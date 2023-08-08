Boring Pips MT4

🔥 Boring Pips EA'de %20 İNDİRİM – Sınırlı Teklif! 🔥 Sadece $479 USD karşılığında 8 aktivasyon alın – Sadece 10 kopya mevcut! 🚀 Neden Boring Pips EA?

Çoğu uzman danışmanın neden canlı işlemlerde etkili olmadığını, mükemmel geri test performanslarına rağmen, hiç merak ettiniz mi?

En olası cevap Over-fitting'dir. Birçok EA, mevcut tarihsel verilere mükemmel şekilde 'öğrenmek' ve uyum sağlamak için oluşturulur, ancak oluşturulan modelde genelleme eksikliği nedeniyle geleceği tahmin etmekte başarısız olurlar.

Bazı geliştiriciler basitçe Over-fitting'in varlığından haberdar değillerdir veya biliyor olmalarına rağmen bunu önlemenin bir yolu yoktur. Diğerleri ise geri test sonuçlarını güzelleştirmek için bir araç olarak kullanır, istatistiksel önemi dikkate almadan onlarca giriş parametresi ekler, işlem stratejisini aşırı derecede tarihsel verilere uyarlar ve EA'larının gelecekte benzer performansı elde edebileceğini diğerlerine ikna etmeye çalışır.

Eğer bu etkileyici konuyla ilgileniyorsanız ve Over-fitting hakkında daha derin bir içgörü elde etmek isterseniz, lütfen buradaki makalelerime başvurun:

Sadece geçmiş verileri okuma becerisine sahip olan bir uzman danışmanla para kaybetmeyi önlemenin birkaç yolu vardır. Ve en kolay yol, ÜCRETSİZ OLSA DA YA DA İYİ GERİ TEST SONUÇLARI OLSA DA, EN AZ 5 AYLIK CANLI İŞLEM SONUÇLARI VEYA 300 İZLENEN İŞLEM OLMADAN ASLA BİR UZMAN DANIŞMAN KULLANMAMAKTIR. Canlı işlemlerin performansını izlemek, EA'nın daha önce hiç görmediği verilerle performansını gözlemlemenin en basit yoludur.

Boring Pips optimizasyon süreci - Fark yaratan titiz bir doğrulama süreci.

Boring Pips, Anti-overfitting adı verilen kapsamlı ve özel bir optimizasyon sürecinden geçer. Bu, oluşturulan modelin genellikle geçerli olmasını sağlamak için aşırı uyumun ticaret sistemine herhangi bir etkisini ortadan kaldırmak için uygulanan sağlam bir optimizasyon sürecidir. Bu sürece daha ayrıntılı bir bakış için yukarıdaki 2. kısımda bağlantısı verilen makaleye başvurun.

Anti-overfitting süreci 3 aşamadan oluşur:

- İlk Optimizasyon: Bu aşama, 2010 ile 2019 arasındaki geçmiş verileri kullanarak Boring Pips'yi optimize etmeyi içerir. Bu aşamanın amacı, ticaret stratejisinin ilk varsayımını test etmek ve en sağlam parametre değerlerini çıkarmaktır.

- Walk-forward: İkinci aşamada, ilk aşamada iyi performans gösteren parametreler, 2019 ile 2022 arasındaki tamamen yeni veriler kullanılarak test edilir. Amaç, ticaret sisteminin taze verilerle stabilitesini sağlamak ve modelin öngörü gücünü değerlendirmektir.

- Stres testi: İlk iki aşamayı geçen parametre değerleri, stres testine tabi tutulur. Bu son testte, Gürültü ve Gecikme gibi değişkenler, Walk-forward aşamasından seçilen parametrelerle belirlenen ilk giriş ve çıkış noktalarına (belirlenen parametrelerle) tanıtıcı bir simülasyon algoritması kullanılarak eklenir. Amaç, sistemi 'konfor alanı' nın ötesine itmek ve gecikme ve gürültü gibi rastgele faktörlere olan sistem toleransını değerlendirmektir.

Canlı ticaret izleme: Anti-overfitting sürecinden çıkarılan en sağlam parametre değerleri, 10 Ekim 2022'den bu yana gerçek bir hesapla ticaret performansı için test edilmiştir. Bu hesap aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edilmektedir.

Boring Pips algoritmasına giriş

Boring Pips ticaret sistemi, momentum, arz-talep bölgeleri ve Fibonacci geri çekilmeleri gibi klasik ticaret stratejileri ile son teknoloji yapay zeka algoritmalarının bir karışımıdır. Özellikle, EA, fiyat momentumunu 4 zaman diliminde eş zamanlı olarak ölçmek için derin öğrenme algoritmalarına dayanan gelişmiş bir formül kullanır. Bu analiz, potansiyel arz ve talep bölgelerinde fiyat momentumunun eşzamanlı olarak düşüşünün senkronizasyonunu belirlemeye yardımcı olarak bilinçli ticaret kararları almayı sağlar. Sinyal taramasından pozisyonlara giriş ve çıkışa kadar olan süreç, tamamen otomatiktir ve 4 adımda gerçekleşir:

- Adım 1: Sürekli olarak fiyatların tepki gösterme olasılığının yüksek olduğu potansiyel arz ve talep bölgelerini tarayan gelişmiş bir algoritma kullanılır.

- Adım 2: Boring Pips, farklı zaman dilimlerinde güçlü bir fiyat hareketinden sonra fiyat momentumundaki herhangi bir değişikliği tespit etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sofistike ve benzersiz bir algoritma kullanır.

- Adım 3: Sistem, fiyatın daha önceden belirlenmiş arz ve talep bölgelerinde momentum kaybettiği durumlarda tersine dönüşü öngörerek ticaret kararları alır.

- Adım 4: Boring Pips, giriş noktasının getirdiği ticaret avantajını maksimum düzeyde kullanmak için olasılık dağılımı kuralına göre işlemleri yönetir.

Özellikler

İsim Boring Pips Sürüm 4.30 Platform MT4, MT5 Ticaret stratejileri Momentum, Arz ve Talep bölgeleri, Fibonaci geri çekilme, Yapay zeka Tavsiye edilen çiftler AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zaman çerçevesi M5 Çoklu Para Birimi EA Evet. Tüm semboller için bir grafik Kar al Evet. Takip eden Zararı durdur Evet. Sabit Grid İsteğe bağlı Martingale İsteğe bağlı El ile Risk Yönetimi Evet. Pozisyonları kapatma / Tüm pozisyonları kapatma

Tavsiye edilen kurulum

Boring Pips'i AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD grafiklerinden birine, M5 zaman çerçevesiyle kurun.

Ticaret sembolleri: ticaret para birim çiftini seçin (AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD için optimize edilmiştir).

Risk modu: uygun bir risk modu seçin (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).

Temel denge: Ticaret için tahsis edilecek Bakiye miktarını seçin.

Kişiselleştirme ayarları: Ayrıntılı talimatlara bakınız.

Risk Yönetimi ayarları: Ayrıntılı talimatlara bakınız.

Lütfen, Tick Data Suite veya Tick Story gibi üçüncü taraf tick sağlayıcılarından yüksek modelleme kalitesi verileri ile geri test yapmanız şiddetle tavsiye edilir.

