2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri

2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini,

TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük.

Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için uygundur.

En iyi performans, 10 pip altı spread’e sahip ECN hesaplarda elde edilir; bu sayede kesin emir yürütme ve minimum slippage sağlanır.

Grafiğe uygulayın, risk profilinize göre ayarları yapın ve profesyonel düzeyde otomatik işlem deneyiminin keyfini çıkarın.

Temel Özellikler

Tüm Forex pariteleri ve Altın (XAUUSD) için uygun 5 min SET FILE

Bekleyen emir tabanlı strateji (Buy Stop / Sell Stop)

Akıllı bekleyen emir takip sistemi

Opsiyonel ters işlem (Reverse) modu

Otomatik Lot yönetimi (Auto Lot)

Zaman filtresi ve hareketli ortalama (MA) filtresi

Ardışık işlem sayısı sınırlaması

Açık pozisyonlar için gelişmiş Trailing Stop

Düşük spread’li ECN brokerler için optimize edilmiş

⚙️ Girdi Parametreleri Açıklaması

🔹 ANA AYARLAR

ReverseSystem

TRUE olarak ayarlanırsa, alım ve satım sinyalleri ters çalışır

Farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için kullanışlıdır

MaxConsecutiveTrades

Aynı yönde maksimum ardışık işlem sayısını sınırlar

Olumsuz piyasa koşullarında zararları azaltır

🔹 BEKLEYEN EMİR AYARLARI

PendingDistance

Mevcut fiyat ile bekleyen emir arasındaki mesafe (pip)

TrailPending

Aktifse, fiyat uzaklaştığında bekleyen emirler fiyatı takip eder

Her zaman optimal giriş mesafesini korur

🔹 ZAMAN AYARLARI

UseTimeFilter

Sadece belirli saatlerde işlem yapılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır

StartTime / EndTime

Broker sunucu saatine göre işlem zamanı

Düşük likidite veya önemli haber zamanlarından kaçınmak için idealdir

🔹 SERMAYE YÖNETİMİ

UseAutoLot

Hesap bakiyesine göre otomatik lot büyüklüğü hesaplar

AutoLotBalance

Auto Lot hesaplamasında kullanılacak bakiye adımı

AutoLotStep

Her bakiye adımında eklenen lot büyüklüğü

Lots

Sabit lot büyüklüğü (Auto Lot kapalıysa kullanılır)

🔹 İŞLEM AYARLARI

StopLoss

Sabit Stop Loss (pip olarak, 0 = sabit SL yok)

TakeProfit

Sabit Take Profit (pip olarak, 0 = sabit TP yok)

TrailingStart

Trailing Stop’un devreye gireceği minimum kar (pip)

TrailingDist

Trailing Stop mesafesi (pip)

Slippage

Maksimum izin verilen slippage

MagicNumber

EA emirlerini ayırt etmek için benzersiz numara

🔹 FİLTRELER

UseMAFilter

Trend filtresini hareketli ortalama ile etkinleştirir

MA_Period

Hareketli ortalama periyodu

🔹 GÖSTERGE AYARLARI (TMA)

HalfLength

TMA ana düzleştirme periyodu

Price

Hesaplama için kullanılacak fiyat türü

BandsDeviations

TMA bant genişliği (volatilite duyarlılığı)

Interpolate

Göstergelerin daha düzgün görüntülenmesi için değerleri yumuşatır

⚠️ Öneriler

ECN hesap kullanın

Spread 10 pip altında olmalı

Kararlı performans için VPS önerilir

Gerçek işlem öncesi demo hesapta test edin

Sonuç

Bu Expert Advisor, disiplin, istikrar ve tam otomasyon arayan, duygusal etkilerden bağımsız traderlar için tasarlanmıştır.

Başlatın, ayarları optimize edin ve sistemin sizin için işlem yapmasına izin verin.