ORIX System, GBPUSD döviz çifti için M5 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiş, piyasa yapısı ve fiyat davranışının derin analizine dayanan algoritmik bir işlem sistemidir. Expert Advisor standart gösterge sinyallerini kullanmaz ve basitleştirilmiş işlem şablonlarıyla işlem yapmaz. Sistemin temelinde, impuls, duraklama, likidite ve fiyat tepkisi prensiplerine dayalı olarak oluşturulmuş kendine özgü bir piyasa bağlamı belirleme mantığı yer alır. Algoritma piyasayı gerçek zamanlı olarak sürekli analiz eder, piyasa yapısının kilit unsurlarını tespit eder ve tek bir koşula değil, faktörlerin birleşimine dayanarak işlem kararları alır.





Piyasa Yapısı Analizi — ORIX System aşağıdaki piyasa bileşenlerini otomatik olarak takip eder ve değerlendirir: güçlü ve kilit fiyat seviyeleri; piyasa dengesi ve fiyat denge bölgeleri; likidite yoğunlaşma alanları; emir ve hacim birikim bölgeleri; büyük ve kurumsal katılımcıların faaliyeti; artan piyasa baskısı bölgeleri; impulsun tükendiği ve hareketin yavaşladığı alanlar; fiyat tepki bölgeleri; piyasa yapısının önemli unsurları. Tespit edilen tüm bölgeler algoritma tarafından işlem mantığı içinde kullanılır ve yatırımcıdan herhangi bir işlem yapılmasını gerektirmez. Grafikte gösterilen yazılar, algoritmanın içsel analitik durumlarını yansıtır ve mevcut piyasa bağlamının görsel olarak anlaşılmasını sağlar.





Haber Filtresi — ORIX System, önemli ekonomik verilerin açıklandığı dönemlerde işlem yapılmasını önlemeye olanak tanıyan entegre bir Forex Factory haber filtresi ile donatılmıştır. Bu, haber kaynaklı volatilitenin etkisini azaltır ve Expert Advisor’ın gerçek piyasa koşullarındaki istikrarını artırır.





Varsayılan Ayarlar ve Çalışma — ORIX System, ek parametre ayarlamalarına gerek kalmadan çalışacak şekilde başlangıçtan itibaren yapılandırılmış ve optimize edilmiştir ve kurulumdan hemen sonra kullanıma hazırdır. Stratejinin tüm temel parametreleri zaten seçilmiş ve dengelenmiştir. Günlük kullanımda, kullanıcının yalnızca işlem hacmini veya işlem başına risk yüzdesini ve gerekirse GMT parametresini ayarlaması yeterlidir. Diğer parametrelerin değiştirilmemesi önerilir. GMT parametresinin ayarlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki ayrı bir bölümde verilmiştir. Strateji fiyat yapısına, tick yoğunluğuna ve geçmiş verilerin doğruluğuna duyarlı olduğundan, işlem sonuçları broker kotasyonlarının kalitesine bağlı olarak değişebilir. İstikrarlı ve doğru çalışma için ECN / RAW / Razor hesap türlerine ve yüksek kaliteli piyasa kotasyonlarına sahip güvenilir Forex brokerlarının kullanılması önerilir.





Kotasyon Kalitesi ve Broker Koşulları — ORIX System yüksek hassasiyetli algoritmalar sınıfına girer ve impulslar, duraklamalar ve fiyat tepkileriyle çalışmaya odaklanır; bu nedenle piyasa kotasyonlarının kalitesi işlem sonuçlarında kilit rol oynar. Algoritma, IC Markets verileri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli piyasa kotasyonları kullanılarak geliştirilmiş ve ayarlanmıştır. Diğer brokerlar ile kullanıldığında, kotasyonların oluşum biçimi ve fiyat verisi yapısındaki farklılıklar nedeniyle stratejinin davranışı değişebilir. Expert Advisor’ı satın almadan önce, ORIX System’in gerçek işlemlerde kullanılacak broker üzerinde test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Test sonuçları tatmin edici ise, aynı brokerda gerçek işlemlerde de benzer performans sergileyecektir. Seyrek, yumuşatılmış veya hatalı kotasyon geçmişine sahip brokerlarda stratejinin etkinliği azalabilir; bu durum yüksek hassasiyetli işlem algoritmalarının bir özelliğidir ve Expert Advisor’ın bir kusuru değildir.





GMT Parametresi ve Varsayılan Çalışma (ÖNEMLİ) — ORIX System set dosyalarının kullanılmasını gerektirmez ve varsayılan ayarlarla çalışmaya hazırdır. Expert Advisor, ek ayarlamalara gerek kalmadan çoğu popüler Forex brokerında doğru şekilde çalışacak biçimde yapılandırılmıştır. Normal kullanımda, kullanıcının yalnızca lot büyüklüğünü veya risk yüzdesini değiştirmesi yeterlidir; diğer parametreler değişmeden bırakılabilir.





GMT Parametresi — GMT parametresi, ORIX System mantığının önemli bir unsurudur ve işlem koşullarının ve piyasa bağlamının doğru şekilde belirlenmesi için kullanılır. Varsayılan olarak Expert Advisor’da en yaygın sunucu zaman kayması zaten ayarlanmıştır: kış döneminde GMT +2 ve yaz döneminde GMT +3. Bu kayma, IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness ve Roboforex dahil olmak üzere çoğu popüler Forex brokerı tarafından kullanılmaktadır. Çoğu kullanıcı için GMT parametresinin değiştirilmesi gerekmez — Expert Advisor kurulumdan hemen sonra doğru şekilde çalışacaktır. Brokerınız standart olmayan bir sunucu zaman dilimi kullanıyorsa veya GMT değerinden emin değilseniz, satın alma öncesinde veya sonrasında benimle iletişime geçebilirsiniz; brokerınıza uygun GMT parametresini doğru şekilde ayarlamanıza yardımcı olurum.





Temel Gereksinimler ve Öneriler

Döviz çifti: GBPUSD

Zaman dilimi: M5

Minimum depozito: 0.01 lot işlem hacmi ile 100 USD / EUR’dan itibaren

Broker: yüksek kaliteli kotasyonlara sahip güvenilir herhangi bir ECN broker

Hesap türü: ECN / RAW / Razor (Netting ve Hedging modları desteklenir)

VPS: Expert Advisor’ın istikrarlı ve kesintisiz çalışması için önerilir

Önerilen risk: işlem başına %1–%5 (risk, tek bir işlemin stop-loss’una göre hesaplanır)





ORIX System’in Temel Özellikleri — ORIX System, agresif veya basitleştirilmiş işlem yöntemleri yerine piyasa yapısı ve fiyat davranışı analizine odaklanan, özenli ve yüksek kaliteli bir işlem sistemi olarak geliştirilmiştir. Expert Advisor martingale, işlem gridleri, piyasaya karşı ortalama alma, hedge, stop-loss olmadan işlem açma ve yüksek frekanslı veya kaotik işlem yöntemlerini kullanmaz. Her işlem, önceden hesaplanmış ve kontrol edilen bir risk ile açılır ve her zaman net şekilde tanımlanmış parametrelere sahiptir.





Göstergesiz İşlem Prensibi — ORIX System göstergesiz bir işlem sistemidir. Algoritma standart teknik göstergelere dayanmaz ve gecikmeli sinyaller kullanmaz. Tüm işlem mantığı; impulslar ve duraklamalar, fiyat tepki bölgeleri, denge alanları ve piyasa baskısı dahil olmak üzere fiyat davranışı ve piyasa yapısı analizine dayanır. Bu yaklaşım, yüksek kaliteli kotasyonlar kullanıldığında algoritmanın daha hassas ve istikrarlı çalışmasını sağlar.





Sistemin Amacı — ORIX System, GBPUSD işlem çifti için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Algoritma bu enstrümanın fiyat davranışı ve yapı özelliklerini dikkate alır ve tüm döviz çiftleri için evrensel bir strateji değildir. Expert Advisor, kontrollü riskle dikkatli algoritmik işlem ve önerilen işlem koşulları altında istikrarlı ve düzenli çalışma hedefiyle tasarlanmıştır.





Alıcılar İçin Bonus — ORIX System (GBPUSD) sahipleri için ek bir bonus sunulmaktadır. Expert Advisor satın alındıktan sonra benimle iletişime geçebilir ve GBPUSD için ORIX System satın alma onayını sağlayabilirsiniz. Bonus olarak, EURUSD döviz çifti için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiş ek bir ORIX System sürümü verilmektedir. Bu, evrensel bir set değil, ayrı bir Expert Advisor sürümüdür. Mantık ve parametreler EURUSD için bireysel olarak ayarlanmıştır ve GBPUSD sürümünün bir kopyası değildir. EURUSD sürümü Market’te yayınlanmaz ve yalnızca ana sürüm sahiplerine sunulur.





Sınırlı Kopya Sayısı ve Fiyatlandırma — ORIX System kitlesel bir ürün değildir ve düşük fiyattan satılması planlanmamaktadır. Expert Advisor, yüksek kaliteli kotasyonlar, doğru yapılandırma ve bilinçli kullanım gerektiren özel bir işlem sistemi olarak geliştirilmiştir; bu nedenle ORIX System’in dağıtımı sınırlıdır. Satışların başlangıcında indirimli fiyattan sınırlı sayıda ilk kopya sunulmaktadır: ilk 5 kopya 350 USD fiyatla mevcuttur. İlk kopyaların satılmasının ardından ORIX System’in fiyatı kademeli olarak artırılacaktır. Fiyat artışı, ürünün sürekli geliştirilmesi ve desteklenmesi, sınırlı kullanıcı sayısı ve kitlesel satışlar yerine kaliteli kullanıma odaklanılması nedeniyle yapılmaktadır.

ORIX System, GBPUSD için M5 zaman diliminde optimize edilmiş, piyasa yapısı ve fiyat davranışı analizine dayalı, şablon göstergelere veya agresif işlem yöntemlerine değil; bağımsız bir işlem sistemidir. Expert Advisor, piyasayla sistematik ve bilinçli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve agresif işlem ya da “mükemmel” sonuçlar vaat etmez.