The Gold Reaper MT4

4.58

Live Signal



Altın Reaper'a hoş geldiniz!

Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene kadar ayarlama seçeneğine sahiptir.

EA, en iyi giriş fiyatını bulmak için birden fazla onay algoritması kullanır ve işlemlerin riskini yaymak için dahili olarak birden fazla strateji çalıştırır.

Tüm işlemlerde zararı durdurma ve kar alma vardır, ancak aynı zamanda riski en aza indirmek ve her işlemin potansiyelini maksimuma çıkarmak için takip eden stoploss ve takip eden kar alma da kullanılır.

Sistem çok popüler ve kanıtlanmış bir strateji üzerine kurulmuştur: önemli destek ve direnç seviyelerinde kırılmalar yaparak işlem yapmak.  

Altın oldukça değişken bir çift olduğundan bu strateji için çok uygundur.

Sistem, hesap boyutunuza ve izin verilen maksimum düşüş ayarınıza göre işlem sıklığını ve lot boyutunu otomatik olarak uyarlar!


Geriye dönük testler, çok kontrollü düşüşler ve hızlı toparlanmalarla birlikte çok istikrarlı bir büyüme eğrisi gösteriyor. 

Bu EA, çeşitli brokerlar için birden fazla fiyat akışı kullanılarak Altın için mümkün olan en uzun süre boyunca stres testine tabi tutuldu ve hiçbir şey onu başarısızlığa uğratamayacak gibi görünüyor.

"Sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz hat geriye dönük testler" satış konuşması yok, bunun yerine geliştirme ve canlı uygulama için kanıtlanmış metodolojiye dayanan gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturma konusunda +15 yıllık deneyime sahibim.  Neyin işe yarama potansiyeline sahip olduğunu, neyin işe yaramadığını biliyorum.  Hile yapmadan, arka testler gibi en yüksek ticaret olasılığına sahip dürüst sistemler yaratıyorum.

ALTIN ​​TİCARET PRO KULLANICILARINA NOT:

Her iki EA da Altın konusunda benzer stratejiler yürütse de ikisi arasındaki korelasyon aslında çok düşük. 

Her iki EA'yı bir arada çalıştırmak bile çok daha güçlü bir büyüme gösterir ve bu, maksimum düşüş hemen hemen aynı kalır ve hatta bazı kurulumlarda düşer!  (ekran görüntüsüne bakın)

Her ikisini de birlikte çalıştırmanın kurulumuyla ilgili rehberlik için lütfen benimle özel mesaj yoluyla iletişime geçin.


Ana Özellikler:

  • Kullanımı çok kolay: Tabloya kurun ve tercih ettiğiniz maksimum izin verilen düşümü ayarlayın.  EA, ticaret sıklığını ve lot büyüklüğünü tam otomatik olarak belirleyecek 
  • Şebeke yok/Martingale yok/Riskli risk yönetimi yok
  • XAUUSD için tüm geçmiş verilere göre iyi sonuçlar
  • Prop Firmaları için kullanımı kolay
  • Minimum hesap bakiyesi: 300$


Geriye dönük test: 

Varsayılan ayarları kullanarak XAUUSD'de çalıştırmanız veya izin verilen maksimum düşüşü tercihinize göre değiştirmeniz yeterlidir.  Farklı sonuçları görmek için işlem sıklığını manuel olarak da değiştirebilirsiniz.


Kurmak:

XAUUSD üzerinde çalıştırın ve işlem sıklığınızı (varsayılan olarak otomatik) ve tercih ettiğiniz maksimum izin verilen düşüşünüzü ayarlayın.

Veya işlem sıklığını manuel olarak tercihinize göre ayarlayın


Parametreler:

  • ShowInfoPanel  -> bilgi panelini grafikte görüntüleyin 
  • Bilgi Paneli boyutu ayarı  -> 4K ekran olması durumunda değeri "2" olarak ayarlayın
  • test sırasında bilgi panelini güncelle  -> daha hızlı geriye dönük test için devre dışı bırakıldı
  • İşlem Frekansı  : Çok muhafazakar işlem frekansından aşırı işlem frekansına kadar EA'nın farklı kurulumlarını kullanmanıza olanak tanır.  Varsayılan olarak "otomatik" olarak ayarlanmıştır; bu, işlem sıklığını belirlemek için hesap bakiyesini ve İzin Verilen Maksimum Düşüşü kullanacağı anlamına gelir.   "StartLots"u kullanırken işlem sıklığını da manuel olarak ayarlamanız GEREKİR!
  • İzin verilen maksimum spread  : izin verilen bekleyen emirler için maksimum spread
  • Cuma Duruş Saati  -> hafta sonu işlemlerin durdurulmasını istemiyorsanız 0 ile 23 arasında bir değer ayarlayın. (25, "devre dışı" anlamına gelir)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Sanal Süre Sonunu Kullan  -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen siparişlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Rastgeleleştirme  -> bu girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı komisyoncudaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak.  Ayrıca pervane firmaları için de iyidir.  İyi değer "50"
  • BaseMagicNumber  -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı
  • İşlemler için yorum  -> işlemler için kullanılacak yorum
  • Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi  -> burada lot boyutunun nasıl hesaplanması gerektiğini belirlersiniz: Sabit lot boyutu (StartLots Kullanın) Veya "İzin Verilen Maksimum Toplam Düşüş" seçeneğini kullanın
  • Başlangıç ​​Lotları  -> Bu seçenek seçildiğinde sabit lot büyüklüğü için değeri ayarlayın.  Parti büyüklüğü hesaplamasında diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında bu parametre "minimum parti büyüklüğü" olarak kullanılacaktır.
  • İzin Verilen Maksimum Düşüş  -> Tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüm (% olarak).  EA daha sonra EA'nın tarihsel maksimum DD'sine dayanarak lot boyutunu belirleyecektir.
  • Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla  -> Burada izin verilen maksimum günlük düşümü (% cinsinden) ayarlayabilirsiniz.  Bu hedefe ulaşılması halinde EA, tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatacak ve ertesi günü bekleyecektir.  Bu, pervane firmaları için faydalıdır
  • Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın  -> tüm parti büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın
  • OnlyUp  -> bu, kayıplardan sonra lot boyutunun azalmasını önleyecektir (daha agresif ancak kayıplardan sonra daha hızlı toparlanma)


İncelemeler 35
Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

This EA is a part of my Portfolio. Good and solid EA.

fredlebasque
106
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

David Vicente Martin
268
David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

This EA is a part of my Portfolio. Good and solid EA.

fredlebasque
106
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
139
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

blake.powell1997
59
blake.powell1997 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
68
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
91
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
533
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
kmli216644
114
kmli216644 2024.03.15 09:01 
 

Don't expect it to trade frequently. It will wait until breakout resistance or support. It's not one hundred percent profitable, but it matches backtesting results.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx for the feedback!
12
İncelemeye yanıt