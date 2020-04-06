Pro Advanced Multi Scalping EA m

PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA: Sistema de trading multipar totalmente automático, muy seguro y con crecimiento constante.

Este EA de scalping rentable es uno de los sistemas más estables del mercado actualmente, con aproximadamente 60-90 operaciones al mes.

Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar:

Características del EA:
- Volatilidad ajustable y Stop Loss adaptativo.
- Opción de Stop Loss fijo.
- Sistema seguro que no utiliza métodos peligrosos como grids o martingala. Cada orden tiene su propio Stop Loss para proteger la cuenta.
- Este EA es muy fácil de usar y apto tanto para profesionales de Forex como para principiantes.
- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 con el riesgo adecuado (2,5% por defecto), aplicar los archivos de configuración correspondientes y dejar el PC funcionando (o usar un VPS).
- Filtro de tiempo de operación preciso con una exactitud de 1 minuto. - Se implementó el método de interés compuesto para el cálculo automático de lotes.
- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $100.
- Temporalidad: solo M15.
- Pares de divisas: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Horario de operación: El EA comienza a buscar señales de entrada durante la segunda mitad de la sesión estadounidense hasta la mitad de la sesión asiática.
- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento entre 1:30 y 1:2000.
- Gestión de riesgos: riesgo del 1-3% por operación (configurable) o lote fijo.
- El EA cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas asociado.
- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. Es posible ubicar la visualización de información de spreads y swaps en cualquier esquina del gráfico:
0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.

Cómo instalar el EA:
- El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads ajustados (spread sin procesar o ECN).
- Abra los gráficos AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD y GBPAUD.
- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.
- Adjunte el EA a cada gráfico.
- Aplique el archivo de configuración correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag esté configurado como verdadero.
- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita dejar MT4 ejecutándose en su PC (o VPS).

¡IMPORTANTE! Para un óptimo rendimiento del sistema de trading, siga las recomendaciones a continuación:
- HORARIO LABORAL: Se recomienda usar MT4 con Market_watch = GMT+2 (en horario estándar) y GMT+3 (en horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario ajustar la configuración horaria del EA. Envíeme un mensaje para que pueda verificar la zona horaria de su bróker; con gusto le ayudaré y le proporcionaré los archivos de configuración necesarios.
- SPREAD Y BROKER: Es fundamental seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread crudo o ECN) para un rendimiento óptimo.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en el sitio web de MQL5.
