Pro Advanced Multi Scalping EA m

PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是一款全自动多货币对交易系统，安全稳定，收益稳步增长。





这款盈利的剥头皮EA是目前市场上最稳定的系统之一，每月大约执行60-90笔交易。









EA功能：

- 可调节波动率的自适应止损。

- 固定止损选项。

- 系统安全，不使用网格交易或马丁格尔策略等任何危险方法。每笔订单都有独立的止损，以保护您的账户。

- 该EA非常易于使用，外汇专业人士和新手均可轻松上手。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到MT4平台，并设置相应的风险等级（默认2.5%），应用相应的Set_files，然后让电脑保持运行（或者使用VPS）。

- 精确到分钟的运行时间过滤器。

- 实现了复利计算，用于自动计算手数。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 时间周期：仅限 M15。

- 交易货币对：澳元/加元 (AUDCAD)、英镑/加元 (GBPCAD)、欧元/瑞郎 (EURCHF)、欧元/加元 (EURCAD)、英镑/瑞郎 (GBPCHF)、美元/瑞郎 (USDCHF)、欧元/澳元 (EURAUD)、英镑/澳元 (GBPAUD)。

- 运行时间：EA 在美国交易时段的后半段至亚洲交易时段的中段开始寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任意杠杆。

- 风险管理：每笔交易风险 1-3%（可在设置中更改）或固定手数。

- EA 具有信息显示功能，显示其所绑定的货币对的当前点差和隔夜利息。

- 显示内容还包括账户余额、净值和保证金。

- 您可以在图表的任意角落找到点差信息显示：

0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。





EA 安装方法：

- 系统需要一个点差较低的 MT4 账户（原始点差或 ECN）。

- 打开 AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD 和 GBPAUD 图表。

- 在每个图表中选择 M15 时间周期。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 在每个图表上应用相应的“Set_file”。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需让 MT4 在电脑（或 VPS）上运行即可。





重要提示！！！为了使交易系统发挥最佳性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 MT4 平台，并将 Market_watch 设置为 GMT+2（标准时间）或 GMT+3（夏令时）。如果您的经纪商服务器位于不同的 GMT 时区，则需要调整 EA 的时间设置。请给我留言告知您的经纪商时区，我会协助您完成设置，并在必要时提供相关的 Set_files 文件。

- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较低的账户（原始点差或 ECN 账户）至关重要。

本产品为原创产品，仅在 MQL5 网站上提供。