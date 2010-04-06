Pro Advanced Multi Scalping EA m

EA PRO ADVANCED MULTI SCALPING - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico, molto sicuro e con una crescita costante.





Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato: richiede circa 60-90 operazioni al mese.





Utilizza i Set_files "v26.15" dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.





Caratteristiche dell'EA:

- Volatilità regolabile - Stop Loss adattivo.

- Opzione Fixed_SL.

- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione del conto.

- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del Forex che dai principianti.

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 con un rischio adeguato (2,5% predefinito), applicare i Set_files corrispondenti e lasciare il PC in funzione (o semplicemente utilizzare un VPS).

- Filtro preciso del tempo di funzionamento con una precisione di 1 minuto.

- Metodo di interesse composto implementato per il calcolo automatico dei lotti.

- Saldo minimo richiesto per l'esecuzione del robot: soli $100.

- Intervallo di tempo: solo M15.

- Coppie di trading: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Orario di funzionamento: l'EA inizia a cercare segnali di ingresso durante la seconda metà della sessione statunitense fino a metà della sessione asiatica.

- Leva finanziaria del conto: qualsiasi leva finanziaria compresa tra 1:30 e 1:2000.

- Gestione del rischio: rischio dell'1-3% per operazione (modificabile nelle impostazioni) OPPURE lotto fisso.

- L'EA dispone di un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile visualizzare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Come installare l'EA:

- Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).

- Aprire grafici AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Selezionare l'intervallo di tempo M15 su ciascun grafico.

- Allegare l'EA a ciascun grafico.

- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA su ciascun grafico (ottenere tutti i Set_file "v26.15" dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che serve è lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:

- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (in orario solare) e GMT+3 (in orario legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i relativi Set_file, se necessario.

- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.

Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.