinamik değişkenler kullanın.
  • Genetik Algoritma Optimizasyonu: Her kombinasyonu test etmeden, umut verici parametre kümelerine öncelik vermek için genetik algoritmaları kullanın; böylece aşırı optimizasyon riskini azaltın.

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Risk Uyarısı:  Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aura Neuron, herhangi bir işlem sisteminde olduğu gibi, yine de kayıp riski taşıyabilir.


İncelemeler 13
할부로애틋하게
27
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Jason Chang
201
Jason Chang 2025.07.27 14:40 
 

相當高的勝率，客戶支援也很好

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.26 16:15 
 

Это первый советник купленный у Станислава(впоследствии были и другие), специально искал себе советника на MQL5, чтобы он не копил сделки неделями и месяцами(не сидеть в просадке) и именно такого я тут и нашёл(это было в марте). И если не жадничать(уменьшить риск) и настроить его под себя, то он отлично работает. Да и Станислав старается своевременно его обновлять, следя за мировыми тенденциями. Если у меня возникают какие либо вопросы, то он всегда компетентно и быстро на них отвечает.

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Velora EA – Grid ve Uyarlanabilir Trailing Breakout Sistemi Velora, Anında Volatilite Çıkışı (IVB) temelinde tasarlanmış, uyarlanabilir bir Grid Motoru, dinamik takip mantığı, kısmi kapanış mekanizmaları ve otomatik volatilite tabanlı girişlere sahip yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır. Saldırganlık, güvenlik ve uyum sağlama yeteneğinin bir karışımını arayan yatırımcılar için tasarlanan Velora, yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda duyarlıdır. Temel Güçler IVB Breakout Motoru:   Gelişmiş oyna
Gold Trend Ai Ea
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
Uzman Danışmanlar
Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Uzman Danışmanlar
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Reaper King
Frank Paetsch
Uzman Danışmanlar
Özet Reaper King , MT4 için kendini optimize eden kırılım EA’sıdır . Her yeni mumda yalnızca bir kez çalışır, önemli zirve/dip seviyelerine bekleyen emirler koyar ve pozisyonu bar bazında yönetir. Tam otomatik (0–2 giriş) Set dosyası yok · Optimize etmeyin Rejim-uyarlamalı (ATR/spread) Artıları Her zaman dilimi için kendi kendine optimizasyon : Auto-Snap + ATR’ye dayalı uyarlanabilir mapping → dış optimizasyona gerek yok Zirve/Dip kırılımı + uyarlanabilir tampon Üst zaman dilimi trend f
Richter mt4
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
EA (Uzman Danışman), piyasa New York seansı sırasında hareket etmeye başladığında (daha yüksek hacim) bir pozisyon açar. Bu şekilde, momentum hacim tarafından korunur ve yüksek bir olasılıkla hızlı bir şekilde Kar Al (Take Profit) seviyesine ulaşabiliriz. Sinyal (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 New York Seansı Sırasında Momentum Bazlı Giriş EA, düşük zaman dilimlerinde FVG'ler (Fair Value Gap) aracılığıyla gizli bir impuls tespit eder. Eğer impuls, New York seansı
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Supreme Hedgingh 2 Gold
Harry Tallarita
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace: IA SUPREME 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura. Partner’s Academy presenta IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato
Stp
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Uzman Danışmanlar
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Uzman Danışmanlar
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Christopher Graham Parish
2811
Christopher Graham Parish 2025.09.18 07:10 
 

I have been running this since July. There is a very high win rate but you need to be aware that one loss can wipe out a lot of profit. Good EA overall. Thank you

할부로애틋하게
27
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Jason Chang
201
Jason Chang 2025.07.27 14:40 
 

相當高的勝率，客戶支援也很好

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.26 16:15 
 

Это первый советник купленный у Станислава(впоследствии были и другие), специально искал себе советника на MQL5, чтобы он не копил сделки неделями и месяцами(не сидеть в просадке) и именно такого я тут и нашёл(это было в марте). И если не жадничать(уменьшить риск) и настроить его под себя, то он отлично работает. Да и Станислав старается своевременно его обновлять, следя за мировыми тенденциями. Если у меня возникают какие либо вопросы, то он всегда компетентно и быстро на них отвечает.

Elkin Xabier Arteta Viana
171
Elkin Xabier Arteta Viana 2025.07.24 08:30 
 

I've been using Aura Neuron for a few weeks now, and I can honestly say it's been a significant upgrade to my trading strategy. As someone who's constantly looking for reliable and efficient EAs, Aura Neuron has truly impressed me. What stands out most is its consistency. I've seen stable and promising results across various market conditions. In summary, if you're looking for an Expert Advisor that combines consistent performance, user-friendliness, and solid support, Aura Neuron is definitely worth considering. It's truly helped me optimize my trading and I'm looking forward to continuing to use it

Tomas Cerny
232
Tomas Cerny 2025.05.04 20:36 
 

This EA looks very promising, just one loss and many profitable trades. Its author provides great support. It is one of the best EA's I have tried so far.

MattGo
144
MattGo 2025.04.16 12:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.04.15 21:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Aliwarsame
116
Aliwarsame 2025.04.14 05:41 
 

this is a realy scam this ea uerusd never trade for 45 days straigth save you money from this scamer

Stanislav Tomilov
26735
Geliştiriciden yanıt Stanislav Tomilov 2025.04.25 23:00
This EA works at Gold (XAUUSD) not EURUSD!!!!
You installed it incorrectly, contact me in pm, an I will help you to install it remotely by Anydesk. Don't mislead people Expert works great! /
/
/
UPD ****No response from this user, I offered him a refund, but he does not respond, most likely this review is written by competitors****
Matthias Bessler
2625
Matthias Bessler 2025.03.14 13:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adam J.
223
Adam J. 2025.02.13 11:34 
 

EA results looks very promising, I like strategy used in the Robot. Stanislav is extremely helpful and answer all questions and solve all problems! Thank you for that :)

Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.01.10 14:16 
 

Hello. The advisor AURA NEURON, bought by me, gives good results. I am satisfied, thank you!

Mikulas Kyjovsky
554
Mikulas Kyjovsky 2024.12.13 12:56 
 

Hello, I bought the mt4 version, and I can confirm that there is no difference compared to the mt5 version. It works as the author writes. I have tried many EAs, but Aura Neuron is simply the best. So far I have only 100% trades, which I am very happy about and I have a lot of time for my family and my hobbies. If anyone is hesitating, then don't hesitate, you will be very satisfied. Support works and answers questions immediately, the author's approach is exemplary.

İncelemeye yanıt