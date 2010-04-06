Pro Advanced Multi Scalping EA m

PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik, çok pariteli işlem sistemidir - istikrarlı büyümesiyle oldukça güvenlidir.





Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 60-90 işlem gerektirir.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files "v26.15" dosyasını kullanın.





EA'nın Özellikleri:

- Ayarlanabilir Volatilite - Uyarlanabilir Zarar Durdurma.

- Sabit_SL seçeneği.

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Bu EA oldukça kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken, ilgili riskle (%2,5 varsayılan) MT4'e kurmak, ilgili Set_files'ı uygulamak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmaktır (veya sadece VPS kullanın). - 1 dakikalık doğrulukla hassas işlem süresi filtresi.

- Otomatik lot hesaplaması için bileşik faiz yöntemi uygulandı.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100 ABD dolarıdır.

- Zaman Aralığı: sadece M15.

- İşlem çiftleri: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- İşlem süresi: EA, ABD seansının ikinci yarısından Asya seansının ortasına kadar giriş sinyalleri aramaya başlar.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığındaki herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %1-3 risk (ayarlardan değiştirilebilir) VEYA sabit lot.

- EA'nın Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Öz Sermayeyi ve Marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





EA nasıl kurulur:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.

- AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm "v26.15" Set_file'larını alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü bilgisayarda (veya VPS'de) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Size bu konuda yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.