Auto SF Scalping EA mt

AUTO SF SCALPING EA: un sistema de trading multipar totalmente automático y sin swaps para MT4, muy seguro y con crecimiento constante.

¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡7 Set_files disponibles para 7 pares!

Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar:

Características destacadas del EA:
- Sin influencia del rollover.
- Sin swaps.
- Técnicas de scalping.
- El sistema es seguro y no utiliza métodos peligrosos como grids o martingala. Cada orden tiene su propio SL fijo para proteger la cuenta.
- Este EA es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por profesionales de Forex como por principiantes.
- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesitas instalarlo en MT4 (sigue el sencillo procedimiento de "Cómo instalar" a continuación) y dejarlo encendido en tu PC o usar un VPS. - Con filtro de tiempo de operación preciso con una precisión de 1 minuto.
- Con el método de gestión de capital con interés compuesto implementado.
- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $100.
- Marco temporal: solo M15.
- Pares de trading: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Tiempo de operación: El asesor experto busca señales de entrada al inicio de la sesión asiática.
- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en un rango de 1:30 a 1:2000.
- Gestión de riesgos: 2-6% de riesgo por operación (modificable en la configuración) o lote fijo.

Cómo instalar:
- El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads ajustados (spread bruto o ECN).
- Abra gráficos de GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD y EURCAD.
- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.
- Adjunte un asesor experto a cada gráfico. - Aplique el "Set_file" correspondiente al Asesor Experto (EA) en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.
- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita dejar MT4 ejecutándose en su PC (o VPS).

¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:
- HORARIO DE TRABAJO: Se recomienda usar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para consultar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré con ello y le proporcionaré los Set_files correspondientes si es necesario.
- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.

Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.

