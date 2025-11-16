💠 Pingo – istikrarlı büyüme için akıllı bir danışman

Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur.

Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır.









🧠 Nasıl çalışır?

Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder.

Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girmek için dürtü ve düzeltme bölgelerini belirler.

İşlem kararları tamamen algoritmaya göre, duygulara veya yatırımcının müdahalesine bağlı kalmadan alınır.





🛡️ Güvenlik ve güvenilirlik



Martingale , ortalama veya tehlikeli pozisyon yönetimi yöntemlerini kullanmaz Dinamik lot veya sabit hacim aracılığıyla risk yönetimi Herhangi bir broker ve hesap türüyle uyumludur





⚙️ Temel Özellikler



✅ Martingale , ortalama , kilitleme veya ızgaralar olmadan çalışır

✅ Hassas fiyat ve oynaklık analiz algoritmaları kullanır

✅ Yüksek yürütme hızı ve minimum düşüşler için optimize edildi

✅ Kurulumu kolay – “ayarlayın ve unutun”

✅ Uzun vadeli otomatik ticaret için uygundur





📊 Önerilen araçlar ve ayarlar



Zaman dilimi: M15

Hesap türü: ECN veya Raw Spread

Minimum yatırım: 100$'dan başlayan fiyatlarla

Önerilen spread: 20 pip'e kadar

Önerilen döviz çiftleri:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD





💬 Pingo kimler için uygundur?

Otomatik, güvenli bir strateji arayan yatırımcılar için

Portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için

"Kurup unut" yaklaşımını tercih eden yeni başlayanlar için

İstikrar ve algoritma şeffaflığına değer veren deneyimli yatırımcılar için





📈 Sonuçlar ve testler

Pingo, tarihsel veriler ve gerçek piyasa koşulları üzerinde test edilmiştir.

Sonuçlar, orta düzeyde risk ve minimum düşüşlerle istikrarlı bir denge büyümesi olduğunu göstermektedir.





🧩 Destek ve güncellemeler

Geliştiriciler algoritmayı sürekli olarak iyileştiriyor, yeni özellikler ekliyor ve operasyonları mevcut piyasa koşullarına göre optimize ediyor.

Satın alma işleminden sonra tüm güncellemeler ücretsiz olarak sunulmaktadır.





💡 Pingo, otomatik ticaret dünyasında güvenilir bir ortaktır.

İstikrar, güvenlik ve iyi düşünülmüş bir algoritma üzerine kuruludur.