Pro Advanced Multi Scalping EA m

Советник PRO ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система, очень безопасная и с устойчивым ростом.





Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 60–90 сделок в месяц.









Особенности советника:

- Регулируемый стоп-лосс, адаптивный к волатильности.

- Возможность установки фиксированного стоп-лосса.

- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессионалам Форекс, так и новичкам.

- Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4 с соответствующим риском (по умолчанию 2,5%), применить соответствующие Set_files и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS). - Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Реализован метод сложных процентов для автоматического расчета лотов.

- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.

- Таймфрейм: только M15.

- Торговые пары: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Время работы: советник начинает искать сигналы на вход со второй половины американской сессии до середины азиатской.

- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: риск 1-3% на сделку (можно изменить в настройках) или фиксированный лот.

- Советник имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Как установить советник:

- Для системы требуется счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо скорректировать настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы уточнить часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы очень важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.