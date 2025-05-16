Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda!

Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar.

Kalan Kopya Sayısı: 3

Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO, tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir ve altın piyasasında işlemleri optimize etmeye yöneliktir. Son teknoloji ve gelişmiş stratejiler kullanarak, Golden Scalper hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için destek sağlar, bu dinamik piyasadaki fırsatları güvenle değerlendirmelerine olanak tanır. Golden Scalper ile altının özel koşullarını yönetmek için tasarlanmış güvenilir bir araç elde edersiniz. Sistemi, uyarlanabilir zeka, çoklu zaman dilimi analizi, otomatik işlem ayarları ve sıkı risk kontrolü kombinasyonunu içerir. Bu uyarlanabilirlik, Golden Scalper’ı piyasa değişimlerine hızlı yanıt veren ve uzun vadeli sermaye koruması sağlayan çok yönlü bir yardımcı yapar.


Sembol XAUUSD (ALTIN)
Zaman Dilimi M5

Başlangıç Sermayesi min. 500$
Aracı Kurum herhangi bir aracı kurum
Hesap Türü herhangi bir tür, tercihen düşük spread
Kaldıraç 1:500 ve üzeri
VPS tercih edilir ama zorunlu değil
Sembol SPX500 (NASDAQ100)
Zaman Dilimi M5

Başlangıç Sermayesi min. 1000$
Aracı Kurum herhangi bir aracı kurum
Hesap Türü herhangi bir tür, tercihen düşük spread
Kaldıraç 1:500 ve üzeri
VPS tercih edilir ama zorunlu değil


Golden Scalper PRO'nun İçinde!

Yapay Zeka Tabanlı Gelişmiş Stratejiler

Golden Scalper'ın merkezinde, analiz, tahmin ve karar verme yeteneklerinizi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş sinir ağı teknolojileri bulunmaktadır. Sistem, performans odaklı öğrenme ile sürekli gelişen neuroevrimsel ağlar içerir ve ticaret stratejilerini düzenli olarak optimize eder. Bu yöntem, Golden Scalper'ın piyasa değişimlerine akıllıca uyum sağlamasını ve hem risk yönetimini hem de işlem doğruluğunu optimize etmesini sağlar.

Ayrıca, Golden Scalper büyük miktarda tarihsel veriyi işleyip gizli kalıpları tespit etmek ve fiyat hareketlerini yüksek doğrulukla tahmin etmek için güçlü echo state ağları (ESN) kullanır. Bu tekrarlayan sinir ağları, zaman serisi modellemesinde özellikle etkilidir ve piyasa sinyallerini gerçek zamanlı olarak yakalayarak stratejik ve alakalı işlem kararlarına dönüştürür.


Piyasa Analizi için Grafik Modelleri

Golden Scalper, tüm grafik bilgilerini kaydeder ve yüksek frekanslı hareket fırsatlarını gerçek zamanlı grafik analizleri ile kesin şekilde tanımlar; bunu gerçek zamanlı haber analizleri ile entegre ederek analizlerini daha etkili kılar.

Golden Scalper'ın dayanıklılığını ve sağlamlığını artırmak için, piyasanın nadir, uç ve yüksek volatilite olaylarını simüle edebilen generative adversarial networks (GAN) entegre edilmiştir. Bu simülasyonlar sayesinde sistem, stratejilerini stres testine tabi tutar, zayıf noktaları tespit eder ve beklenmedik piyasa durumlarına karşı ayarlamalar yapar.

Bu yaklaşım, Golden Scalper'ın zorlu koşullarda bile performansını korumasını, istikrarını ve sonuçların tutarlılığını sağlamasını mümkün kılar. Piyasanın alışılmadık davranışlarını önceden tahmin ederek, sermaye koruması ve adaptasyon yeteneğini güçlendirir ve daha güvenli, her türlü senaryoya hazırlıklı bir ticaret deneyimi sunar.

Akıllı Risk Yönetimi

Sermayenizi korumak için, Golden Scalper PRO sağlam bir risk yönetimi yapısı içerir. Sistem, üç entegre strateji ve çarpanlar kullanarak işlemleri daha güvenli ve yüksek derecede özelleştirilebilir hale getirir. Agresiften temkinliye kadar her tarz için tüm strateji ayarlarını yapmanıza izin verir.


İşlem Frekansının Dinamik Ayarlanması

Golden Scalper PRO'nun büyük avantajlarından biri, piyasa volatilitesine göre işlem frekansını dinamik olarak ayarlama yeteneğidir. Yüksek volatilite dönemlerinde sistem, hızlı hareketlerden ve artan fırsatlardan yararlanmak için işlem sayısını artırır. Düşük volatilite dönemlerinde ise sadece yüksek olasılıklı ve iyi nitelendirilmiş fırsatlarla işlem yapar.

Bu adaptif zeka, robotun dengeli ve etkili işlemler yapmasını sağlar. Tüm bu işlemler otomatik olarak gerçekleşir ve sürekli müdahale gerektirmez.

Derin Testlerle Kanıtlanmış Performans

Golden Scalper PRO, gerçek hesaplarda on yılı aşkın süredir test edilmiş ve tüm piyasa koşullarında sağlamlık ve karlılık göstermiştir. EA, düşük düşüşlerle tutarlı büyüme eğrileri sergilemiş, brokerlerin farklı veri kaynaklarında ve ekonomik kriz gibi volatil dönemlerde istikrarını kanıtlamıştır.

*Golden Scalper PRO haber filtreleri kullandığından, geriye dönük testlerde bu bilgiler göz önünde bulundurulmadığından, gerçek hesaplarda sonuçlar tamamen farklıdır. Demo hesaplarda test yapmanız kesinlikle önerilir.


Kullanımı Kolay ve Özelleştirilebilir

Golden Scalper PRO'nun varsayılan parametreleri kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir, bu da onu yeni başlayanlar için erişilebilir kılar. Ancak deneyimli traderlar, işlem frekansı, strateji tipi, işlemler arası mesafe, lot kontrol ayarları ve daha fazlası gibi parametreleri değiştirebilir.

Golden Scalper sadece bir ticaret aracı değil, altın ticaretinde güvenilir bir partnerdir. İster algoritmik işlem konusunda deneyimli olun ister yeni, Golden Scalper size uzun vadeli sermaye koruması ve yüksek doğruluk sağlayan esnek ve kişiselleştirilebilir bir çözüm sunar. Gelişmiş analizler ve test edilmiş stratejilerle, altın piyasasında karlı fırsatları değerlendirmenizi sağlar.

İşlem yolculuğunuzda bir sonraki adımı atın ve portföyünüze Golden Scalper PRO'yu ekleyerek altın işlemlerinizde yeni bir doğruluk ve güvenlik seviyesine ulaşın.



İncelemeler 13
forex2929
40
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

Önerilen ürünler
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Uzman Danışmanlar
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Murasame
Akihiro Tanaka
Uzman Danışmanlar
genel bakış "Murasame", işlem başına ortalama 25 saat süren bir trend takip sistemidir. Izgara yok, martingale yok, çift taraflı yok, 1 konumlu. Durdurma kaybı takip edilerek hareket ettirilir. Kurulum döviz çifti GBPJPY Zaman ekseni 30  dakika   (ver.4.0~) GMT +2/+3   (   sadece   5   günlük bar için   ) MT4   ayar ekranı çubuk numarası 1000   veya daha fazla parametreler Büyü No. sihirli sayı Yaz zamanı 0: Yok / 1: Amerikan tarzı / 2: İngiliz tarzı Yayılmaya İzin Ver İzin verilen spread (
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Uzman Danışmanlar
“Smart Golden”, altın piyasası için özel olarak tasarlanmış bir üründür ve scalping stratejisi kullanır. Martingale, grid ve hedge gibi yönetim yöntemlerini kullanmaz. Tarihsel altın verilerinden sağlam özellikler çıkarmak için yapay zeka araçlarını (makine öğrenimi) kullanıyoruz ve bu özellikler doğrudan “Smart Golden” içine kodlanır. Belirli tarihsel veriler üzerinde sürekli eğitim (overfitting) veya ChatGPT tahmini yapmadığımız için, overfitting olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Ticaret
North Star EA
Zhongqu Wu
Uzman Danışmanlar
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover our latest addition, IT ADX Momentum , a major breakthrough in the world of automated trading. Our EA redefines the rules of the game by fully harnessing the ADX indicator to offer you exceptional performance. Using ADX in IT ADX Momentum EA The IT ADX Momentum EA relies on a sophisticated strategy that leverages ADX analysis to make informed trading decisions while implementing a grid strategy to maximize profits in the event of unfavorable market movements, always closing positions
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Uzman Danışmanlar
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Uzman Danışmanlar
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
The EA opens trades using the indicator's graphical arrows. If the indicator needle does not have a binding buffers, it is possible to test this indicator with the help of dagnogo adviser. Specify the arrow codes in the parameters and the EA will trade on them. You can find out the arrow codes by opening the arrow properties. following values are set by default: 225; //Up arrow code 226; //Down arrow code
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Uzman Danışmanlar
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Labyrinth
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Labyrinth - Trend Expert Advisor. It works by entering the market in lots of buy and sell. It does not form a series of rendering, and therefore you can work with them starting from $ 1000! Which is great for beginners. The bot implements a money management system, which consists in a competent calculation of the risk depending on the deposit. For the correct calculation of the volume, you need to specify the base deposit for calculating the risk. By default, we are talking about a $ 1000 depos
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
Element 8
Vladimir Deryagin
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Uzman Danışmanlar
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Uzman Danışmanlar
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Uzman Danışmanlar
Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
Uzman Danışmanlar
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
EA Smart News Trade MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The initial price is 92.25 USD, the future price is 250 USD Universal advisor with the use of economic and fundamental news " Smart News Trade ". Trading tactics are based on tracking the dynamics of the market and accelerating the price movement. Not guessing, not forecasting, only calculations with clear guidelines for the direction of positions. The work is carried out with pending orders, a stop loss is used to protect funds. A VPS server is required for smooth operation. Ease of use: Ther
EUR 4 of 8 MT4
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest,   robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known   CCI indicator   combined with an   ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sampl
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Uzman Danışmanlar
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Dead Pool
Andrei Zubalevich
Uzman Danışmanlar
Dead Pool robot. Preamble Remember, past results do not guarantee future results. In short, this is the counter-trend MARTINGAIL. For those who do not know what martingale is, read the articles about this strategy. The result of any system depends on how you set it up, and what you prioritize, quick and large profits or long-term but stable profits. When the robot was created, of course, the goal was to create a super profitable system for all time, but in practice this is difficult to achieve.
Golden Academy
Syarif Nur Arief
5 (2)
Uzman Danışmanlar
This EA can predict early trend on market, scan early trend from M5 to W1, This EA not martingale, not a hedging, not averaging and not grid. And this EA only open/close position once (only 1 opened order) every 8 hours. EA parameters   : Trade_Set_AUTO , Default is    ## AUTO Trade Setting ## ,   Mean Note for below parameter. LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default is    0.01 ,   Mean Lot Size to be traded is 0.01 Lot, Can be changed depend your account balance, (0.01 Lot Per 200 usd initial balance). A
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Uzman Danışmanlar
u trading uzmanının temel amacı, açık pozisyonları takip eden stop kullanarak desteklemektir. Uzman, hem manuel olarak hem de diğer danışmanlar tarafından açılan pozisyonları takip edebilir. Zarar durdurma ve kar alma seviyelerinin hesaplanması, piyasadaki fiyat değişimlerindeki istatistiksel ilişkilere dayanmaktadır. Danışman bu sayede kâr ve risk arasındaki en iyi oranı seçer. Uzman ilk fırsatta pozisyonu başabaş noktasına taşır, ardından fiyatı takip etmeye başlar. Bir pozisyonun denge nokta
Velosity
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor analyzes the rate of price change and opens positions in the direction of price movement when the speed sign changes. Then it accompanies the positions with a trawl, which also depends on the speed. That is, when the price growth SL SL is pressed closer, when the speed increases, respectively, further, allowing the price to gain weight and prevents from closing when the market noise. tp also moves higher when the speed changes. If necessary, you can enable the transfer func
Shooting Target
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Uzman Danışmanlar
OpenScalp GXT, en son GPT modellerinin ortak görüşüne dayanan basit bir scalping sistemidir. Giriş ayarlarında yer alan açılır menüden tercih ettiğiniz modeli seçebilir veya EA'nin otomatik olarak seçmesine izin verebilirsiniz. Her emir tek tek, birer birer girilir; martingale veya grid gibi hileli stratejiler kullanılmaz. Ayrıca her pozisyon, tamamen özelleştirilebilir sabit bir stop loss seçeneği ile sanal bir dinamik stop loss sistemi tarafından korunur. Yapay zekâ görüş birliği ve dinamik oy
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Yazarın diğer ürünleri
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Göstergeler
Easy   Entry   Points   ile   Geleceği   Keşfedin! Ünlü   Felipe   FX   tarafından   geliştirilen   Easy   Entry   Points,   kullanıcı   dostu   bir   arayüz   ve   gelişmiş   özellikler   sunan   bir   tüccar   indikatörüdür.   Bu   indikatör,   tüm   düzeylerde   ticaret   yapanlar   için   mükemmel   bir   araçtır. Ana   Özellikler: Basit   Giriş   Sinyali:   Hızlı   ve   yavaş   EMA'nın   kesişimlerine   dayalı   olarak   ideal   giriş   noktalarını   belirleyin,   ticaret   kararlarınızı  
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Uzman Danışmanlar
USD Killer Gemini EA, sağlam ve yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir stratejinin güvenliğiyle operasyonlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için çözümdür. Felipe FX tarafından geliştirilen bu yeni nesil EA, verimli ve karlı ticaret sunmak için en son teknolojiyi ve gelişmiş göstergeleri birleştiriyor. Girişleri onaylamaya yönelik gelişmiş göstergeler olan USD Killer, AI Gemini'nin tüm gücüyle geliştirildi ve grafikte günlük olarak meydana gelen ve uzun vadede iddialılığı artıra
Filtrele:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
82
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
40
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
84
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
438
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
757
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

GREMMY
38
GREMMY 2025.07.10 19:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Geliştiriciden yanıt Felipe Jose Costa Pereira 2025.07.10 19:34
Uou, I'm speechless with this Feedback. Thank you very much, our mission is always to help all our customers to be profitable and satisfied with our product!
Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
391
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Geliştiriciden yanıt Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
İncelemeye yanıt