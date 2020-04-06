Auto SF Scalping EA mt
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 25.11
- Активации: 10
Советник AUTO SF SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система без свопов для MT4 — очень безопасная и с устойчивым ростом.
Этот советник работает по принципу «установил и забыл», он выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар!
Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:
Отличительные особенности советника:
- Отсутствие влияния ролловера.
- Отсутствие свопов.
- Методы скальпинга.
- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой фиксированный стоп-лосс для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессионалам Форекс, так и новичкам.
- Робот делает всё автоматически — всё, что вам нужно, это установить его на MT4 (следуйте простой инструкции «Как установить» ниже) и оставить компьютер включенным или использовать VPS. - Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Реализован метод управления капиталом на основе сложных процентов.
- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.
- Таймфрейм: только M15.
- Торговые пары: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Время работы: советник ищет сигналы на вход в начале азиатской торговой сессии.
- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: риск 2–6% на сделку (можно изменить в настройках) ИЛИ фиксированный лот.
Как установить:
- Для системы требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
- Откройте графики GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Выберите таймфрейм M15 для каждого графика.
- Прикрепите советник к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).
ВАЖНО!!! Для наилучшей производительности торговой системы следуйте приведенным ниже рекомендациям:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто напишите мне об этом (чтобы уточнить часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_file при необходимости.
- СПРЕД И БРОКЕР: Для наилучшей производительности очень важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.