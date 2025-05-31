Adjustable Fractals Pro m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.59
- Güncellendi: 31 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 10
"Adjustable Fractals Pro" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir işlem aracıdır!
- Bildiğimiz gibi Standart fraktal mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir.
- Adjustable Fractals Pro bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir:
- Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde).
- Fiyatın Yüksek/Düşük değerlerinden ayarlanabilir mesafe.
- Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı.
- Info Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir.
- Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe için, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
- Göstergede dahili Mobil ve PC uyarıları bulunmaktadır.
