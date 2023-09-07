HFT Prop Firm EA

HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA).

Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar

MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak):

  1. Broker: IC Markets Hesap Numarası: 66603384 Sunucu: ICmarketsSC-Demo06 Şifre: Greenman

  2. Broker: IC Markets Hesap Numarası: 21718043 Sunucu: ICmarketsSC-Demo02 Şifre: Greenman

Sonuç 1: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif Sonuç 2: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 600'den fazla gerçek 5 yıldızlı inceleme: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Genel Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

Fonlanmış hesaplarınız için 4 ücretsiz Prop Firm Ticaret Güç Araçları: Prop Firm Araç Kutusu (Consistency Lot Size Tools, Spread Meter, Profit Consistency Tools) $99 değerinde ve Prop Firm Equity Protector $99 değerinde. Ayrıca Swing Signal Group'a katılın!

Ana Özellikler

HFT Zorlukları İçin Özel Olarak Tasarlandı: Düşük çekilme ve stop loss ile prop firm zorluklarını verimli bir şekilde geçmek için tasarlanmıştır. Uyumluluk ve Kullanım: Bir kerelik satın alma ücreti ile desteklenen 14'ten fazla HFT prop firms için sınırsız sayıda hesabı geçebilir. Satın almadan önce desteklenen prop firms listesini bana sorun. 100'den fazla setfiles: Desteklenen prop firms ve broker demoları için çeşitli hesap boyutları için 100'den fazla setfiles. Yenilikçi Para Yönetimi: Otomatik lot boyutu ayarlamaları için Pro Ratio Money Management (PRMM) ve hedefe ulaşıldığında ticareti durdurmak için yerleşik bir equity protector içerir. Verimli İşleyiş: Kurulum sonrası otomatik olarak çalışır, piyasa hareketlerini algılar ve sürekli izleme gerektirmeden optimal ticaretleri gerçekleştirir. Destek: Setfiles sağlamanın yanı sıra, VPS kurulumu, MT4 kurulumu, EA indirme, Bot Kurulumu ve Bot çalıştırma konusunda video eğitimlerle birlikte kapsamlı bir kılavuz sağlanır. İndirim kodları ve bağlantılar talep üzerine sağlanır. Team Viewer, AnyDesk veya uzak masaüstü erişim desteği de yeni başlayanlar için mevcuttur. Backtest: Varsayılan ayarlarla Sembol: US30, Tarih: "Tarih Kullan" işaretlenmemiş, Zaman Dilimi: M1, Spread: 100 ila 160. Backtesting ile ilgili sorunlarınız varsa, özel mesaj yoluyla bana ulaşın, size tik verilerini nasıl içe aktaracağınızı öğreteceğim. Geçmek İçin Test Edildi: 8figuretrader (ABD'li traderları da kabul eder) Algo Forex Funds Nova Funding (15% indirim) Sure Leverage ($50 ila $150 indirim kodu, bana sorun) Genesis Forex Funds (20% indirim, bana sorun) Lion Heart (Roar, 45% indirim, sınırlı süre) Next Step Funding (2 Adımlı Zorluk, HFT Limited, 15% ila 35% indirim) Pro Trade Funded (16% ila 30% promosyon kodu: bana sorun) Quantec Trading Capital (Bir/İki Adımlı Zorluk, 10% promosyon kodu: P5NET10) Social Trading Club (1 Adım/HFT, 10% indirim: Bana sorun) Only Funds (HFT, 15% indirim kodu: Bana sorun) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (1-faz/HFT, kötü uygulama) Infinity Forex Funds (HFT Limited/Algo/HFT, 10% ila 20% indirim kodu: P5NET10)

Not: Kortana FX MT5 HFT zorluğunu geçmek için HFT PropFirm EA MT5 gereklidir.

Prop firm sitelerini ziyaret ederek kurallarını okuyun ve anlayın, Trustpilot.com'da prop firms incelemelerini kontrol edin ve bu EA'yı satın almadan önce kendi araştırmanızı yapın.

Stratejik Avantajlar

Yüksek Verimlilikli HFT Algoritması, VPS gerekmez. Bu EA, 500ms ping/gecikme ile zorlukları geçecek şekilde test edilmiştir. Martingale Olmayan Strateji: Her biri için stop loss ile bir seferde bir pozisyon ticareti yaparak güvenlik ve kontrol sağlar. Önemli Hususlar

Özgünlük: Desteklenen HFT prop firm zorluklarını geçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Canlı/gerçek hesaplarda, diğer tür zorluklarda veya desteklenmeyen diğer prop firmalarda test edilmemiştir. Brokerler/prop firms canlı veya fonlanmış hesaplarına slippage ve yüksek spread ekler, bu nedenle bu EA karlı olamaz. Özen Yükümlülüğü: Kullanıcıların HFT prop firms, HFT zorlukları, ödemeleri, kuralları vb. araştırmalarını ve anlamalarını ve prop firms kaydolmadan ve bu EA'yı satın almadan önce yerel düzenlemeleri öğrenmelerini teşvik eder. İletişim ve Destek: Setfiles, VPS bilgileri ve diğer sorular için özel mesaj yoluyla ulaşın. Sorunsuz bir kurulum ve işletim sağlamak için satın alındığında kapsamlı bir kılavuz, SSS ve video eğitimleri sağlanır.

Feragatname: Bu ürün sadece HFT prop firms zorluklarını geçmek için tasarlanmıştır, canlı veya fonlanmış hesaplarda kullanılması amaçlanmamıştır çünkü brokeriniz tarafından slippage ve yüksek spreadler eklenir. HFT Prop Firm Challenge'ın ne olduğunu bilmiyorsanız veya burada yazdıklarımı anlamıyorsanız bu EA'yı satın almayın. Ayrıca, bu EA'yı satın almadan önce ilgilendiğiniz prop firm'ın ülkenizdeki sakinlere açık olup olmadığını kontrol edin.



İncelemeler 749
scw
39
scw 2025.09.11 23:36 
 

Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

Simon Wang
109
Simon Wang 2025.09.11 13:27 
 

i have used and it easy to pass,thx

Samuel0508
22
Samuel0508 2025.07.22 01:15 
 

I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

İncelemeye yanıt