Aurum AI mt4

4.94

Aurum AI – Altın Ticareti (XAU/USD) için Yapay Zeka Gücü

Ticarette teknolojinin tüm potansiyelini keşfedin! Aurum AI, altın piyasasında istikrarlı ve güvenli bir performans sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uzman danışmandır. Yapay zeka gücünü, doğru trend analizlerini ve sıkı risk kontrolünü bir araya getirerek her işlemi mümkün olduğunca etkili hale getirir.

Promosyon

Discount - 40%. 3 copies available at a price of $275


Aurum AI için bonus – Fraktal sistemlere dayalı olarak çalışan özel GoldPrime AI danışmanı
(testleri inceleyin)

Aurum AI satın alın ve piyasada bulunmayan benzersiz bir danışman olan GoldPrime AI’yı hediye olarak alın!
Sadece Aurum AI alıcılarına özel.

Bonusu nasıl alabilirsiniz? Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, size hediyenizi göndereyim.


Aurum AI’nin Temel Avantajları:

  • Küresel trendleri analiz eder: İşlemleri trendin yönüne sıkı sıkıya bağlı kalarak açar.
  • Güvenli yöntemler: Martingale, grid veya hedging gibi agresif stratejileri dışlar.
  • Sabit stoplar: Net Stop Loss ve Take Profit, karmaşık stop parametreleri olmadan.
  • Kolay kurulum: Temel ayarlarla çalışır, yalnızca işlem hacminin seçilmesi veya otomatik risk hesaplamanın etkinleştirilmesi gerekir.
  • Prop firmalar için uygun: Katı risk yönetimi kriterlerini karşılar.
  • Optimize edilmiş ve test edilmiş: Yapay zeka kullanılarak en iyi şekilde optimize edilmiş ve 2012 yılından itibaren verilerle test edilmiştir.

LIVE VERIFIED SIGNAL
+257% PROFIT | 88% WIN RATE | 18% DRAWDOWN

Aurum AI için Gereksinimler:

  • Döviz çifti: XAU/USD (Altın).
  • Zaman aralığı: M5.
  • Minimum depozito: 100$ (önerilir).
  • Broker: Güvenilir herhangi bir broker uygundur.
  • Hesap türü: Herhangi bir tür (standart, ECN vb.).
  • VPS: Danışmanın kesintisiz çalışmasını sağlamak için isteğe bağlıdır.


Aurum AI’nin Kurulumu ve Testi:

  1. XAU/USD (Altın) grafiğini açın: Doğru enstrümanın seçildiğinden emin olun.
  2. M5 zaman aralığını seçin: Danışman bu zaman aralığında çalışmak üzere optimize edilmiştir.
  3. İstediğiniz lot büyüklüğünü ayarlayın:
    • Sabit bir işlem hacmini manuel olarak belirleyin.
    • Veya daha esnek bir sermaye yönetimi için otomatik risk hesaplamayı etkinleştirin.


Aurum AI ile Bugün Kazanmaya Başlayın!

Akıllı ve güvenli ticaret fırsatını kaçırmayın. Hemen Aurum AI satın alın ve özel GoldPrime AI danışmanını hediye olarak alın! Başarı sizin elinizde!


İncelemeler 36
Cliffon Anandi Pryce
260
Cliffon Anandi Pryce 2025.07.31 12:10 
 

Steady and consistent!

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
122
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

Gerhard Pschill
84
Gerhard Pschill 2025.06.05 06:49 
 

Leonid, has created something great with his Aurum AI EA. The backtests were incredible, which is why I decided to buy this EA. This EA is now running for the first time on a DEMO account and works as in the backtest. After a month I will go to a LIVE account with this EA. Thank you Leonid

Жалгаскали Усенгалиев
616
Жалгаскали Усенгалиев 2025.05.03 12:35 
 

This is one of the best advisors on the market and I recommend this advisor. The author is responsive to any questions. Stop loss is welcome. This is the most honest review.

AUNNOP Shock
29
AUNNOP Shock 2025.04.07 01:46 
 

เป็น EA ที่แนะนำเป็นอันดับต้นๆของตลาด นักพัฒนามีการอัพเดทตลอดเวลาตอบแชทไวคอยดูแลเทคแคร์อย่างดี

Shu Hao Li
2160
Shu Hao Li 2025.01.22 06:46 
 

Great result with back testing, and it’s consistent with seller’s signals publiced

Petra Kerker
91
Petra Kerker 2025.01.21 14:03 
 

Guter Support. Warte mal auf die Ergebnisse.

kamisan_kowai
224
kamisan_kowai 2025.01.21 04:09 
 

今年から使用しております。負けることも何回かありましたが、今後に期待したいと思っております。

Dam Van Long
697
Dam Van Long 2025.01.12 02:35 
 

After 1 stoploss order, EA quickly recovered the loss. Amazing.

Denis Wibisono
248
Denis Wibisono 2025.01.11 04:54 
 

I had it running for a week now, as expected got 2 trades and all hit TP. Well done!

sam3185
136
sam3185 2025.01.10 03:13 
 

Most recemonded ea on the market

19891223hjb
24
19891223hjb 2025.01.01 04:29 
 

我买过来已经交易6笔单子了，有一笔打止损了，接下来希望能拿到满意的结果

samxu13
108
samxu13 2024.12.31 15:29 
 

Great result with back testing, and it’s consistent with seller’s signals publiced. Can’t waiting for the real trading.btw，seems the stop lost of the setting is quite reasonable, and the recoverage term is relatively short.

Seema7474 seema
110
Seema7474 seema 2024.12.25 19:20 
 

the AI Aurum Bot🤖 is undoubtedly worth considering .the bot also offers flexible settings that automatically adjust the lot size based on your account balance. This allows for a more tailored trading approach that aligns with individual risk tolerance and account size. The user support for this bot is another standout feature. The developer of this EA bot is incredibly friendly and helpful😁.

Muhammad Faheem Aslam
462
Muhammad Faheem Aslam 2024.12.25 09:06 
 

Outstanding Results in Back testing , i have tested it on Tick Data Suite , showing amazing Results and Live Signals are also Excellent Results I just have Activated it on Vps

Jose Gonzalez Aragon
261
Jose Gonzalez Aragon 2024.12.24 11:32 
 

hola, los resultados de las pruebas retrospectivas son muy buenas y coinciden con la señal en vivo del autor. El autor es muy amable y ayuda en todo lo que le preguntas. Espero con ansias los resultados.

Wei Rui De
291
Wei Rui De 2024.12.24 08:17 
 

This is an excellent EA; the backtesting results are perfect. Looking forward to the results!!

Francisco_1980
19
Francisco_1980 2024.12.23 12:52 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

