Blox
- Uzman Danışmanlar
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri
2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini,
TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük.
Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için uygundur.
En iyi performans, 10 pip altı spread’e sahip ECN hesaplarda elde edilir; bu sayede kesin emir yürütme ve minimum slippage sağlanır.
Grafiğe uygulayın, risk profilinize göre ayarları yapın ve profesyonel düzeyde otomatik işlem deneyiminin keyfini çıkarın.
Temel Özellikler
Tüm Forex pariteleri ve Altın (XAUUSD) için uygun5 min SET FILE
Bekleyen emir tabanlı strateji (Buy Stop / Sell Stop)
Akıllı bekleyen emir takip sistemi
Opsiyonel ters işlem (Reverse) modu
Otomatik Lot yönetimi (Auto Lot)
Zaman filtresi ve hareketli ortalama (MA) filtresi
Ardışık işlem sayısı sınırlaması
Açık pozisyonlar için gelişmiş Trailing Stop
Düşük spread’li ECN brokerler için optimize edilmiş
⚙️ Girdi Parametreleri Açıklaması
🔹 ANA AYARLAR
ReverseSystem
TRUE olarak ayarlanırsa, alım ve satım sinyalleri ters çalışır
Farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için kullanışlıdır
MaxConsecutiveTrades
Aynı yönde maksimum ardışık işlem sayısını sınırlar
Olumsuz piyasa koşullarında zararları azaltır
🔹 BEKLEYEN EMİR AYARLARI
PendingDistance
Mevcut fiyat ile bekleyen emir arasındaki mesafe (pip)
TrailPending
Aktifse, fiyat uzaklaştığında bekleyen emirler fiyatı takip eder
Her zaman optimal giriş mesafesini korur
🔹 ZAMAN AYARLARI
UseTimeFilter
Sadece belirli saatlerde işlem yapılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır
StartTime / EndTime
Broker sunucu saatine göre işlem zamanı
Düşük likidite veya önemli haber zamanlarından kaçınmak için idealdir
🔹 SERMAYE YÖNETİMİ
UseAutoLot
Hesap bakiyesine göre otomatik lot büyüklüğü hesaplar
AutoLotBalance
Auto Lot hesaplamasında kullanılacak bakiye adımı
AutoLotStep
Her bakiye adımında eklenen lot büyüklüğü
Lots
Sabit lot büyüklüğü (Auto Lot kapalıysa kullanılır)
🔹 İŞLEM AYARLARI
StopLoss
Sabit Stop Loss (pip olarak, 0 = sabit SL yok)
TakeProfit
Sabit Take Profit (pip olarak, 0 = sabit TP yok)
TrailingStart
Trailing Stop’un devreye gireceği minimum kar (pip)
TrailingDist
Trailing Stop mesafesi (pip)
Slippage
Maksimum izin verilen slippage
MagicNumber
EA emirlerini ayırt etmek için benzersiz numara
🔹 FİLTRELER
UseMAFilter
Trend filtresini hareketli ortalama ile etkinleştirir
MA_Period
Hareketli ortalama periyodu
🔹 GÖSTERGE AYARLARI (TMA)
HalfLength
-
Price
-
BandsDeviations
-
Interpolate
-
⚠️ Öneriler
ECN hesap kullanın
Spread 10 pip altında olmalı
Kararlı performans için VPS önerilir
Gerçek işlem öncesi demo hesapta test edin
Sonuç
Bu Expert Advisor, disiplin, istikrar ve tam otomasyon arayan, duygusal etkilerden bağımsız traderlar için tasarlanmıştır.
Başlatın, ayarları optimize edin ve sistemin sizin için işlem yapmasına izin verin.