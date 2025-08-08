Dynamic Oscillator Pro mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Güncellendi: 8 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Dynamic Oscillator Pro - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - MT4 için etkili bir Ticaret aracıdır!
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın.
- Dynamic Oscillator uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir.
- Oscillator, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır.
- Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde.
- Standart osilatörlerden çok daha doğrudur. Uygun zaman dilimleri: M30, H1, H4, D1, W1.
- Göstergenin dahili Mobil ve PC uyarıları vardır.
- Info Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.