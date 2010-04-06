Pro Advanced Multi Scalping EA m

PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - Système de trading multi-paires entièrement automatisé, très sûr et à croissance régulière.





Ce robot de scalping rentable est actuellement l'un des systèmes les plus stables du marché, effectuant environ 60 à 90 transactions par mois.





Utilisez le fichier Set_files « v26.15 » disponible dans la section « Commentaires » pour utiliser/tester le robot.





Caractéristiques du robot :

- Volatilité ajustable - Stop Loss adaptatif.

- Option Stop Loss fixe.

- Système sécurisé n'utilisant aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre possède son propre Stop Loss pour la protection du compte.

- Ce robot est très intuitif et convient aussi bien aux traders professionnels qu'aux débutants.

- Le robot fonctionne entièrement automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 avec un risque approprié (2,5 % par défaut), d'appliquer le fichier Set_files correspondant et de laisser votre ordinateur tourner (ou d'utiliser un VPS).

- Filtre temporel précis à la minute. - Méthode des intérêts composés implémentée pour le calcul automatique des lots.

- Solde minimum requis pour exécuter le robot : 100 $.

- Unité de temps : M15 uniquement.

- Paires de trading : AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Durée de fonctionnement : le robot recherche des signaux d'entrée durant la seconde moitié de la session américaine jusqu'au milieu de la session asiatique.

- Effet de levier : tout effet de levier compris entre 1:30 et 1:2000.

- Gestion des risques : risque de 1 à 3 % par transaction (modifiable dans les paramètres) OU lot fixe.

- Le robot dispose d'un affichage d'informations indiquant le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations (spread et swaps) peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique :

0 : en haut à gauche, 1 : en haut à droite, 2 : en bas à gauche, 3 : en bas à droite.





Comment installer l'EA :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD et GBPAUD.

- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.

- Attachez l'EA à chaque graphique.

- Appliquez le fichier de configuration correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les fichiers de configuration « v26.15 » dans la section « Commentaires » de la page web de l'EA). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est défini sur true.

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de laisser MT4 ouvert sur votre ordinateur (ou VPS).





IMPORTANT ! Pour optimiser les performances de votre système de trading, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (en heure normale) et GMT+3 (en heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'Expert Advisor (EA). N'hésitez pas à me contacter à ce sujet (pour que je vérifie le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et vous fournirai les fichiers de configuration nécessaires si besoin.

- SPREAD ET COURTIER : Pour des performances optimales, il est essentiel de choisir un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.