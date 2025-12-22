Blox

2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri

2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini,
TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük.

Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için uygundur.

En iyi performans, 10 pip altı spread’e sahip ECN hesaplarda elde edilir; bu sayede kesin emir yürütme ve minimum slippage sağlanır.

 Grafiğe uygulayın, risk profilinize göre ayarları yapın ve profesyonel düzeyde otomatik işlem deneyiminin keyfini çıkarın.

 Temel Özellikler

  • Tüm Forex pariteleri ve Altın (XAUUSD) için uygun5 min SET FILE

  • Bekleyen emir tabanlı strateji (Buy Stop / Sell Stop)

  • Akıllı bekleyen emir takip sistemi

  • Opsiyonel ters işlem (Reverse) modu

  • Otomatik Lot yönetimi (Auto Lot)

  • Zaman filtresi ve hareketli ortalama (MA) filtresi

  • Ardışık işlem sayısı sınırlaması

  • Açık pozisyonlar için gelişmiş Trailing Stop

  • Düşük spread’li ECN brokerler için optimize edilmiş

⚙️ Girdi Parametreleri Açıklaması

🔹 ANA AYARLAR

ReverseSystem

  • TRUE olarak ayarlanırsa, alım ve satım sinyalleri ters çalışır

  • Farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için kullanışlıdır

MaxConsecutiveTrades

  • Aynı yönde maksimum ardışık işlem sayısını sınırlar

  • Olumsuz piyasa koşullarında zararları azaltır

🔹 BEKLEYEN EMİR AYARLARI

PendingDistance

  • Mevcut fiyat ile bekleyen emir arasındaki mesafe (pip)

TrailPending

  • Aktifse, fiyat uzaklaştığında bekleyen emirler fiyatı takip eder

  • Her zaman optimal giriş mesafesini korur

🔹 ZAMAN AYARLARI

UseTimeFilter

  • Sadece belirli saatlerde işlem yapılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır

StartTime / EndTime

  • Broker sunucu saatine göre işlem zamanı

  • Düşük likidite veya önemli haber zamanlarından kaçınmak için idealdir

🔹 SERMAYE YÖNETİMİ

UseAutoLot

  • Hesap bakiyesine göre otomatik lot büyüklüğü hesaplar

AutoLotBalance

  • Auto Lot hesaplamasında kullanılacak bakiye adımı

AutoLotStep

  • Her bakiye adımında eklenen lot büyüklüğü

Lots

  • Sabit lot büyüklüğü (Auto Lot kapalıysa kullanılır)

🔹 İŞLEM AYARLARI

StopLoss

  • Sabit Stop Loss (pip olarak, 0 = sabit SL yok)

TakeProfit

  • Sabit Take Profit (pip olarak, 0 = sabit TP yok)

TrailingStart

  • Trailing Stop’un devreye gireceği minimum kar (pip)

TrailingDist

  • Trailing Stop mesafesi (pip)

Slippage

  • Maksimum izin verilen slippage

MagicNumber

  • EA emirlerini ayırt etmek için benzersiz numara

🔹 FİLTRELER

UseMAFilter

  • Trend filtresini hareketli ortalama ile etkinleştirir

MA_Period

  • Hareketli ortalama periyodu

🔹 GÖSTERGE AYARLARI (TMA)

HalfLength

  • TMA ana düzleştirme periyodu

Price

  • Hesaplama için kullanılacak fiyat türü

BandsDeviations

  • TMA bant genişliği (volatilite duyarlılığı)

Interpolate

  • Göstergelerin daha düzgün görüntülenmesi için değerleri yumuşatır

⚠️ Öneriler

  • ECN hesap kullanın

  • Spread 10 pip altında olmalı

  • Kararlı performans için VPS önerilir

  • Gerçek işlem öncesi demo hesapta test edin

 Sonuç

Bu Expert Advisor, disiplin, istikrar ve tam otomasyon arayan, duygusal etkilerden bağımsız traderlar için tasarlanmıştır.

Başlatın, ayarları optimize edin ve sistemin sizin için işlem yapmasına izin verin.


Yazarın diğer ürünleri
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi 4 aydır canlı işlem yapıyor Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır. Ayar dosyasını indir Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır. 1. Kırılma Tuzak Stratejisi Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar: Buy Stop mevcut fiyatın üz
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Uzman Danışmanlar
LENA Scalp Yapay zeka kullanarak gelişmiş stop-loss teknolojisiyle Lena Expert Advisor, yenilikçi bir ticaret deneyimi sunar. Lena'nın robotu, büyük stop-loss seviyelerinden, Martingale ve grid ticaretinden kaçınır. Bunun yerine, piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik bir stop-loss sistemi kullanır. Yapay zeka destekli analiz, dikkatlice tasarlanmış stratejiye dayalı olarak piyasa fırsatlarını belirler. Bu otomatik ticaret çözümü, deneyimli trader'lar tarafından geliştirilen sağlam ve kanıtla
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jesko EA –  Jesko, yıllardır test edilmiş ve optimize edilmiş bir stratejiye dayanan özel bir Uzman Danışman (EA)’dır. Gerçek hesaplarda test edilmiş ve sürekli olarak karlı ve düşük riskli performans göstermiştir. Şimdi, herkese açık hale getirmeye karar verdik. Signal live      Dört aylık canlı hesap  Kolay kurulum Her broker ile çalışır (ECN hesap önerilir)  Minimum depozito: 100 USD  7/24 destek Jesko’yu bir kez satın alın – diğer ürünlerimizi ücretsiz edinin! 1,5 dakikalık altın Backtest i
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt