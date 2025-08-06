RVI Higher Time Frame Pro mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.77
- Güncellendi: 6 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Pro Osilatörü.
- MT4 için profesyonel HTF RVI Pro Osilatörü ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, "Daha Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- RVI, trend değişimi tespiti ve Aşırı Alım/Satım alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir.
- Bu gösterge, Aşırı Alım/Satım alanlarında Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- HTF RVI Pro Göstergesi, daha yüksek zaman dilimindeki RVI'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir işlem yaklaşımıdır.
- Aşırı Alım alanı 0,23'ün üzerinde, Aşırı Satış alanı -0,23'ün altındadır.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.