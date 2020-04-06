Auto SF Scalping EA mt

AUTO SF SCALPING EA - 是一款适用于 MT4 的全自动无隔夜利息多货币对交易系统 - 安全可靠，增长稳健。





这是一款“设置后即可忘记”的 EA，为您完成所有交易任务！7 个 Set_files 可用于 7 个货币对！





下载用于测试和交易的EA设置文件：





EA 的突出特点：

- 不受隔夜利息影响。

- 无隔夜利息。

- 剥头皮交易技巧。

- 系统安全可靠，不使用任何危险方法，例如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的固定止损位，以保护账户安全。

- 这款 EA 界面友好，外汇专业人士和新手均可使用。

- 机器人自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 系统（只需按照下方简单的“安装方法”步骤操作），然后保持电脑运行或使用 VPS 即可。

- 配备精确的运行时间过滤器，精度达1分钟。

- 采用复利资金管理方法。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为100美元。

- 时间范围：仅需15分钟。

- 交易对：英镑兑瑞郎 (GBPCHF)、英镑兑澳元 (GBPUD)、英镑兑加元 (GBPCAD)、欧元兑瑞郎 (EURCHF)、美元兑瑞郎 (USDCHF)、欧元兑澳元 (EURAUD)、欧元兑加元 (EURCAD)。

- 运行时间：EA在亚洲交易时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30至1:2000范围内的任意杠杆。

- 风险管理：每笔交易风险2-6%（可在设置中更改）或固定手数。





安装方法：

- 系统要求MT4账户具有窄点差（原始点差或ECN）。

- 打开英镑兑瑞郎 (GBPCHF)、英镑兑澳元 (GBPUD)、英镑兑加元 (GBPCAD)、欧元兑瑞郎 (EURCHF)、美元兑瑞郎 (USDCHF)、欧元兑澳元 (EURAUD)、欧元兑加元 (EURCAD) 图表。

- 在每个图表上选择15分钟时间范围。

- 将EA连接到每个图表。

- 在每个图表上将相应的“Set_file”应用到 EA 上。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需在 PC（或 VPS）上运行 MT4 即可。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整 EA 时间设置 - 只需向我发送消息告知（以检查您的经纪商时区） - 我会帮助您，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：选择点差较低的账户（原始点差或 ECN）以获得最佳性能非常重要。





这是仅在此 MQL5 网站提供的原创产品。