Boring Pips MT4

4.57

Çoğu uzman danışmanın neden canlı işlemlerde etkili olmadığını, mükemmel geri test performanslarına rağmen, hiç merak ettiniz mi?

En olası cevap Over-fitting'dir. Birçok EA, mevcut tarihsel verilere mükemmel şekilde 'öğrenmek' ve uyum sağlamak için oluşturulur, ancak oluşturulan modelde genelleme eksikliği nedeniyle geleceği tahmin etmekte başarısız olurlar.

Bazı geliştiriciler basitçe Over-fitting'in varlığından haberdar değillerdir veya biliyor olmalarına rağmen bunu önlemenin bir yolu yoktur. Diğerleri ise geri test sonuçlarını güzelleştirmek için bir araç olarak kullanır, istatistiksel önemi dikkate almadan onlarca giriş parametresi ekler, işlem stratejisini aşırı derecede tarihsel verilere uyarlar ve EA'larının gelecekte benzer performansı elde edebileceğini diğerlerine ikna etmeye çalışır.

Eğer bu etkileyici konuyla ilgileniyorsanız ve Over-fitting hakkında daha derin bir içgörü elde etmek isterseniz, lütfen buradaki makalelerime başvurun:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Sadece geçmiş verileri okuma becerisine sahip olan bir uzman danışmanla para kaybetmeyi önlemenin birkaç yolu vardır. Ve en kolay yol, ÜCRETSİZ OLSA DA YA DA İYİ GERİ TEST SONUÇLARI OLSA DA, EN AZ 5 AYLIK CANLI İŞLEM SONUÇLARI VEYA 300 İZLENEN İŞLEM OLMADAN ASLA BİR UZMAN DANIŞMAN KULLANMAMAKTIR. Canlı işlemlerin performansını izlemek, EA'nın daha önce hiç görmediği verilerle performansını gözlemlemenin en basit yoludur.

 

Boring Pips optimizasyon süreci - Fark yaratan titiz bir doğrulama süreci.

Boring Pips, Anti-overfitting adı verilen kapsamlı ve özel bir optimizasyon sürecinden geçer. Bu, oluşturulan modelin genellikle geçerli olmasını sağlamak için aşırı uyumun ticaret sistemine herhangi bir etkisini ortadan kaldırmak için uygulanan sağlam bir optimizasyon sürecidir. Bu sürece daha ayrıntılı bir bakış için yukarıdaki 2. kısımda bağlantısı verilen makaleye başvurun.

Anti-overfitting süreci 3 aşamadan oluşur:

- İlk Optimizasyon: Bu aşama, 2010 ile 2019 arasındaki geçmiş verileri kullanarak Boring Pips'yi optimize etmeyi içerir. Bu aşamanın amacı, ticaret stratejisinin ilk varsayımını test etmek ve en sağlam parametre değerlerini çıkarmaktır.

- Walk-forward: İkinci aşamada, ilk aşamada iyi performans gösteren parametreler, 2019 ile 2022 arasındaki tamamen yeni veriler kullanılarak test edilir. Amaç, ticaret sisteminin taze verilerle stabilitesini sağlamak ve modelin öngörü gücünü değerlendirmektir.

- Stres testi: İlk iki aşamayı geçen parametre değerleri, stres testine tabi tutulur. Bu son testte, Gürültü ve Gecikme gibi değişkenler, Walk-forward aşamasından seçilen parametrelerle belirlenen ilk giriş ve çıkış noktalarına (belirlenen parametrelerle) tanıtıcı bir simülasyon algoritması kullanılarak eklenir. Amaç, sistemi 'konfor alanı' nın ötesine itmek ve gecikme ve gürültü gibi rastgele faktörlere olan sistem toleransını değerlendirmektir.

Canlı ticaret izleme: Anti-overfitting sürecinden çıkarılan en sağlam parametre değerleri, 10 Ekim 2022'den bu yana gerçek bir hesapla ticaret performansı için test edilmiştir. Bu hesap aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edilmektedir.

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.

 

Boring Pips algoritmasına giriş

Boring Pips ticaret sistemi, momentum, arz-talep bölgeleri ve Fibonacci geri çekilmeleri gibi klasik ticaret stratejileri ile son teknoloji yapay zeka algoritmalarının bir karışımıdır. Özellikle, EA, fiyat momentumunu 4 zaman diliminde eş zamanlı olarak ölçmek için derin öğrenme algoritmalarına dayanan gelişmiş bir formül kullanır. Bu analiz, potansiyel arz ve talep bölgelerinde fiyat momentumunun eşzamanlı olarak düşüşünün senkronizasyonunu belirlemeye yardımcı olarak bilinçli ticaret kararları almayı sağlar. Sinyal taramasından pozisyonlara giriş ve çıkışa kadar olan süreç, tamamen otomatiktir ve 4 adımda gerçekleşir:

- Adım 1: Sürekli olarak fiyatların tepki gösterme olasılığının yüksek olduğu potansiyel arz ve talep bölgelerini tarayan gelişmiş bir algoritma kullanılır.

- Adım 2: Boring Pips, farklı zaman dilimlerinde güçlü bir fiyat hareketinden sonra fiyat momentumundaki herhangi bir değişikliği tespit etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sofistike ve benzersiz bir algoritma kullanır.

- Adım 3: Sistem, fiyatın daha önceden belirlenmiş arz ve talep bölgelerinde momentum kaybettiği durumlarda tersine dönüşü öngörerek ticaret kararları alır.

- Adım 4: Boring Pips, giriş noktasının getirdiği ticaret avantajını maksimum düzeyde kullanmak için olasılık dağılımı kuralına göre işlemleri yönetir.

 

Özellikler

 İsim

 Boring Pips

 Sürüm 

 4.30

 Platform

 MT4, MT5

 Ticaret stratejileri

 Momentum, Arz ve Talep bölgeleri, Fibonaci geri çekilme, Yapay zeka

 Tavsiye edilen çiftler

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 Zaman çerçevesi

 M5

 Çoklu Para Birimi EA

 Evet. Tüm semboller için bir grafik

 Kar al

 Evet. Takip eden

 Zararı durdur

 Evet. Sabit

 Grid

 İsteğe bağlı

 Martingale

 İsteğe bağlı

 El ile Risk Yönetimi

 Evet. Pozisyonları kapatma / Tüm pozisyonları kapatma

 

Tavsiye edilen kurulum

  •  Boring Pips'i AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD grafiklerinden birine, M5 zaman çerçevesiyle kurun.
  •  Ticaret sembolleri: ticaret para birim çiftini seçin (AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD için optimize edilmiştir).
  •  Risk modu: uygun bir risk modu seçin (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
  •  Temel denge: Ticaret için tahsis edilecek Bakiye miktarını seçin.
  •  Kişiselleştirme ayarları: Ayrıntılı talimatlara bakınız.
  •  Risk Yönetimi ayarları: Ayrıntılı talimatlara bakınız

- Lütfen, Tick Data Suite veya Tick Story gibi üçüncü taraf tick sağlayıcılarından yüksek modelleme kalitesi verileri ile geri test yapmanız şiddetle tavsiye edilir.

- EA'yi satın aldıktan sonra tam destek almak için lütfen bana mesaj atın.

Boring Pips hakkında herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bana özel bir mesaj göndermekten çekinmeyin. 


İncelemeler 18
Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Ed
243
Ed 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
869
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Uzman Danışmanlar
OpenAI ile Yapay Zeka Odaklı Teknoloji Martini AI EA, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF için tasarlanmış gelişmiş bir işlem Uzman Danışmanıdır. Güvenlik, istikrarlı getiri ve ölçeklenebilir kârlılığa odaklanır. Martini AI EA, en yeni ChatGPT teknolojisi üzerine kurulu, sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli analitiklerle geliştirilmiş disiplinli bir scalping stratejisini entegre eder. Bu, uyarlanabilir karar verme, hassas işlem ve olağanüstü bir işlem deneyimi sağlar. 7000'
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Blitz   – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Blitz   , Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediyorum.   EA Gold Blitz   farklı
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Dynamic Pips EA için özel kampanya! Sınırlı süreli teklif: • Dynamic Pips EA’de %20 indirim — şimdi sadece 960 USD , 8 aktivasyon dahil. Ayrıca: • Henüz sahip değilseniz, Boring Pips EA’nin (MT4 veya MT5 sürümü) ücretsiz bir kopyasını alın. • Mevcut bir müşteriyseniz ek %10 indirim kazanın. Ace­le edin! Bu teklif yalnızca ilk 10 alıcıyla sınırlıdır veya 15 Ekim’de sona erer , hangisi önce gerçekleşirse. Daha fazla bilgi için lütfen bana bir mesaj bırakın. Trump’ın ikinci dönemi ,
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Artık Aurum Apex'in demo sürümünü Yorumlar sekmesinden indirerek kendi brokerınızda canlı performansını değerlendirebilirsiniz! Açıklaması Aurum Apex EA, MT4 Platformu için tasarlanmış güçlü bir %100 otomatik ticaret aracıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve çeşitli ticaret fırsatlarını tespit eder. Tüm seviyelerdeki tüccarlar için uygun olan Aurum Apex EA, Risk parametresi aracılığıyla ayarlanabilen üç risk modu sunar: Risk = 0.1 (Düşük Risk): Altın hareketlerine aşina olmayan ye
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor. AI Sniper,   hem de   MT4   terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur. Gelişmiş bir algoritma ve en son ticaret metodolojilerini kullanan   AI Sniper,   ticaret optimizasyonunda mükemmelliği temsil eder. Hem borsa hem de borsalarda 15 yıldan fazla kapsamlı deneyime sahip ekibimiz, yenilikçi strateji yönetimi özelli
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Uzman Danışmanlar
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4, Meta Trader 4 platformunda altın ticareti için basit ve etkili bir Uzman Danışmandır (EA). Yapay Sinir Ağlarını kullanan bu EA, altın piyasasında (XAU/USD) scalping yapmak için tasarlanmıştır. AI Golden Jet Fighter GTX'in ana stratejisi, küçük fiyat dalgalanmalarını belirlemeye ve kısa zaman dilimlerinde kar elde etmek için pozisyonlar açmaya odaklanır. EA, piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve önceden tanımlanmış zarar durdurma ve kar alma s
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Ed
243
Ed 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
220
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4397
Geliştiriciden yanıt Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

NN
869
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
810
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
203
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

Great EA, seller fast respon, very good support

Jean Philippe Groleau
1014
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
257
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
381
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
326
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

Barat Ongso
721
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4397
Geliştiriciden yanıt Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
[Silindi] 2023.08.24 06:00 
 

Thi Thu Ha Hoang
4397
Geliştiriciden yanıt Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
İncelemeye yanıt