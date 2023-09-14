EA Budak Ubat

4

EA Budak Ubat Kanalı

Nasıl Çalışır

  • EA aktif olduğunda, İcra Modu parametresine göre grafiği analiz edecektir.

  • Grafikte mevcut pozisyon yoksa, EA parametreye göre bir işlem açacaktır. Eğer trend yükseliş yönündeyse, alım işlemi açacak, eğer düşüş yönündeyse satım işlemi açacaktır. Ayrıca, stop loss değişkeni 0'dan büyükse, açılan işlem fiyatından belirli bir mesafede bir Stop Loss emri de ayarlayacaktır. 0, stop loss yok anlamına gelir.

  • Grafikte mevcut pozisyonlar varsa ve sonuncusu zarardaysa, EA mevcut piyasa fiyatı ile emir arasındaki mesafenin kullanıcı tarafından belirlenen minimum mesafeden en az olduğuna bakacak ve ardından mum bazında bir işlem açacaktır. Lot büyüklüğü martingale yöntemine göre hesaplanacak ve stop loss değişkeni 0'dan büyükse, açılan işlem fiyatından belirli bir mesafede bir Stop Loss emri ayarlayacaktır.

  • Eğer Hedging kapalıysa, EA aynı anda yalnızca bir yönde işlem açacaktır. İlk pozisyon alım işlemi ise, tüm sonraki martingale pozisyonları da alım işlemi olmalıdır. İlk pozisyon satım işlemi ise, tüm sonraki martingale pozisyonları da satım işlemi olmalıdır. Eğer Hedging açık ise, EA her iki yönde de işlemler açacaktır.

  • EA, aynı yöndeki tüm pozisyonların kar alınımını kullanıcı tarafından belirlenen kar alma seviyesinin üzerine tek bir başa baş noktasına değiştirecektir.

EA Parametreleri

İcra Modu:
  • Her Yeni Çubukta: EA aktif olduğunda, her yeni çubukta (mumda) grafiği analiz edecektir. Yeni mum belirdikten sonra yalnızca işlem açacaktır. Yeni katman için mesafe ayarını takip etmeye devam edecektir, ancak yalnızca mum kapandıktan sonra işlemler açacaktır.
    Her Tıkta: EA, takılı olduğunda hemen işlemler açar ve mesafe ayarının karşılandığı anda yeni katmanları da hemen açar.
Pozisyon Modu:
  • Varsayılan olarak EA, Alım & Satım modunu kullanır, ancak yalnızca Alım veya Satım olarak çalışacak şekilde yapılandırılabilir.
Hedging'i Etkinleştir/Kapat:
  • Eğer Hedging kapalıysa, EA yalnızca bir yönde işlem açacaktır. İlk pozisyon alım işlemi ise, tüm sonraki martingale pozisyonları da alım işlemi olmalıdır. İlk pozisyon satım işlemi ise, tüm sonraki martingale pozisyonları da satım işlemi olmalıdır.
  • Eğer Hedging açıksa, EA her iki yönde de işlemler açacaktır.
Analiz Yöntemi:

  • Bu parametre, grafikte mevcut pozisyon yoksa girişin İLK YÖNÜNÜ belirlemek için EA tarafından kullanılır. Dört farklı analiz yönteminden birini kullanacak şekilde ayarlanabilir: Klasik Mum (Boğa/Düşüş), SMA20, Alligator, Ichimoku.

    • Bu EA'nın eski versiyonu Mum Yöntemine dayanıyordu. Eğer mum boğa ise, alım işlemi açacak, eğer ayı ise, satım işlemi açacaktır.

    • SMA20, 20 periyotluk basit hareketli ortalamadır. Çizginin üzerinde alım, altında satım yapar.

    • Alligator ile, Alligator göstergesi kullanılır ve üç çizginin üzerinde alım, altında satım yapılır.

      • Williams Alligator göstergesi, düzleştirilmiş hareketli ortalamaları kullanan bir teknik analiz aracıdır. Göstergenin hesaplanmasında, başlangıçta basit hareketli ortalama (SMA) ile hesaplanan düzleştirilmiş bir ortalama kullanılır. Üç hareketli ortalama, beş, sekiz ve 13 periyot olarak ayarlanmıştır. Üç hareketli ortalama, Alligator'un Çenesi, Dişleri ve Dudaklarıdır. Göstergenin ticaret sinyalleri oluşturmak için yakınsama-dışsama ilişkilerini kullanır; Çene en yavaş dönüşleri yaparken, Dudak en hızlı dönüşleri yapar.


    • Ichimoku ile, Ichimoku göstergesi kullanılır. Bulutun üzerinde alım, altında satım yapılır.

      • Ichimoku Bulutu, destek ve direnç seviyelerini, momentum ve trend yönünü gösteren bir dizi teknik göstergeden oluşur. Bunu, bir dizi ortalamayı alarak ve bunları bir grafikte çizerek yapar. Ayrıca, bu rakamları kullanarak gelecekte fiyatın nerede destek veya direnç bulabileceğini tahmin etmeye çalışan bir "bulut" hesaplar.
      • Ichimoku Bulutu, beş çizgi veya hesaplamadan oluşur; bunlardan ikisi, iki çizgi arasındaki farkın gölgelendiği bir bulut oluşturur.
      • Çizgiler, dokuz periyotluk ortalama, 26 periyotluk ortalama, bu iki ortalamanın ortalaması, 52 periyotluk ortalama ve gecikmeli kapanış fiyatı çizgisidir.
      • Bulut, göstergenin önemli bir parçasıdır. Fiyat bulutun altındaysa, trend aşağı yönlüdür. Fiyat bulutun üstündeyse, trend yukarı yönlüdür.
      • Yukarıdaki trend sinyalleri, bulutun fiyatla aynı yönde hareket etmesi durumunda güçlenir. Örneğin, bir yükseliş trendinde, bulutun üst kısmı yukarı hareket ediyorsa veya bir düşüş trendinde, bulutun alt kısmı aşağı hareket ediyorsa.

Başlangıç lot büyüklüğü:
  • İlk emrin büyüklüğü. Eğer Martingale çarpanı 1'den büyükse, bu değer Martingale Çarpanı'nın değeri ile artırılacaktır. Eğer Martingale Çarpanı 1 olarak ayarlanmışsa, Başlangıç lot büyüklüğü, sonraki emirler için de kullanılacaktır.
Ağ Ticareti:
  • Ağ Ticareti'ni Aç/Kapat. Bu fonksiyon kapatıldığında, EA tek girişli bir EA'ya dönüşecektir.
Martingale çarpanı:
  • Bu, EA'nın ilk emrin ardından lot büyüklüğünü artırmak için kullandığı çarpanı tanımlar. 1 olarak ayarlanırsa, artışı devre dışı bırakır ve EA yalnızca Başlangıç Lot Büyüklüğü değerini kullanır.
Maksimum Lot Büyüklüğü:
  • Martingale lotları Maksimum Ticaret değerini aştığında, Maksimum Lot Büyüklüğü değerini kullanacaktır. Bu, kontrol edilemeyen martingale lot büyüklükleri için basit bir çözümdür.
Kar Al & Stop Loss pips cinsinden:
  • Bu iki değer, EA'nın Kar Al ve Stop Loss'u (eğer yapılandırılmışsa) hesaplamak için kullandığı pip miktarını belirtir.
Emirler Arasındaki Minimum/Maksimum Mesafe:
  • Bu iki değer, emirler arasındaki mesafeyi tanımlar; minimum değerden maksimum değere kadar. Eğer Maksimum Mesafeyi 10 pip olarak görüyorsanız, mevcut mesafede 10 pip'te artış duracaktır.
Emirler Arasındaki Mesafe Artışı:
  • Bu, 3. katman, 4. katman ve sonrasındaki emir ayarları arasındaki mesafeyi artıracaktır.
Maksimum Ticaret:
  • Bu değer, EA'ya bir yönde açabileceği maksimum emir sayısını belirtir.
Otomatik Konfigürasyon AI:

    Otomatik Konfigürasyon AI - Akıllı Ticaret Parametre Optimizasyonu

    "Otomatik Konfigürasyon AI sistemi", ticaret dünyasında kritik parametrelerin dinamik hesaplamasını sağlayan son derece gelişmiş bir araçtır. Tam anlamıyla yapay zeka olmasa da, ticaret sürecinde değerli bir varlıktır.

    İşte nasıl çalıştığına dair daha ayrıntılı bir açıklama:

    1. Dinamik Parametre Hesaplama: Otomatik Konfigürasyon AI, Kar Al (TP) ve Pip Adımı gibi temel parametreleri dinamik olarak hesaplama yeteneğine sahiptir. Bu, günlük zaman diliminde 365 günlük bir süre boyunca en yüksek ve en düşük fiyatların ortalamasını alarak ve bu değeri 365'e bölerek elde edilir. Bu yaklaşım, parametre değerlerinin her gün sürekli güncellenmesini sağlar, çünkü her zaman taze verileri içerir, son günün fiyat verileri dahil değildir.
    2. Gerçek Zamanlı Veri Hizalaması: Araç, mevcut piyasa verileriyle sürekli olarak hizalanır ve hesaplamalarında mevcut gün ve bir önceki günün en yüksek ve en düşük fiyatlarını alır.
    3. Ortalama Günlük Aralık (ADR): Sadece günlük aralığı hesaplamakla kalmayıp, Otomatik Konfigürasyon AI, mevcut grafik ve tüm mevcut döviz çiftleri için Ortalama Günlük Aralık (ADR) hesaplamalarını sürekli olarak yapar.
    4. Kıyaslama Analizi: Veri toplama aşamasından sonra, Otomatik Konfigürasyon AI, tüm döviz çiftleri arasındaki ortalama aralıkların kıyaslama analizini gerçekleştirir. Bu karşılaştırmalı analiz, her döviz çifti için her dakika TP ve Pip Adımı için optimal değerleri belirlemesine olanak tanır.
    5. Sürekli Güncellemeler: Bu araç statik değildir; bunun yerine, Otomatik Konfigürasyon AI, parametre değerlerinin her dakika sürekli güncellenmesini sağlar, böylece hızla değişen piyasa koşullarıyla senkronize kalır.
    6. Otomatik Konfigürasyon: Toplanan verileri kullanarak, Otomatik Konfigürasyon AI, Ticaret Uzman Danışmanınızda (EA) Kar Al, Pip Adımı ve ek mesafe parametrelerini sorunsuz bir şekilde yapılandırır.

    Özetle, "Otomatik Konfigürasyon AI Sistemi", verileri ve dinamik hesaplamaları kullanarak ticaret parametrelerini sürekli olarak hizalayan değerli bir araçtır; bu, mevcut piyasa bağlamında kullanılabilirliğini ve etkinliğini sağlar. Bu otomatik yaklaşım, ticaret stratejilerini güçlendirmenin yanı sıra, finansal piyasalardaki sürekli değişen dinamiklere sorunsuz bir şekilde uyum sağlamayı da garanti eder.


Risk Uyarısı:

Marj üzerinde döviz ticareti yapmak yüksek bir risk seviyesi taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç derecesi, sizin için olduğu kadar sizin aleyhinize de çalışabilir. Döviz ticareti yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmeniz gerekir. Başlangıç yatırımınızın bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığı vardır ve bu nedenle kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmamalısınız. Döviz ticareti ile ilgili tüm risklerin farkında olmalısınız ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız bir mali danışmandan yardım almalısınız.

İncelemeler
Sandipkumar S Kakadiya
144
Sandipkumar S Kakadiya 2024.07.31 05:43 
 

perfect entry perfect exit

Peng Yang
286
Peng Yang 2023.10.18 09:30 
 

你好，关于黄金和常见货币，您的推荐设置是止损多少点呢，以及网格距离多少合适，还有，为何不考虑开发利润尾随和限制进场时间功能呢，这样可以避免在高风险时间交易

Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Yazarın diğer ürünleri
Indi RBO
Syarief Azman Bin Rosli
Göstergeler
Input: Range Start Time : The starting time of the range creation Range End Time : The ending time of range creation Trade End Time : The time where the line of range zone high/low will be extended to Minimum Size : The minimum size of the range in point Maximum Size : The maximum size of the range in point If the range size is between the minimum and maximum, indicator will print the 1st color (blue).
walewealth
24
walewealth 2025.02.05 09:37 
 

Its a good robot but often times it just stops trading and doesn't pick trades for a long time. whys that?

Syarief Azman Bin Rosli
928
Geliştiriciden yanıt Syarief Azman Bin Rosli 2025.02.05 12:44
Thank you for your feedback! EA Budak Ubat is designed to trade based on specific market conditions, which means it will not enter trades if those conditions are not met. Here are some possible reasons why the EA may stop trading for long periods: 1. Market Conditions – The EA follows strict entry rules. If the market is ranging or not aligning with its strategy, it will wait for the right setup. 2. Risk Management – The EA prioritizes safe trading, so if conditions are too volatile or do not meet its criteria, it may remain inactive. 3. Broker Factors – Some brokers have execution delays, spread widening, or restrictions that can impact trade entries. 4. Spread & Slippage – If the spread is too high, the EA may avoid opening trades to protect against unnecessary risk. The EA is designed to prioritize quality trades over frequent trades, ensuring better long-term performance. Let me know if you have any further questions!
Sandipkumar S Kakadiya
144
Sandipkumar S Kakadiya 2024.07.31 05:43 
 

perfect entry perfect exit

Peng Yang
286
Peng Yang 2023.10.18 09:30 
 

你好，关于黄金和常见货币，您的推荐设置是止损多少点呢，以及网格距离多少合适，还有，为何不考虑开发利润尾随和限制进场时间功能呢，这样可以避免在高风险时间交易

Syarief Azman Bin Rosli
928
Geliştiriciden yanıt Syarief Azman Bin Rosli 2023.10.18 17:46
非常感谢您的建议！关于止损点和网格距离的设置，通常会根据您的风险偏好和市场条件而定。如果您希望更保守，可以考虑设置较大的止损点和网格距离。至于利润尾随和限制进场时间功能，这些是很有效的策略，但需要谨慎使用，因为它们也可能增加风险。我们正在考虑添加这些功能，并将在未来的更新中逐步引入。目前，我们需要进行更多的测试以确保它们在市场上的表现稳定。感谢您的耐心等待和支持。
khairul amri
23
khairul amri 2023.09.29 13:08 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Syarief Azman Bin Rosli
928
Geliştiriciden yanıt Syarief Azman Bin Rosli 2023.10.02 07:09
tq boss.
İncelemeye yanıt