Gold King AI MT4

Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü

Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur.

Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emirler verir. Bu, kazançları güvence altına almak için hızlı bir şekilde takip eden kârı etkinleştirir. Ayrıca, kaybedilen bir işlemden sonra etkinleştirilen “akıllı kurtarma” adlı ikinci bir stratejisi de vardır. Bu strateji, kayıpların bir kısmını karşılamak için biraz daha büyük bir emir gerçekleştirilmesini içerir.

AI'yı güncel tutmak için sinir ağının her 4-5 ayda bir en son tarihsel veriler kullanılarak eğitileceğini lütfen unutmayın.

Bu robot, martingale veya hedging gibi toksik risk yönetimi yöntemlerini kullanmaz. Bunun yerine, tüm işlemler takip eden kar alma ve stop loss ile korunur. Canlı sinyal





ÖZELLİKLER:



Sembol

XAUUSD (ALTIN)

Zaman aralığı

M30 Minimum sermaye

150$ Broker

Herhangi biri, tercihen IC Markets

Hesap türü

Herhangi biri, tercihen Raw/ECN

Kaldıraç

1:500 kaldıraç veya daha yüksek (daha az kaldıraçınız varsa benimle iletişime geçin)

VPS Herhangi biri (ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçin)









ÖNEMLİ BİLGİ:



Geriye dönük test: Geriye dönük test, GMT +2 / ABD DST +3 kullanılarak yapılmalıdır. Geriye dönük testi gerçekleştirmek için Tick Data Suite kullanılması tavsiye edilir / Geriye dönük testleri indirin.

Canlı ticaret: IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill gibi çoğu broker GMT+2 formatını kullanır ve ABD Yaz Saati Uygulaması (DST) başladığında GMT+3'e geçer.

Brokeriniz bu sunucu saatine sahipse, hiçbir değişiklik yapmamanız gerekir. Brokerinizin sunucu saati farklıysa, size doğru ayarları gönderebilmem için lütfen benimle iletişime geçin.





SSS:



Gold King AI her gün çalışır mı?

Evet, günde bir kez bekleyen emirler verir ve normalde emirler gerçekleştirilir.



Gold King AI'da haber filtresi yoksa, bu yüksek etkili haberlerle işlem yaptığı anlamına mı gelir?

Hayır, önemli haberler genellikle 13:30 GMT'de yayınlanır, ancak Gold King AI ilk emrini 14:30 GMT'ye kadar vermez, bu da bu yüksek volatiliteli olaylardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırır. 15:00 GMT'de ara sıra haberler yayınlanır, ancak bunlar genellikle FOMC veya NFP gibi yüksek riskli haberler değildir.



FTMO gibi prop firmaları için özel bir set gerekir mi?

Evet, bana ulaşın, size setleri göndereyim.



