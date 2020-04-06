Gartley Butterfly Pattern EA

Descripción

El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat.

El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.

Los patrones se forman basándose en niveles de Fibonacci, con posibilidad de ajuste flexible en la tolerancia de desviaciones.

El asesor experto:

Escanea el gráfico en un marco temporal definido (por ejemplo, H1, H4; por defecto H3),

Abre operaciones según patrones confirmados con parámetros configurados,

Calcula el volumen de las posiciones mediante lotes fijos o según el nivel de riesgo definido,

Gestiona las operaciones abiertas mediante trailing stop, traslado a punto de equilibrio, limitaciones en la cantidad de órdenes y distancia entre ellas.

Cuenta con visualización de todos los patrones en el gráfico, así como un panel de control que muestra estadísticas e información sobre las posiciones actuales.

Para que los patrones se muestren correctamente, utiliza el mismo marco temporal que esté configurado en los parámetros del asesor experto.

Activos compatibles

Pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

Petróleo: Brent, WTI

Criptomonedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) y otros tokens populares

Metales preciosos: oro (XAU/USD), plata (XAG/USD)

El asesor es adecuado para operar tanto en el mercado clásico Forex como en mercados de materias primas y activos digitales.

Recomendaciones de uso

El asesor está optimizado para operar con el par GBP/USD. Las pruebas se realizaron en una cuenta demo del bróker Roboforex.

Para activarlo, debe:

Establecer Stop Loss = 0,

Activar Trailing Stop = true,

Activar Break Even = true.

Se recomienda optimizar según las condiciones específicas de su bróker, ya que el spread, horario de operación y otros parámetros pueden variar.

Parámetros y funciones principales

• Configuración general

Magic Number — identificador único para las operaciones del EA

Working Timeframe — marco temporal para análisis y búsqueda de patrones armónicos (ejemplo: H1, H3, H4)

Max Spread (puntos) — spread máximo permitido para abrir operaciones

• Configuración de patrones

Lookback Bars — número de barras recientes analizadas para detectar patrones

Min Pattern Size (puntos) — tamaño mínimo del patrón

Fibonacci Tolerance — tolerancia permitida en la comprobación de niveles de Fibonacci (ej. 0.05 = 5%)

Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — activar o desactivar búsqueda y operación según cada patrón

• Gestión de riesgos

Lot Calculation Method — método para calcular tamaño de posición: lote fijo o cálculo de riesgo como porcentaje del balance

Fixed Lot Size — tamaño fijo de lote si se elige ese método

Risk % per Trade — porcentaje del balance arriesgado en cada operación (usado para cálculo por riesgo)

Max Simultaneous Positions — número máximo de posiciones abiertas simultáneamente

• Stop loss y take profit

Stop Loss (puntos) — tamaño del stop loss (0 significa sin stop loss)

Take Profit (puntos) — tamaño del take profit

• Trailing stop

Use Trailing Stop — activar o desactivar trailing stop

Trailing Start (puntos) — movimiento mínimo favorable para activar trailing stop

Trailing Distance (puntos) — distancia del trailing stop respecto al precio actual

Trailing Step (puntos) — paso mínimo para mover el trailing stop

• Break Even (llevar a punto de equilibrio)

Use Break Even — activar función de mover stop loss a punto de equilibrio

Break Even Start (puntos) — beneficio mínimo para activar el punto de equilibrio

Break Even Offset (puntos) — desplazamiento del stop desde el punto de entrada cuando se lleva a equilibrio

• Filtros de órdenes

Min Distance Between Orders (puntos) — distancia mínima entre órdenes abiertas

Min Time Between Orders (minutos) — tiempo mínimo entre aperturas de operaciones

• Visualización y panel

Draw Patterns — mostrar patrones encontrados en el gráfico

Show Panel — mostrar panel de control del EA en el gráfico

Show Trade History — mostrar historial de operaciones

Show Profit Labels — mostrar etiquetas de ganancias

Show Close Line — mostrar línea de cierre de operaciones

Show Fibonacci — mostrar niveles de Fibonacci en los patrones

• Colores de patrones y elementos

Configuración de colores para cada tipo de patrón y elementos del panel

Line Width — grosor de líneas en los patrones

Font Size — tamaño de fuente para etiquetas y anotaciones

• Colores del panel

Panel Background Color — color de fondo del panel

Panel Text Color — color del texto en el panel

Panel Edit Color — color de campos editables

Panel Profit Color — color del texto para ganancias

Panel Loss Color — color del texto para pérdidas

Conclusión

Gartley Butterfly Pattern EA es una herramienta potente y flexible para el trading automático basado en patrones armónicos. Es adecuada tanto para trading intradía como a medio plazo, permite automatizar la detección de formaciones técnicas complejas y gestionar operaciones con precisión en diversos mercados — desde divisas hasta criptomonedas y materias primas.

Importante

Antes de usar el EA, pruebe y optimice los parámetros según las condiciones de su bróker. Recuerde que operar en los mercados financieros implica riesgos elevados. Use cuenta demo y siga reglas estrictas de gestión de capital.



