Hook Pattern mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Kanca deseni".
- Gösterge "Kanca deseni" Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok;
- Gösterge grafikte boğa ve ayı Kanca desenlerini algılar:
- Boğa Kancası - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Kancası - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- Gösterge "Kanca deseni" Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.