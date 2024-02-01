The Gold Reaper MT4

Altın Reaper'a hoş geldiniz!

Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene kadar ayarlama seçeneğine sahiptir.

EA, en iyi giriş fiyatını bulmak için birden fazla onay algoritması kullanır ve işlemlerin riskini yaymak için dahili olarak birden fazla strateji çalıştırır.

Tüm işlemlerde zararı durdurma ve kar alma vardır, ancak aynı zamanda riski en aza indirmek ve her işlemin potansiyelini maksimuma çıkarmak için takip eden stoploss ve takip eden kar alma da kullanılır.

Sistem çok popüler ve kanıtlanmış bir strateji üzerine kurulmuştur: önemli destek ve direnç seviyelerinde kırılmalar yaparak işlem yapmak.

Altın oldukça değişken bir çift olduğundan bu strateji için çok uygundur.

Sistem, hesap boyutunuza ve izin verilen maksimum düşüş ayarınıza göre işlem sıklığını ve lot boyutunu otomatik olarak uyarlar!





Geriye dönük testler, çok kontrollü düşüşler ve hızlı toparlanmalarla birlikte çok istikrarlı bir büyüme eğrisi gösteriyor.

Bu EA, çeşitli brokerlar için birden fazla fiyat akışı kullanılarak Altın için mümkün olan en uzun süre boyunca stres testine tabi tutuldu ve hiçbir şey onu başarısızlığa uğratamayacak gibi görünüyor.

"Sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz hat geriye dönük testler" satış konuşması yok, bunun yerine geliştirme ve canlı uygulama için kanıtlanmış metodolojiye dayanan gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturma konusunda +15 yıllık deneyime sahibim. Neyin işe yarama potansiyeline sahip olduğunu, neyin işe yaramadığını biliyorum. Hile yapmadan, arka testler gibi en yüksek ticaret olasılığına sahip dürüst sistemler yaratıyorum.

ALTIN ​​TİCARET PRO KULLANICILARINA NOT: Her iki EA da Altın konusunda benzer stratejiler yürütse de ikisi arasındaki korelasyon aslında çok düşük. Her iki EA'yı bir arada çalıştırmak bile çok daha güçlü bir büyüme gösterir ve bu, maksimum düşüş hemen hemen aynı kalır ve hatta bazı kurulumlarda düşer! (ekran görüntüsüne bakın) Her ikisini de birlikte çalıştırmanın kurulumuyla ilgili rehberlik için lütfen benimle özel mesaj yoluyla iletişime geçin.





Ana Özellikler:

Kullanımı çok kolay: Tabloya kurun ve tercih ettiğiniz maksimum izin verilen düşümü ayarlayın. EA, ticaret sıklığını ve lot büyüklüğünü tam otomatik olarak belirleyecek

EA, ticaret sıklığını ve lot büyüklüğünü tam otomatik olarak belirleyecek Şebeke yok/Martingale yok/Riskli risk yönetimi yok

XAUUSD için tüm geçmiş verilere göre iyi sonuçlar

Prop Firmaları için kullanımı kolay

Minimum hesap bakiyesi: 300$



Geriye dönük test: Varsayılan ayarları kullanarak XAUUSD'de çalıştırmanız veya izin verilen maksimum düşüşü tercihinize göre değiştirmeniz yeterlidir. Farklı sonuçları görmek için işlem sıklığını manuel olarak da değiştirebilirsiniz.

Kurmak: XAUUSD üzerinde çalıştırın ve işlem sıklığınızı (varsayılan olarak otomatik) ve tercih ettiğiniz maksimum izin verilen düşüşünüzü ayarlayın. Veya işlem sıklığını manuel olarak tercihinize göre ayarlayın

Parametreler: ShowInfoPanel -> bilgi panelini grafikte görüntüleyin

-> bilgi panelini grafikte görüntüleyin Bilgi Paneli boyutu ayarı -> 4K ekran olması durumunda değeri "2" olarak ayarlayın

-> 4K ekran olması durumunda değeri "2" olarak ayarlayın test sırasında bilgi panelini güncelle -> daha hızlı geriye dönük test için devre dışı bırakıldı

-> daha hızlı geriye dönük test için devre dışı bırakıldı İşlem Frekansı : Çok muhafazakar işlem frekansından aşırı işlem frekansına kadar EA'nın farklı kurulumlarını kullanmanıza olanak tanır. Varsayılan olarak "otomatik" olarak ayarlanmıştır; bu, işlem sıklığını belirlemek için hesap bakiyesini ve İzin Verilen Maksimum Düşüşü kullanacağı anlamına gelir. "StartLots"u kullanırken işlem sıklığını da manuel olarak ayarlamanız GEREKİR!

: Çok muhafazakar işlem frekansından aşırı işlem frekansına kadar EA'nın farklı kurulumlarını kullanmanıza olanak tanır. Varsayılan olarak "otomatik" olarak ayarlanmıştır; bu, işlem sıklığını belirlemek için hesap bakiyesini ve İzin Verilen Maksimum Düşüşü kullanacağı anlamına gelir. İzin verilen maksimum spread : izin verilen bekleyen emirler için maksimum spread

: izin verilen bekleyen emirler için maksimum spread Cuma Duruş Saati -> hafta sonu işlemlerin durdurulmasını istemiyorsanız 0 ile 23 arasında bir değer ayarlayın. (25, "devre dışı" anlamına gelir)

-> hafta sonu işlemlerin durdurulmasını istemiyorsanız 0 ile 23 arasında bir değer ayarlayın. (25, "devre dışı" anlamına gelir) SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

-> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin Sanal Süre Sonunu Kullan -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen siparişlere izin vermiyorsa etkinleştirin

-> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen siparişlere izin vermiyorsa etkinleştirin Rastgeleleştirme -> bu girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı komisyoncudaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca pervane firmaları için de iyidir. İyi değer "50"

-> bu girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı komisyoncudaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca pervane firmaları için de iyidir. İyi değer "50" BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı

-> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı İşlemler için yorum -> işlemler için kullanılacak yorum

-> işlemler için kullanılacak yorum Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi -> burada lot boyutunun nasıl hesaplanması gerektiğini belirlersiniz: Sabit lot boyutu (StartLots Kullanın) Veya "İzin Verilen Maksimum Toplam Düşüş" seçeneğini kullanın

-> burada lot boyutunun nasıl hesaplanması gerektiğini belirlersiniz: Sabit lot boyutu (StartLots Kullanın) Veya "İzin Verilen Maksimum Toplam Düşüş" seçeneğini kullanın Başlangıç ​​Lotları -> Bu seçenek seçildiğinde sabit lot büyüklüğü için değeri ayarlayın. Parti büyüklüğü hesaplamasında diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında bu parametre "minimum parti büyüklüğü" olarak kullanılacaktır.

-> Bu seçenek seçildiğinde sabit lot büyüklüğü için değeri ayarlayın. Parti büyüklüğü hesaplamasında diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında bu parametre "minimum parti büyüklüğü" olarak kullanılacaktır. İzin Verilen Maksimum Düşüş -> Tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüm (% olarak). EA daha sonra EA'nın tarihsel maksimum DD'sine dayanarak lot boyutunu belirleyecektir.

-> Tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüm (% olarak). EA daha sonra EA'nın tarihsel maksimum DD'sine dayanarak lot boyutunu belirleyecektir. Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla -> Burada izin verilen maksimum günlük düşümü (% cinsinden) ayarlayabilirsiniz. Bu hedefe ulaşılması halinde EA, tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatacak ve ertesi günü bekleyecektir. Bu, pervane firmaları için faydalıdır

-> Burada izin verilen maksimum günlük düşümü (% cinsinden) ayarlayabilirsiniz. Bu hedefe ulaşılması halinde EA, tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatacak ve ertesi günü bekleyecektir. Bu, pervane firmaları için faydalıdır Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm parti büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın

-> tüm parti büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın OnlyUp -> bu, kayıplardan sonra lot boyutunun azalmasını önleyecektir (daha agresif ancak kayıplardan sonra daha hızlı toparlanma)



