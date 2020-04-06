Auto SF Scalping EA mt

Советник AUTO SF SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система без свопов для MT4 — очень безопасная и с устойчивым ростом.





Этот советник работает по принципу «установил и забыл», он выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар!









Отличительные особенности советника:

- Отсутствие влияния ролловера.

- Отсутствие свопов.

- Методы скальпинга.

- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой фиксированный стоп-лосс для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессионалам Форекс, так и новичкам.

- Робот делает всё автоматически — всё, что вам нужно, это установить его на MT4 (следуйте простой инструкции «Как установить» ниже) и оставить компьютер включенным или использовать VPS. - Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Реализован метод управления капиталом на основе сложных процентов.

- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.

- Таймфрейм: только M15.

- Торговые пары: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Время работы: советник ищет сигналы на вход в начале азиатской торговой сессии.

- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: риск 2–6% на сделку (можно изменить в настройках) ИЛИ фиксированный лот.





Как установить:

- Для системы требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Выберите таймфрейм M15 для каждого графика.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).





ВАЖНО!!! Для наилучшей производительности торговой системы следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто напишите мне об этом (чтобы уточнить часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_file при необходимости.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для наилучшей производительности очень важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.