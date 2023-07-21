Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı!

Sonraki fiyat: 599$

Son fiyat: 999$

1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal -> click here



New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890

Live Signal high risk: https://www.mql5.com/en/signals/2242498



Live Signal Set

Prop Firm Set

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Parameter overview







Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük bir farkla: bu gerçek bir ticaret stratejisi.

"Gerçek ticaret stratejisi" ile ne demek istiyorum? Muhtemelen fark ettiğiniz gibi, piyasadaki hemen hemen tüm Altın EA'lar, piyasa ilk pozisyonun tersine gittiğinde alım satımları ekleyen basit grid/martingale sistemleridir.

Genellikle "sinir ağı/AI/Makine öğrenimi" kılığına girerler, ancak forex ve EA'larda biraz deneyimliyseniz, bunları çok riskli olan basit ızgaralar ve martingale sistemleri olarak kolayca tanımlayabilirsiniz.

Bu tür bir strateji geçmişe dönük testlerde hoş görünse de (düz sıralama, hatta genellikle daha fazla satış elde etmek için testlerde manipüle edilir), istisnasız her zaman sonunda bir marj çağrısı ve tüm ticaret hesabını silerek başarısız olurlar.

Bunun tekrar tekrar olduğunu görüyorum. Neden? Altın çok oynak bir enstrüman olduğu için ve güzel geriye dönük testlere rağmen gelecekte grid/martingale düzenine karşı büyük bir hamle gerçekleşecek.

"Mükemmel geriye dönük test" EA'lara kanmayın... gerçek ticarette düz bir sıralama yoktur, bu nedenle geriye dönük test gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, her zaman öyledir.





Gold Trade Pro'nun farklı olduğu yer burasıdır. Herhangi bir riskli ticaret tarzı kullanmaz, bunun yerine günlük destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarına dayanan oldukça basit bir ticaret stratejisi kullanır. Bu strateji, Altın gibi değişken bir çift için çok etkilidir.

Her ticaretin başından itibaren bir TP ve SL'si vardır ve EA, fiyat doğru yönde hareket etmeye başlarsa riski en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için takip eden bir SL kullanacaktır.

Gold trade Pro'nun zaten yerleşik olan ve birlikte sorunsuz çalışan 7 farklı stratejisi vardır. Sonuç, çok istikrarlı bir büyüme eğrisidir, orada burada da bazı kayıplar vardır (ama en azından sizi kandırmak için manipüle edilmemiştir).

Kanıtlanmış stratejilerle dürüst EA'lar sağlıyorum.





EA'yı kurmak: Önerilen çift: XAUUSD/GOLD Zaman Dilimi : Günlük Minimum bakiye : 200$

Kurulum çok kolaydır. Basitçe günlük zaman diliminde bir altın grafiği açın, EA'yı grafiğe sürükleyin ve lotsize ayarlarını yapın. Düşük bakiyeli hesaplar için (200$-400$), en düşük dezavantajlara sahip oldukları için yalnızca strateji 2,4 ve 7'yi çalıştırmanızı öneririm. Risk ayarları: "İşlem Başına Risk"i kullanmanızı ve işlem başına %1 riskle başlamanızı tavsiye ederim. Kendinizi rahat hissediyorsanız, riski her zaman artırabilirsiniz.





Önce bazı geriye dönük testler yapmanız ve ardından bir demo hesabıyla başlamanız önemle tavsiye edilir. Bu şekilde, canlı ticaret sırasında ne bekleyeceğiniz konusunda bir fikir edinirsiniz.





EA veya kurulumuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle özel mesaj yoluyla iletişime geçin.





Canlı sonuçlar yakında gelecek!



