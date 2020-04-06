Pro Advanced Multi Scalping EA m
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EAは、完全自動のマルチペア取引システムで、非常に安全で着実な成長を遂げています。
この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。月間約60～90回の取引で運用可能です。
テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください:
EAの特徴：
- 調整可能なボラティリティ - 適応型ストップロス
- 固定ストップロスオプション
- システムは安全で、グリッドやマーチンゲール法などの危険な手法は使用していません。各注文には、アカウント保護のための独自のストップロスが設定されています。
- このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方が使用できます。
- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、適切なリスク（デフォルト2.5%）を負ってMT4にインストールし、対応するSet_filesを適用し、PCを起動したままにしておくこと（またはVPSを使用）だけです。
- 1分単位の高精度な動作時間フィルター。
- 自動ロット計算のための複利方式を実装。
- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドル。
- 時間枠：15分足のみ。
- 取引ペア：AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD。
- 動作時間：EAは米国セッション後半からアジアセッション中盤にかけてエントリーシグナルの探索を開始します。
- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意のレバレッジ。
- リスク管理：取引あたり1～3%のリスク（設定で変更可能）または固定ロット。
- EAには情報ディスプレイがあり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- ディスプレイには口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。
EAのインストール方法：
- システムは、狭スプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。
- AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUDのチャートを開きます。
- 各チャートでM15タイムフレームを選択します。
- 各チャートにEAをアタッチします。
- 各チャートのEAに対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。
- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、PC（またはVPS）でMT4を実行したままにしておくことだけです。
重要!!!取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。
- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAの時刻設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。設定をサポートし、必要に応じて関連するSet_filesを提供します。
- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。
