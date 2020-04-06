AUTO SF SCALPING EAは、MT4に対応したスワップフリーのマルチペア取引システムです。非常に安全で、安定した成長を誇ります。





これは、あなたの代わりにすべての取引をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです。7つの通貨ペアに対応した7つのSet_filesをご用意しています。









EAの主な特徴：

- ロールオーバーの影響を受けません。

- スワップはありません。

- スキャルピングテクニックに対応しています。

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールのような危険な手法は使用していません。アカウント保護のため、各注文には固定のSLが設定されています。

- このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットがすべてを自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストール（以下の簡単な「インストール方法」の手順に従ってください）し、PCを起動したままにしておくか、VPSを使用するだけです。

- 1分単位の高精度な動作時間フィルターを搭載。

- 複利による資金管理手法を実装。

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドル。

- 時間枠：M15のみ。

- 取引ペア：GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCAD。

- 動作時間：EAはアジア取引開始時にエントリーシグナルを探します。

- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意のレバレッジ。

- リスク管理：取引あたり2～6%のリスク（設定で変更可能）または固定ロット。





インストール方法：

- システムは、狭スプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。

- GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCADのチャートを開きます。

- 各チャートでM15の時間枠を選択します。

- 各チャートにEAをアタッチします。

- 各チャートのEAに、対応する「Set_file」を適用してください。パラメータTrading_Flagがtrueになっていることを確認してください。

- ロボットがすべてを自動的に処理します。必要なのは、MT4をPC（またはVPS）で実行したままにしておくことだけです。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 稼働時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAの時刻設定を変更する必要があります。その場合は、ブローカーのタイムゾーンを確認するために、私にメッセージを送信してください。必要に応じて、その変更をサポートし、関連するSet_filesを提供します。

- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。





このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。