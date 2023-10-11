One Gold MT4

Meta Trader platformunda altın için gelişmiş bir ticaret robotu olan One Gold EA'yı tanıtıyoruz. Yatırımcılara gelişmiş piyasa analizleri konusunda yardımcı olmak için geliştirildi. Tescilli teknolojimiz, hem geçmiş hem de gerçek zamanlı altın piyasası verilerini analiz etmek için sinir ağları ve veri odaklı algoritmalardan yararlanır ve karar almada yardımcı olabilecek içgörüler sağlar. Geleneksel manuel stratejilerin aksine, One Gold EA minimum müdahaleyle çalışır, ticaret sürecini kolaylaştırır ve ilişkili riskleri azaltmayı hedefler. Gelişmiş sinir eklentilerinin kullanımı robotun analitik yeteneklerini artırırken, herhangi bir ticaret aracı gibi One Gold EA'nın da karı garanti etmediğini belirtmek önemlidir. Ancak, daha bilgili ve veri destekli içgörüler sunarak ticaret performansını iyileştirme potansiyeli ile tasarlanmıştır. One Gold EA, bir insan yatırımcının fark etmesinin zor olabileceği kalıpları ve eğilimleri tespit etmek için altın piyasasını sürekli olarak izler. Sistem, özellikle altın ticareti gibi oldukça değişken bir ortamda daha tutarlı bir ticaret yaklaşımı sunarak çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlayabilir. İster deneyimli bir yatırımcı olun ister piyasaya yeni girmiş olun, One Gold EA kapsamlı piyasa analizi sunarak ve manuel iş yükünü azaltarak karar alma sürecinizi desteklemek için tasarlanmıştır. One Gold EA işlem deneyimini basitleştirmeyi hedeflerken, robotu iyi düşünülmüş bir işlem planı ve uygun risk yönetimi stratejileriyle birlikte kullanmak çok önemlidir. Teknolojimizin yatırımcıları destekleme potansiyeline inanıyoruz, ancak en iyi sonuçlar için sorumlu kullanım ve sonuçların sürekli izlenmesini teşvik ediyoruz.

One Gold EA nasıl kurulur

Bilgi:

  • Çalışma sembolleri: XAUUSD(ALTIN)
  • Çalışma Zaman Çerçevesi: H1
  • Minimum yatırım miktarı 100$ (Muhafazakar Mod), 500$ (Yoğun Mod + Kurtarma) 
  • Kaldıraç riske bağlıdır, düşük risk ve muhafazakar modda 1:30'luk bir kaldıraç uygundur 

One Gold'un avantajları:

  • Gelişmiş Performans için Nöral Eklentiler  

EA, öngörü doğruluğunu artırmak ve piyasa değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlamak için son teknoloji sinir ağı eklentilerini kullanır; böylece karmaşık kalıpları daha etkili bir şekilde tanıyıp yanıt verebilir.

  • Otomatik Risk-Kaldıraç Uyarlaması

Hesabın kaldıraç oranına göre riski otomatik olarak ayarlayarak, risk maruziyetini dengeleyerek getirileri optimize eder. Bu, manuel müdahale olmadan değişen kaldıraç koşullarına uygun pozisyon boyutlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

  • Düşük Riskli Ortamlarda Prop Firm Uyumluluğu 

FTMO gibi tescilli işlem şirketlerinin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır, ancak özellikle düşük riskli ortamlarda sıkı düşüş ve günlük kayıp limitlerine uyulması önerilir ve bu da şirket kriterlerine uygun daha güvenli bir işlem deneyimi sağlar.

  • 13 Yıldan Fazla Süredir Kapsamlı Geriye Dönük Test 

EA, son 13 yıldır çeşitli piyasa koşullarında başarılı bir şekilde geriye dönük teste tabi tutulmuş, tutarlı bir istikrar göstermiş ve düşük düşüşleri korumuştur; bu da zaman içinde ve farklı ekonomik iklimlerde güvenilirliğini yansıtmaktadır.

  • Özelleştirilebilir Dahili Haber Filtresi

EA, önemli ekonomik duyurulardan önce ticareti durduran ayarlanabilir bir haber filtresi içerir ve bu sayede değişken piyasa koşullarının ticareti olumsuz etkilemesi ihtimalini azaltır. Bu özellik, özellikle haber bültenleri sırasında ani fiyat dalgalanmalarından kaçınmak için faydalıdır.

  • Kod Tabanlı, Basitleştirilmiş Kurulum  

Tüm gerekli değerler EA'nın koduna gömülüdür, yani harici ayar dosyalarına gerek yoktur. Yatırımcıların yalnızca tercih edilen bir risk seviyesi seçmesi gerekir, bu da kurulumu daha hızlı ve hatalara daha az eğilimli hale getirir.

  • Broker Esnekliği Bazı Koşullarla

Çoğu broker ile etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ancak sent hesaplarında veya yüksek spread'li hesaplarda, özellikle altın gibi varlıklarda, iyi performans göstermeyebilir. Geliştiriciden en iyi performansı sağlamak için uygun brokerlar hakkında öneriler alabilirsiniz.

  • Geniş Özelleştirme Seçenekleri

EA, yatırımcıların kendi özel stratejilerine, risk toleranslarına ve piyasa koşullarına göre ince ayar yapmalarına olanak tanıyan çok sayıda özelleştirme ve optimizasyon ayarı sunar. Bu esneklik, işlem davranışı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

  • Hızlı ve Kolay Kurulum

Kullanıcı dostu kurulum süreciyle EA, her deneyim seviyesindeki yatırımcının erişimine açıktır ve minimum adımla sorunsuz bir kurulum sağlar.


Risk Uyarısı:

One Gold Expert Advisor satın almadan önce lütfen dahil olan risklerin farkında olun. Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir (EA da zarar edebilir). Gösterilen geri testler (örneğin ekran görüntülerinde) en iyi parametreleri bulmak için oldukça optimize edilmiştir ancak bu nedenle sonuçlar canlı ticarete aktarılamaz. Lütfen kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın veya riske atmayın.


İncelemeler 16
OMAR KHATAB
346
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

kadiev
92
kadiev 2025.07.22 14:16 
 

This EA works perfectly, exactly as described. Just be careful not to exceed the risk size relative to your account, that's all.

Syed Shahkar Kakakhail
151
Syed Shahkar Kakakhail 2025.05.09 07:48 
 

After 1.5 years of consistent use, I’m finally giving this EA the well-deserved 5 stars. It’s the only Expert Advisor I’ve stuck with long-term, thanks to its outstanding performance. The developer is not only highly supportive but also genuinely committed to continuous improvement and customer satisfaction. Based on my extended experience, one key tip: avoid changing the default settings—just update the value from 100 to 200 for 0.01 lot sizing, and let the EA do the rest.

Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (21)
Uzman Danışmanlar
Oracle: Ticaretin Geleceği Meta Trader için Oracle Trading Expert, en son programlama tekniklerinden ve makine öğrenimi araçlarından yararlanarak GBPUSD ve Altın piyasalarında güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Oracle, tescilli algoritmalar ve entegre bir sinir ağı ile verileri etkili bir şekilde analiz ederek kullanıcıların bilinçli işlem kararları almasına yardımcı olur. Oracle'ın tasarımı ayrıca istikrarı vurgular: stratejileri aşırı optimizasyondan kaçınmak için tasarlanmışt
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (34)
Uzman Danışmanlar
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Aura Superstar,   rollover süresi boyunca döviz    ticareti yapmak üzere tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır    .    Makine öğrenimi küme analizi ve genetik scalping algoritmalarına dayanmaktadır    . Derin makine öğrenimi mekanizması, çok seviyeli bir algılayıcı ve klasik göstergelerle birleştirilmiş uyarlanabilir bir nöro filtre kullanan ilk çoklu döviz scalper'ı. Uzmanlar 2003 yılından bu yana istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale, g
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.71 (28)
Uzman Danışmanlar
Meta Trader platformunda altın için gelişmiş bir ticaret robotu olan One Gold EA'yı tanıtıyoruz. Yatırımcılara gelişmiş piyasa analizleri konusunda yardımcı olmak için geliştirildi. Tescilli teknolojimiz, hem geçmiş hem de gerçek zamanlı altın piyasası verilerini analiz etmek için sinir ağları ve veri odaklı algoritmalardan yararlanır ve karar almada yardımcı olabilecek içgörüler sağlar. Geleneksel manuel stratejilerin aksine, One Gold EA minimum müdahaleyle çalışır, ticaret sürecini kolaylaştır
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
