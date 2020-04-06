Auto SF Scalping EA mt
AUTO SF SCALPING EAは、MT4に対応したスワップフリーのマルチペア取引システムです。非常に安全で、安定した成長を誇ります。
これは、あなたの代わりにすべての取引をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです。7つの通貨ペアに対応した7つのSet_filesをご用意しています。
テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください:
EAの主な特徴：
- ロールオーバーの影響を受けません。
- スワップはありません。
- スキャルピングテクニックに対応しています。
- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールのような危険な手法は使用していません。アカウント保護のため、各注文には固定のSLが設定されています。
- このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方が使用できます。
- ロボットがすべてを自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストール（以下の簡単な「インストール方法」の手順に従ってください）し、PCを起動したままにしておくか、VPSを使用するだけです。
- 1分単位の高精度な動作時間フィルターを搭載。
- 複利による資金管理手法を実装。
- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドル。
- 時間枠：M15のみ。
- 取引ペア：GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCAD。
- 動作時間：EAはアジア取引開始時にエントリーシグナルを探します。
- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意のレバレッジ。
- リスク管理：取引あたり2～6%のリスク（設定で変更可能）または固定ロット。
インストール方法：
- システムは、狭スプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。
- GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCADのチャートを開きます。
- 各チャートでM15の時間枠を選択します。
- 各チャートにEAをアタッチします。
- 各チャートのEAに、対応する「Set_file」を適用してください。パラメータTrading_Flagがtrueになっていることを確認してください。
- ロボットがすべてを自動的に処理します。必要なのは、MT4をPC（またはVPS）で実行したままにしておくことだけです。
重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。
- 稼働時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAの時刻設定を変更する必要があります。その場合は、ブローカーのタイムゾーンを確認するために、私にメッセージを送信してください。必要に応じて、その変更をサポートし、関連するSet_filesを提供します。
- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。
このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。