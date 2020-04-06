Pro Advanced Multi Scalping EA m
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 26.15
- Ativações: 5
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro e com crescimento constante.
Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis do mercado atualmente - realiza cerca de 60 a 90 negociações por mês.
Scarica i file EA Set_files per test e trading:
Recursos do EA:
- Volatilidade ajustável - Stop Loss adaptativo.
- Opção de Stop Loss fixo.
- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grids ou martingale. Cada ordem possui seu próprio Stop Loss para proteção da conta.
- Este EA é muito fácil de usar e pode ser utilizado tanto por profissionais de Forex quanto por iniciantes.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no MT4 com o risco adequado (2,5% padrão), aplicar o arquivo Set_files correspondente e deixar o computador ligado (ou usar um VPS).
- Filtro de tempo de operação preciso com acurácia de 1 minuto. - Implementado o método de juros compostos para o cálculo automático de lotes.
- Saldo mínimo necessário na conta para executar o robô: apenas US$ 100.
- Timeframe: apenas M15.
- Pares de negociação: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Horário de operação: o EA inicia a busca por sinais de entrada durante a segunda metade da sessão americana até o meio da sessão asiática.
- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem entre 1:30 e 1:2000.
- Gerenciamento de risco: risco de 1 a 3% por operação (pode ser alterado nas configurações) OU lote fixo.
- O EA possui um visor de informações que mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas em que está inserido.
- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio e as margens.
- É possível localizar o visor de informações de spread e swap em qualquer canto do gráfico:
0 - canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.
Como instalar o EA:
- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (spread bruto ou ECN).
- Abra os gráficos de AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD e GBPAUD.
- Selecione o timeframe M15 em cada gráfico.
- Anexe o EA a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag esteja definido como true.
- O robô fará tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é deixar o MT4 aberto no seu PC (ou VPS).
IMPORTANTE!!! Para obter o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 com Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário ajustar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem (para verificar o fuso horário da sua corretora) e eu o ajudarei com isso e fornecerei os arquivos Set_files necessários.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (spread bruto ou ECN) para obter o melhor desempenho.
Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.