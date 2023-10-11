One Gold MT4

Meta Trader platformunda altın için gelişmiş bir ticaret robotu olan One Gold EA'yı tanıtıyoruz. Yatırımcılara gelişmiş piyasa analizleri konusunda yardımcı olmak için geliştirildi. Tescilli teknolojimiz, hem geçmiş hem de gerçek zamanlı altın piyasası verilerini analiz etmek için sinir ağları ve veri odaklı algoritmalardan yararlanır ve karar almada yardımcı olabilecek içgörüler sağlar. Geleneksel manuel stratejilerin aksine, One Gold EA minimum müdahaleyle çalışır, ticaret sürecini kolaylaştırır ve ilişkili riskleri azaltmayı hedefler. Gelişmiş sinir eklentilerinin kullanımı robotun analitik yeteneklerini artırırken, herhangi bir ticaret aracı gibi One Gold EA'nın da karı garanti etmediğini belirtmek önemlidir. Ancak, daha bilgili ve veri destekli içgörüler sunarak ticaret performansını iyileştirme potansiyeli ile tasarlanmıştır. One Gold EA, bir insan yatırımcının fark etmesinin zor olabileceği kalıpları ve eğilimleri tespit etmek için altın piyasasını sürekli olarak izler. Sistem, özellikle altın ticareti gibi oldukça değişken bir ortamda daha tutarlı bir ticaret yaklaşımı sunarak çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlayabilir. İster deneyimli bir yatırımcı olun ister piyasaya yeni girmiş olun, One Gold EA kapsamlı piyasa analizi sunarak ve manuel iş yükünü azaltarak karar alma sürecinizi desteklemek için tasarlanmıştır. One Gold EA işlem deneyimini basitleştirmeyi hedeflerken, robotu iyi düşünülmüş bir işlem planı ve uygun risk yönetimi stratejileriyle birlikte kullanmak çok önemlidir. Teknolojimizin yatırımcıları destekleme potansiyeline inanıyoruz, ancak en iyi sonuçlar için sorumlu kullanım ve sonuçların sürekli izlenmesini teşvik ediyoruz.

Bu fiyattan 3 kopya kaldı, daha sonra fiyat 1500 dolara çıkarılacak

Bilgi:

Çalışma sembolleri: XAUUSD(ALTIN)

Çalışma Zaman Çerçevesi: H1

Minimum yatırım miktarı 100$ (Muhafazakar Mod), 500$ (Yoğun Mod + Kurtarma)

Kaldıraç riske bağlıdır, düşük risk ve muhafazakar modda 1:30'luk bir kaldıraç uygundur

One Gold'un avantajları:



Gelişmiş Performans için Nöral Eklentiler

EA, öngörü doğruluğunu artırmak ve piyasa değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlamak için son teknoloji sinir ağı eklentilerini kullanır; böylece karmaşık kalıpları daha etkili bir şekilde tanıyıp yanıt verebilir.

Otomatik Risk-Kaldıraç Uyarlaması

Hesabın kaldıraç oranına göre riski otomatik olarak ayarlayarak, risk maruziyetini dengeleyerek getirileri optimize eder. Bu, manuel müdahale olmadan değişen kaldıraç koşullarına uygun pozisyon boyutlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Düşük Riskli Ortamlarda Prop Firm Uyumluluğu

FTMO gibi tescilli işlem şirketlerinin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır, ancak özellikle düşük riskli ortamlarda sıkı düşüş ve günlük kayıp limitlerine uyulması önerilir ve bu da şirket kriterlerine uygun daha güvenli bir işlem deneyimi sağlar.

13 Yıldan Fazla Süredir Kapsamlı Geriye Dönük Test

EA, son 13 yıldır çeşitli piyasa koşullarında başarılı bir şekilde geriye dönük teste tabi tutulmuş, tutarlı bir istikrar göstermiş ve düşük düşüşleri korumuştur; bu da zaman içinde ve farklı ekonomik iklimlerde güvenilirliğini yansıtmaktadır.

Özelleştirilebilir Dahili Haber Filtresi

EA, önemli ekonomik duyurulardan önce ticareti durduran ayarlanabilir bir haber filtresi içerir ve bu sayede değişken piyasa koşullarının ticareti olumsuz etkilemesi ihtimalini azaltır. Bu özellik, özellikle haber bültenleri sırasında ani fiyat dalgalanmalarından kaçınmak için faydalıdır.

Kod Tabanlı, Basitleştirilmiş Kurulum

Tüm gerekli değerler EA'nın koduna gömülüdür, yani harici ayar dosyalarına gerek yoktur. Yatırımcıların yalnızca tercih edilen bir risk seviyesi seçmesi gerekir, bu da kurulumu daha hızlı ve hatalara daha az eğilimli hale getirir.

Broker Esnekliği Bazı Koşullarla

Çoğu broker ile etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ancak sent hesaplarında veya yüksek spread'li hesaplarda, özellikle altın gibi varlıklarda, iyi performans göstermeyebilir. Geliştiriciden en iyi performansı sağlamak için uygun brokerlar hakkında öneriler alabilirsiniz.

Geniş Özelleştirme Seçenekleri

EA, yatırımcıların kendi özel stratejilerine, risk toleranslarına ve piyasa koşullarına göre ince ayar yapmalarına olanak tanıyan çok sayıda özelleştirme ve optimizasyon ayarı sunar. Bu esneklik, işlem davranışı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Hızlı ve Kolay Kurulum

Kullanıcı dostu kurulum süreciyle EA, her deneyim seviyesindeki yatırımcının erişimine açıktır ve minimum adımla sorunsuz bir kurulum sağlar.





Risk Uyarısı:



