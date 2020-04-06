Gartley Butterfly Pattern EA

Gartley Butterfly Pattern EA
Descripción
El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat.
El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.
Los patrones se forman basándose en niveles de Fibonacci, con posibilidad de ajuste flexible en la tolerancia de desviaciones.

El asesor experto:

  • Escanea el gráfico en un marco temporal definido (por ejemplo, H1, H4; por defecto H3),

  • Abre operaciones según patrones confirmados con parámetros configurados,

  • Calcula el volumen de las posiciones mediante lotes fijos o según el nivel de riesgo definido,

  • Gestiona las operaciones abiertas mediante trailing stop, traslado a punto de equilibrio, limitaciones en la cantidad de órdenes y distancia entre ellas.

Cuenta con visualización de todos los patrones en el gráfico, así como un panel de control que muestra estadísticas e información sobre las posiciones actuales.

Para que los patrones se muestren correctamente, utiliza el mismo marco temporal que esté configurado en los parámetros del asesor experto.

Activos compatibles

  • Pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Petróleo: Brent, WTI

  • Criptomonedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) y otros tokens populares

  • Metales preciosos: oro (XAU/USD), plata (XAG/USD)

El asesor es adecuado para operar tanto en el mercado clásico Forex como en mercados de materias primas y activos digitales.

Recomendaciones de uso
El asesor está optimizado para operar con el par GBP/USD. Las pruebas se realizaron en una cuenta demo del bróker Roboforex.
Para activarlo, debe:

  • Establecer Stop Loss = 0,

  • Activar Trailing Stop = true,

  • Activar Break Even = true.

Se recomienda optimizar según las condiciones específicas de su bróker, ya que el spread, horario de operación y otros parámetros pueden variar.

Parámetros y funciones principales

• Configuración general

  • Magic Number — identificador único para las operaciones del EA

  • Working Timeframe — marco temporal para análisis y búsqueda de patrones armónicos (ejemplo: H1, H3, H4)

  • Max Spread (puntos) — spread máximo permitido para abrir operaciones

• Configuración de patrones

  • Lookback Bars — número de barras recientes analizadas para detectar patrones

  • Min Pattern Size (puntos) — tamaño mínimo del patrón

  • Fibonacci Tolerance — tolerancia permitida en la comprobación de niveles de Fibonacci (ej. 0.05 = 5%)

  • Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — activar o desactivar búsqueda y operación según cada patrón

• Gestión de riesgos

  • Lot Calculation Method — método para calcular tamaño de posición: lote fijo o cálculo de riesgo como porcentaje del balance

  • Fixed Lot Size — tamaño fijo de lote si se elige ese método

  • Risk % per Trade — porcentaje del balance arriesgado en cada operación (usado para cálculo por riesgo)

  • Max Simultaneous Positions — número máximo de posiciones abiertas simultáneamente

• Stop loss y take profit

  • Stop Loss (puntos) — tamaño del stop loss (0 significa sin stop loss)

  • Take Profit (puntos) — tamaño del take profit

• Trailing stop

  • Use Trailing Stop — activar o desactivar trailing stop

  • Trailing Start (puntos) — movimiento mínimo favorable para activar trailing stop

  • Trailing Distance (puntos) — distancia del trailing stop respecto al precio actual

  • Trailing Step (puntos) — paso mínimo para mover el trailing stop

• Break Even (llevar a punto de equilibrio)

  • Use Break Even — activar función de mover stop loss a punto de equilibrio

  • Break Even Start (puntos) — beneficio mínimo para activar el punto de equilibrio

  • Break Even Offset (puntos) — desplazamiento del stop desde el punto de entrada cuando se lleva a equilibrio

• Filtros de órdenes

  • Min Distance Between Orders (puntos) — distancia mínima entre órdenes abiertas

  • Min Time Between Orders (minutos) — tiempo mínimo entre aperturas de operaciones

• Visualización y panel

  • Draw Patterns — mostrar patrones encontrados en el gráfico

  • Show Panel — mostrar panel de control del EA en el gráfico

  • Show Trade History — mostrar historial de operaciones

  • Show Profit Labels — mostrar etiquetas de ganancias

  • Show Close Line — mostrar línea de cierre de operaciones

  • Show Fibonacci — mostrar niveles de Fibonacci en los patrones

• Colores de patrones y elementos

  • Configuración de colores para cada tipo de patrón y elementos del panel

  • Line Width — grosor de líneas en los patrones

  • Font Size — tamaño de fuente para etiquetas y anotaciones

• Colores del panel

  • Panel Background Color — color de fondo del panel

  • Panel Text Color — color del texto en el panel

  • Panel Edit Color — color de campos editables

  • Panel Profit Color — color del texto para ganancias

  • Panel Loss Color — color del texto para pérdidas

Conclusión
Gartley Butterfly Pattern EA es una herramienta potente y flexible para el trading automático basado en patrones armónicos. Es adecuada tanto para trading intradía como a medio plazo, permite automatizar la detección de formaciones técnicas complejas y gestionar operaciones con precisión en diversos mercados — desde divisas hasta criptomonedas y materias primas.

Importante
Antes de usar el EA, pruebe y optimice los parámetros según las condiciones de su bróker. Recuerde que operar en los mercados financieros implica riesgos elevados. Use cuenta demo y siga reglas estrictas de gestión de capital.


