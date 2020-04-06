Gartley Butterfly Pattern EA
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Descripción
El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat.
El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.
Los patrones se forman basándose en niveles de Fibonacci, con posibilidad de ajuste flexible en la tolerancia de desviaciones.
El asesor experto:
-
Escanea el gráfico en un marco temporal definido (por ejemplo, H1, H4; por defecto H3),
-
Abre operaciones según patrones confirmados con parámetros configurados,
-
Calcula el volumen de las posiciones mediante lotes fijos o según el nivel de riesgo definido,
-
Gestiona las operaciones abiertas mediante trailing stop, traslado a punto de equilibrio, limitaciones en la cantidad de órdenes y distancia entre ellas.
Cuenta con visualización de todos los patrones en el gráfico, así como un panel de control que muestra estadísticas e información sobre las posiciones actuales.
Para que los patrones se muestren correctamente, utiliza el mismo marco temporal que esté configurado en los parámetros del asesor experto.
Activos compatibles
-
Pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
-
Petróleo: Brent, WTI
-
Criptomonedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) y otros tokens populares
-
Metales preciosos: oro (XAU/USD), plata (XAG/USD)
El asesor es adecuado para operar tanto en el mercado clásico Forex como en mercados de materias primas y activos digitales.
Recomendaciones de uso
El asesor está optimizado para operar con el par GBP/USD. Las pruebas se realizaron en una cuenta demo del bróker Roboforex.
Para activarlo, debe:
-
Establecer Stop Loss = 0,
-
Activar Trailing Stop = true,
-
Activar Break Even = true.
Se recomienda optimizar según las condiciones específicas de su bróker, ya que el spread, horario de operación y otros parámetros pueden variar.
Parámetros y funciones principales
• Configuración general
-
Magic Number — identificador único para las operaciones del EA
-
Working Timeframe — marco temporal para análisis y búsqueda de patrones armónicos (ejemplo: H1, H3, H4)
-
Max Spread (puntos) — spread máximo permitido para abrir operaciones
• Configuración de patrones
-
Lookback Bars — número de barras recientes analizadas para detectar patrones
-
Min Pattern Size (puntos) — tamaño mínimo del patrón
-
Fibonacci Tolerance — tolerancia permitida en la comprobación de niveles de Fibonacci (ej. 0.05 = 5%)
-
Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — activar o desactivar búsqueda y operación según cada patrón
• Gestión de riesgos
-
Lot Calculation Method — método para calcular tamaño de posición: lote fijo o cálculo de riesgo como porcentaje del balance
-
Fixed Lot Size — tamaño fijo de lote si se elige ese método
-
Risk % per Trade — porcentaje del balance arriesgado en cada operación (usado para cálculo por riesgo)
-
Max Simultaneous Positions — número máximo de posiciones abiertas simultáneamente
• Stop loss y take profit
-
Stop Loss (puntos) — tamaño del stop loss (0 significa sin stop loss)
-
Take Profit (puntos) — tamaño del take profit
• Trailing stop
-
Use Trailing Stop — activar o desactivar trailing stop
-
Trailing Start (puntos) — movimiento mínimo favorable para activar trailing stop
-
Trailing Distance (puntos) — distancia del trailing stop respecto al precio actual
-
Trailing Step (puntos) — paso mínimo para mover el trailing stop
• Break Even (llevar a punto de equilibrio)
-
Use Break Even — activar función de mover stop loss a punto de equilibrio
-
Break Even Start (puntos) — beneficio mínimo para activar el punto de equilibrio
-
Break Even Offset (puntos) — desplazamiento del stop desde el punto de entrada cuando se lleva a equilibrio
• Filtros de órdenes
-
Min Distance Between Orders (puntos) — distancia mínima entre órdenes abiertas
-
Min Time Between Orders (minutos) — tiempo mínimo entre aperturas de operaciones
• Visualización y panel
-
Draw Patterns — mostrar patrones encontrados en el gráfico
-
Show Panel — mostrar panel de control del EA en el gráfico
-
Show Trade History — mostrar historial de operaciones
-
Show Profit Labels — mostrar etiquetas de ganancias
-
Show Close Line — mostrar línea de cierre de operaciones
-
Show Fibonacci — mostrar niveles de Fibonacci en los patrones
• Colores de patrones y elementos
-
Configuración de colores para cada tipo de patrón y elementos del panel
-
Line Width — grosor de líneas en los patrones
-
Font Size — tamaño de fuente para etiquetas y anotaciones
• Colores del panel
-
Panel Background Color — color de fondo del panel
-
Panel Text Color — color del texto en el panel
-
Panel Edit Color — color de campos editables
-
Panel Profit Color — color del texto para ganancias
-
Panel Loss Color — color del texto para pérdidas
Conclusión
Gartley Butterfly Pattern EA es una herramienta potente y flexible para el trading automático basado en patrones armónicos. Es adecuada tanto para trading intradía como a medio plazo, permite automatizar la detección de formaciones técnicas complejas y gestionar operaciones con precisión en diversos mercados — desde divisas hasta criptomonedas y materias primas.
Importante
Antes de usar el EA, pruebe y optimice los parámetros según las condiciones de su bróker. Recuerde que operar en los mercados financieros implica riesgos elevados. Use cuenta demo y siga reglas estrictas de gestión de capital.