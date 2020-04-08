Breakout Channel ml
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için BREAKOUT CHANNEL, Yeniden Boyama Yok.
- Bu gösterge Yüksek/Düşük kırılmalara dayalı komple bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir.
- Sadece 1 parametresi vardır - HYSTORY DEPTH, gösterge tarafından dikkate alınan mum sayısını yansıtır.
- Parametre HYSTORY DEPTH önerilen değerleri: zaman dilimi D1 - 20 (bir ay), H4 - 30 (bir hafta), H1 - 24 (bir gün).
- BREAKOUT CHANNEL 3 satırdan oluşur: Yüksek Sınır - son N (HYSTORY DEPTH parametresi) mumunun maksimum fiyatı, Düşük Sınır - son N (HYSTORY DEPTH parametresi) mumunun minimum fiyatı, Orta çizgi.
- Gösterge diğer göstergeler / Fiyat Hareketi kalıplarıyla birlikte kullanılabilir.
- BREAKOUT CHANNEL göstergesinin kullanımına dair örnekler resimlerde bulunabilir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.