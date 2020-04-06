Pro Advanced Multi Scalping EA m

PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA – ein vollautomatisches Multi-Pair-Trading-System – sehr sicher mit stetigem Wachstum.





Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt – er führt ca. 60–90 Trades pro Monat aus.









Funktionen des EAs:

- Anpassbare Volatilität – adaptiver Stop-Loss.

- Option für festen Stop-Loss.

- Das System ist sicher und verwendet keine riskanten Methoden wie Grid- oder Martingale-Strategien. Jeder Auftrag hat einen eigenen Stop-Loss zum Schutz Ihres Kontos.

- Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für Forex-Profis als auch für Einsteiger.

- Der Roboter arbeitet vollautomatisch – Sie müssen ihn lediglich mit dem entsprechenden Risiko (standardmäßig 2,5 %) in MT4 installieren, die entsprechenden Set_files anwenden und Ihren PC (oder einen VPS) laufen lassen.

- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von 1 Minute.

- Implementierte Zinseszinsmethode zur automatischen Lotberechnung.

- Mindestguthaben für den Betrieb des Roboters: nur 100 $.

- Zeitrahmen: M15.

- Handelspaare: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Betriebszeit: Der Expert Advisor (EA) sucht von der zweiten Hälfte der US-Sitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegssignalen.

- Hebel: Beliebiger Hebel zwischen 1:30 und 1:2000.

- Risikomanagement: 1–3 % Risiko pro Trade (einstellbar in den Einstellungen) ODER festes Lot.

- Der EA verfügt über eine Infoanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Spread- und Swap-Infoanzeige kann an jeder beliebigen Stelle im Chart platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





So installieren Sie den Expert Advisor (EA):

- Das System benötigt ein MT4-Konto mit engen Spreads (Rohspread oder ECN).

- Öffnen Sie die Charts AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD und GBPAUD.

- Wählen Sie in jedem Chart den M15-Zeitrahmen.

- Weisen Sie jedem Chart den EA zu.

- Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ auf jeden Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag auf „true“ gesetzt ist.

- Der Roboter arbeitet vollautomatisch – Sie müssen lediglich MT4 auf Ihrem PC (oder VPS) laufen lassen.





WICHTIG!!! Für optimale Ergebnisse Ihres Handelssystems beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Wir empfehlen dringend die Nutzung von MT4 mit Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) bzw. GMT+3 (Sommerzeit). Sollte Ihr Broker eine andere Zeitzone (GMT) verwenden, müssen Sie die Zeiteinstellungen des Expert Advisors (EA) anpassen. Kontaktieren Sie mich einfach, damit ich die Zeitzone Ihres Brokers überprüfen kann. Ich helfe Ihnen gerne dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- SPREAD UND BROKER: Für optimale Ergebnisse ist es wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) zu wählen.

Dies ist ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.