EA Budak Ubat

Eğer Hedging kapalıysa, EA aynı anda yalnızca bir yönde işlem açacaktır. İlk pozisyon alım işlemi ise, tüm sonraki martingale pozisyonları da alım işlemi olmalıdır. İlk pozisyon satım işlemi ise, tüm sonraki martingale pozisyonları da satım işlemi olmalıdır. Eğer Hedging açık ise, EA her iki yönde de işlemler açacaktır.

Grafikte mevcut pozisyonlar varsa ve sonuncusu zarardaysa, EA mevcut piyasa fiyatı ile emir arasındaki mesafenin kullanıcı tarafından belirlenen minimum mesafeden en az olduğuna bakacak ve ardından mum bazında bir işlem açacaktır. Lot büyüklüğü martingale yöntemine göre hesaplanacak ve stop loss değişkeni 0'dan büyükse, açılan işlem fiyatından belirli bir mesafede bir Stop Loss emri ayarlayacaktır.

Grafikte mevcut pozisyon yoksa, EA parametreye göre bir işlem açacaktır. Eğer trend yükseliş yönündeyse, alım işlemi açacak, eğer düşüş yönündeyse satım işlemi açacaktır. Ayrıca, stop loss değişkeni 0'dan büyükse, açılan işlem fiyatından belirli bir mesafede bir Stop Loss emri de ayarlayacaktır. 0, stop loss yok anlamına gelir.

Özetle, "Otomatik Konfigürasyon AI Sistemi", verileri ve dinamik hesaplamaları kullanarak ticaret parametrelerini sürekli olarak hizalayan değerli bir araçtır; bu, mevcut piyasa bağlamında kullanılabilirliğini ve etkinliğini sağlar. Bu otomatik yaklaşım, ticaret stratejilerini güçlendirmenin yanı sıra, finansal piyasalardaki sürekli değişen dinamiklere sorunsuz bir şekilde uyum sağlamayı da garanti eder.

Risk Uyarısı:

Marj üzerinde döviz ticareti yapmak yüksek bir risk seviyesi taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç derecesi, sizin için olduğu kadar sizin aleyhinize de çalışabilir. Döviz ticareti yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmeniz gerekir. Başlangıç yatırımınızın bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığı vardır ve bu nedenle kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmamalısınız. Döviz ticareti ile ilgili tüm risklerin farkında olmalısınız ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız bir mali danışmandan yardım almalısınız.