RSI Flat Detector m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "RSI FLAT Detector" - ticarette etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden Boyama Yok.
MT4 için bu harika göstergeyle ticaret yöntemlerinizi yükseltmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikte fiyat Düz alanlarını gösterir. Düz algılamadan sorumlu olan "Düz duyarlılık" parametresine sahiptir.
- "RSI FLAT Detector", Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
- Düz bölgeleri algılamak ve orada işlem yapmaktan kaçınmak için trend takip sistemlerinde kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşleri ticaret etmek için.
- Standart RSI osilatörü yerine "RSI FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- RSI'nin kendisi ticaret için en popüler osilatörlerden biridir. Sapma algılama için çok faydalıdır. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış işlemleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma işlemleri yapmak harikadır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.